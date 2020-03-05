Новым министром обороны Украины стал Андрей Таран - военный разведчик и бывший военный атташе Украины в США

Вечером 4 марта на Украине сменилось правительство. За новый Кабмин проголосовало 277 народных депутатов. При этом почти все силовики остались при старом руководстве: для смены главы СБУ и Офиса генерального прокурора необходима особая процедура, а министра внутренних дел Арсена Авакова решили не трогать. Из силовиков сменили только министра обороны.

Предыдущий министр Андрей Загороднюк был чужим для украинских военных. Он не знал армейской специфики, не имел опыта военной службы. Нынешний министр для военных — свой. С 4 марта Министерством обороны Украины руководит генерал-лейтенант Андрей Таран. Он наверняка найдет общий язык с руководством Вооруженных сил страны.

«Немец» и друг американцев

В статье, посвященной празднованию 23 февраля, издание Украина.ру выяснило, что трое из четырех командующих видами войск на Украине служили в Группе советских войск в Германии. Еще один главком — командующий Сухопутными войсками Александр Сырский — довольно непубличная фигура, и он вполне мог служить в ГСВГ. Четверка командующих. Кто в ВСУ праздновал 23 февраля и, возможно, делает это тайно сегодня © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром"

Теперь же Минобороны Украины пополнилось еще одним «немцем». Правда, не по месту службы после выпуска из училища, а по происхождению. Родился Таран 4 марта 1955 года во Франкфурте-на-Одере в семье советского военного, служившего в ГСВГ. Правда, это не дает ему право на немецкое гражданство. Учился Таран в Киеве — в Киевском зенитном ракетном инженерном училище, где получил специальность военного инженера-радиотехника. В советском Киеве Таран окончил и Военную академию ПВО Сухопутных войск — одно из весьма уважаемых в СССР военных учебных заведений. После того как Украина обрела независимость, Таран, очевидно, решил с военной службой порвать. Точнее, уйти в смежную сферу деятельности. Это и неудивительно. Девяностые годы были черными годами для украинских военных. В одно время некоторыми реформаторами даже рассматривалась идея роспуска украинской армии с тем, чтобы оставить лишь погранвойска.

В таких условиях Таран принимает вполне логичное решение — перейти на дипломатическую службу. В 1993 году он прошел переподготовку в Институте международных отношений для дипломатической службы. А в 1995-1996 годах Таран и вовсе учился в США — в Национальном университете обороны в Вашингтоне, где получил квалификацию «стратегия национальных ресурсов».

При этом в то же время Таран служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины — там он начал работу в 1994 году. После получения американского образования он работал экспертом центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны Украины. На этой должности он проработал с 1996 по 1997 год. А после этого Таран вернулся в центральный аппарат Министерства обороны.

С 1999 по 2004 год Таран был военным атташе при посольстве Украины в США. С 2005 по 2008 год он занимал должность начальника управления в Минобороны, а с 2008 года был заместителем руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины.

С 2011 по 2014 год Таран представлял Минобороны в представительстве Украины в ООН. С апреля по август 2015 года Таран был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации в Донбассе. В сентябре 2015 года Таран вошел в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске, где проработал до ноября 2015 года.

В декабре 2015 года Таран стал первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. На этой должности он пробыл до апреля 2016 года. В том же году Тарана уволили в запас.

И вот теперь Таран возвратился в Минобороны. Ничего хорошего ни для Донбасса, ни для России это не сулит.

Американский ставленник

В запасе Таран не скучал. На выборах 2019 года он возглавлял штаб кандидата в президенты Игоря Смешко. Со Смешко Тарана связывают давние отношения. Таран и Смешко — погодки. Они окончили одни и те же советские вузы: Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище и Военную академию противовоздушной обороны Сухопутных войск. Кроме того, Смешко, как и Таран, в 1996 году окончил спецкурсы в США. Правда, в отличие от Тарана, Смешко учился в Высшей школе государственного управления им. Дж. Кеннеди при Гарвардском университете. Партию Смешко и кампанию Вилкула финансировал сотрудник предприятия Ахметова © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Кроме того, Смешко был на высших должностях в украинской разведке. Он возглавлял Главное управление разведки Минобороны с 1997 про 2000 годы. Как и Таран, Смешко имеет дипломатический опыт — с сентября 2000 по октябрь 2001 года он был атташе по вопросам обороны, военным атташе при посольстве Украины в Швейцарской конфедерации и постоянным представителем Министерства обороны Украины при международных организациях в Женеве. Проработал Смешко в СНБО.

Анализируя карьеры обоих военачальников, можно увидеть, как США планомерно работали с украинским военным командованием и насколько пронизано Минобороны Украины связанными с США людьми.

Что примечательно: Таран без проблем пережил и первый, и второй Майдан и оставался на руководящих должностях после радикальных смен власти на Украине и в Минобороны в частности. При этом он даже шел на повышение в те времена, когда украинским оборонным ведомством руководили те люди, которых с полным правом можно назвать американскими ставленниками. Например, когда Минобороны руководил самый проамериканский из всех министров — Анатолий Гриценко — Таран возглавлял в министерстве одно из управлений. С увольнением Гриценко Таран перешел на другую работу — он стал заместителем руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины.

Обращает на себя внимание и дипломатическая служба Тарана в США. Кстати, она пришлась на время охлаждения отношений Киева и Вашингтона, вызванных в том числе и «делом Гонгадзе».

В общем, все те, кто думают, что с приходом на пост министра обороны Украины «переговорщика с ДНР и ЛНР» (тут речь о работе Тарана в СЦКК) украинская тактика и стратегия в оборонной сфере изменятся, ошибаются. Скорее всего, обстрелы позиций НМ ЛНР и ВС ДНР со стороны ВСУ будут продолжаться. А в военной доктрине Украины Россия останется враждебным государством.