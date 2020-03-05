Бесплатный сыр современного искусства в мышеловке ПинчукАртЦентра

Галерея украинского олигарха в квартале Арена-Сити напротив Бессарабского рынка известна давно и многим. Кому-то — по акулам Демиена Херста в формалине. Кому-то — по перформансам Марины Абрамович. А кому-то — по регулярным выставкам соискателей международных и всеукраинских премий для молодых художников

Стратегия работы с молодыми авторами с точки зрения перспективы более выгодна, конечно, для того, кто может себе позволить играть на арт-рынке «вдолгую». Галерейки помельче работают для «здесь и сейчас», потому что коммуналка нынче в Украине дороже искусства. Может, поэтому, например, «Галерея Карась» и превращается в кунсткамеру, выставляя уродливые до натурализма головы и выдавая их за арт-объекты в рамках исследования современного искусства. Получится продать одну-две такие головы — глядишь, и своя какое-то время болеть не будет от безденежья. А приглядевшись к счастливым улыбающимся лицам на фоне экспонатов, так и вовсе можно быть спокойным — там болеть нечему.

Зять же второго президента Украины (крестного отца украинского олигархата) и владелец многих активов может себе позволить играть с вечностью. По крайней мере, подыгрывать ей — на его век денег хватит. А кто сомневается, тот может вспомнить: именно Виктор Пинчук привозил в Украину Элтона Джона, Пола Маккартни, группу Queen (с новым солистом, правда, но все равно было любо-дорого). Да и арт-центр своего имени разместить в центральном торгово-развлекательном комплексе, а также устроить в нем бесплатное посещение многого стоит. Сколько именно, неизвестно, зато известно, сколько господин хороший тратит на арт-премии: победители Future Generation Art Prize (для иностранцев) получали по 100 000 долларов США, а победители премии Пинчука (для украинцев) — по 250 000 гривен. Выставки, шоу и прочие художества. Что смотреть и слушать в Киеве на выходных © кадр из фильма Арсена Савадова "Голоса любови"

В этом году PinchukArtCentre представляет выставку 20 номинантов 5-го конкурса на соискание Премии PinchukArtCentre — общенациональной премии для украинских художников в возрасте до 35 лет. Такое возрастное ограничение является традиционным, хотя вряд ли объективным. Бывает, что и после 40 индивид возомнит себя гением арта в соответствие с высказываниями то ли Новалиса, то ли Йозефа Бойса насчет того, что каждый может или должен быть художником. И пусть его, как говорится, но гулять он будет вынужден на свои. Увы, инвестиционная привлекательность возрастных авторов все-таки ниже. А Виктор Михайлович прежде всего бизнесмен, иначе бы не женился на дочери президента. Правда, арт с точки зрения бизнеса не больно выгоден в Украине, но на внешнем рынке сильно добавляет очков меценату и филантропу, который раздает достаточно много денег молодым да рьяным за художественное ковыряние в пороках общества. Как написано на сайте арт-центра: «По версии журнала «TIME» (2010 TIME 100: The World's Most Influential People) Виктор Пинчук вошел в список 100 самых влиятельных людей мира в категории «Мыслители» (Thinkers) в одном ряду со Стивом Джобсом, министром-ментором Сингапура Ли Кван Ю и дизайнером Заха Хадид».

И вот этот мыслитель из первой сотни позволяет себе то, чего некоторые думатели поменьше пока опасаются. В результате появляются выставки, о которых сказано: «Художественные подходы 20 номинантов отличаются между собой, при этом они отражают образ мышления пост-майданного поколения в украинском искусстве. Многих из них объединяют активные рефлексии о социальной проблематике и критике архаичных властных структур. Среди тем — ценность труда в постиндустриальную эпоху; медиа-манипуляции и их влияние на политическую деятельность, как в Украине, так и по всему миру; проявление уважительного отношения к гендерному разнообразию в противовес физическому насилию, которое по-прежнему остается движущей силой в социальных процессах. И хотя прямой активизм в течение определенного времени оставался ведущей практикой, мы наблюдаем, как на смену ему приходят жесты, призванные трансформировать опыт и функционал общественного пространства города».

Фактически это декларация о мире. Или примирении, без которого мир невозможен. Наверное, у кураторов премии есть понимание ситуации в молодежной — постмайданной! — арт-среде, если концепция сформулирована в таких пацифистских выражениях. Где-то даже комплиментарных по отношению к утерянному раю стабильности и консерватизма индустриальной эпохи. Где-то даже осуждающих прямой активизм (зачастую находящийся полностью в рамках действующих статей УК, но только не в Украине). Вряд ли стоит недооценивать руководящую и направляющую роль Пинчука и сокураторов Александры Тряновой и Бйорна Гельдхофа в формировании экспозиции, которая доступна сейчас: 20 номинантов были отобраны независимой комиссией из более чем 1100 заявок. Так что любая другая «двадцатка» могла транслировать и другие месседжи, но сейчас, очевидно, решено выбрать эти.

Тяжело анализировать содержание конкурсных работ без иллюстраций. Иллюстрировать, впрочем, еще тяжелее, ибо время живописи, графики и скульптуры — традиционных жанров изобразительного искусства — если и не прошло, то стоит в сторонке. На передний план вышло видео во всем его многообразии технического брака. Именно рябь, шумы, плохой монтаж и никакой звук часто могут вызвать иллюзию глубокого и продуманного арт-проекта. Да еще и дополненного многозначительной концепцией. ПинчукАртЦентр уже может позволить себе такое после многолетней проповеди западного искусства. Поэтому большинство посетителей не успевают ничего толком понять, зато делают селфи и рассказывают, что были в крутом месте. При этом отрицать влияние контента на неокрепшие умы невозможно, а контент тот еще: за шторкой с предупреждением о том, что лицам до 21 года вход воспрещен (но никто не проверяет документы, к слову сказать), можно увидеть проект под названием «Киевские порноужасы» автора, которая называет себя АнтиГонна. А также увидеть, как голые люди садятся друг другу на лица и творят прочее насилие на экранах, установленных вокруг воткнутого в вагину ножа. Психологическая травма художницы имеет место быть, иначе бы она не замахнулась на такую «нетленку», а вот искусство — вопрос… Призраки Сети. Радости и кладбища цифрового пространства © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Другие названия арт-проектов тоже наводят на размышления о глубоких травмах украинского общества: «Рекорд боли» Кати Бучацкой, «Когда мы вернулись в пещеры» Дмитрия Старусева, «Ценность» Антона Карюка и прочие.

Последний из перечисленных проектов — это мини-инсталляция, «посвящена теме безопасности представителей ЛГБТК+ сообществ в публичных местах. После каждого прайда участники маршей, опасаясь проявлений насилия, пытаются покинуть центр города, запрыгнув в вагон метро. В этой ситуации наличие либо отсутствие жетона в кармане определяет, насколько быстро удастся покинуть небезопасную зону. Отлитый из серебра жетон на метро отображает ценность личной безопасности и символизирует протест против насилия и ненависти по отношению к ЛГБТК+ сообществ. По аналогии с системой проезда в киевском метрополитене, постепенно меняющейся и модернизирующейся, художник говорит об изменениях в обществе, которому нужно находить новые способы коммуникации, альтернативные языку насилия».

Можно было бы приветствовать любое проявление толерантности, если бы, во-первых, оно выглядело как-то привлекательнее для консервативного глаза. Да еще и активно разъяснялось, а не попадалось то в осветленных, то в темных помещениях арт-центра, шокируя посетителей скрытым и явным смыслами, оставляя его один на один со своим культурным бэкграундом. Ранее в ПинчукАртЦентре активничали так называемые медиаторы, которые разъясняли опешившим зрителям и слушателям суть художеств. После того как медиаторы решили устроить «бунт на галерах» против нечеловеческих условий труда и создали профсоюз, посетители остались в этой ментальной мышеловке одни. И теперь выводы относительно ценности того или иного визуального решения стало делать тяжелее. А то и травмоопаснее.

На общем фоне выделяется уровнем исполнения «Сон Пьера Мичелли, или Памятник победы сапротрофов» Ксении Гнилицкой. Однако она, хоть и может считаться по возрасту молодой художницей, по творческому наследию должна считаться вполне зрелой. Вряд ли надо забывать и о том, что ее отец — признанный классик так называемой «Парижской коммуны» 90-х Александр Гнилицкий, к сожалению, уже ушедший в иной мир.

Следует также отметить проект Павла Гражданского «Изувечено». Этот харьковчанин живет и работает в Харькове и Санкт-Петербурге и представил работу, в которой «поднимает вопрос о милитаризации широких слоев населения, что стало следствием длительной войны на Донбассе. Видеоработа Гражданского развивается вслед за логикой человеческой жизни: от сюжетов про обучение украинских детей и молодежи в военно-патриотических лагерях до репрезентации будней армейцев-контрактников и торжественных похорон после героической смерти. Используя найденные в Интернете видеорепортажи об украинской армии и парамилитарных объединениях, автор создает свое критическое высказывание насчет всеобщей милитаризации». Независимо от уровня художественного исполнения, безусловно, работа полезная и своевременная. Если уже не опоздавшая, судя по накалу непримиримости в украинском обществе. Но надежда, как говорится, есть. Хотя бы благодаря таким арт-выставкам, которые отражают трансформацию общественных настроений, о необходимости которых Виктор Пинчук говорил еще в 2008 году, анонсируя концерт легендарного «биттла» — наверное, что-то знал.