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Депутат Госдумы Шеремет предложил закрепить за Украиной статус буферной зоны
Депутат Госдумы Шеремет предложил закрепить за Украиной статус буферной зоны - 07.11.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы Шеремет предложил закрепить за Украиной статус буферной зоны
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил при урегулировании украинского конфликта закрепить за Украиной статус буферной демилитаризованной зоны, передает РИА Новости
2024-11-07T10:01
2024-11-07T10:01
2024-11-07T10:01
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"Рано или поздно, украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО", - сказал Шеремет.По его словам, создание такой зоны позволило бы обеспечить дополнительную защиту границ России на случай агрессии со стороны НАТО, чтобы оперативно среагировать на провокации западных недружественных стран.Подробнее о возможном урегулировании кризиса - в материале Лавров перечислил условия для урегулирования украинского конфликта на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сергей лавров, шеремет, россия, крым, госдума, нато
Новости, Украина, Сергей Лавров, Шеремет, Россия, Крым, Госдума, НАТО
Депутат Госдумы Шеремет предложил закрепить за Украиной статус буферной зоны
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил при урегулировании украинского конфликта закрепить за Украиной статус буферной демилитаризованной зоны, передает РИА Новости
"Рано или поздно, украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО", - сказал Шеремет.
По его словам, создание такой зоны позволило бы обеспечить дополнительную защиту границ России на случай агрессии со стороны НАТО, чтобы оперативно среагировать на провокации западных недружественных стран.
"Это сродни принципу "метра жизни" на автомобилях. Если у машины капот больше метра длиной, то шансы выжить при ДТП у пассажиров намного выше. Вот так и Украина должна стать для России тем самым "метром жизни", - предложил депутат.
Подробнее о возможном урегулировании кризиса - в материале Лавров перечислил условия для урегулирования украинского конфликта на сайте Украина.ру.