https://ukraina.ru/20241107/1058695381.html

Критикует языковые патрули и силовую мобилизацию. Чем занимается мэр Львова Андрей Садовой

Критикует языковые патрули и силовую мобилизацию. Чем занимается мэр Львова Андрей Садовой - 07.11.2024 Украина.ру

Критикует языковые патрули и силовую мобилизацию. Чем занимается мэр Львова Андрей Садовой

В США на текущей неделе прошли президентские выборы. К выборам потихоньку готовятся и украинские политики. Однако на Украине весь оставшийся после зачистки политический спектр – все оттенки коричневого

2024-11-07T10:40

2024-11-07T10:40

2024-11-07T11:02

эксклюзив

украина

львов

андрей садовый

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правый сектор

сбу

владимир зеленский

вадим карасев

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Радикальные националисты конкурируют между собой, обвиняя друг друга в работе на РФ, привлекая военных с опытом боевых действий, вместо традиционного ранее подкупа старушек продуктовыми наборами.Во Львове на днях, например, произошел митинг радикальных националистов и неонацистов возле мэрии города. В период военного положения митинги в стране запрещены, но этим всё можно. Националисты из "Правого сектора"* в военной форме возле львовской ратуши пригрозили мэру Андрею Садовому смертью.Глава львовского областного штаба "Правого сектора"* Иван Смага заявил, что на Украине "будут править только националисты". Проще говоря, он лишь подтвердил, что ни на какие демократические выборы можно и не надеяться.Конфликт "Правого сектора"* с Андреем Садовым возник по языковому вопросу. Дело в том, что в последнее время в ряде городов и областей вводятся так называемые "мовные патрули", которые третируют обычных граждан, доносят на них или стараются даже применять физическую силу за бытовой разговор на русском языке, даже если человек говорит на нем с кем-то по телефону на улице.Андрей Садовой не приветствовал это нововведение, объявив его инициаторов агентами РФ. "Эта тема всегда эксплуатировалась пророссийскими силами или теми, кто получал финансирование со стороны страны-агрессора. Они будут вбрасывать миллиарды, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Потому что они уже поняли, что они не смогут захватить нас, как они это планировали, поэтому они будут вбрасывать средства в поддержку разных националистических, радикальных движений, будут поддерживать а-ля милитарные организации под своим ракурсом, и будут тратить миллиарды на пропаганду", - заявил Садовой.Когда же у него попросили прокомментировать деятельность подобных языковых патрулей в Ивано-Франковске, то он ответил, что "возможно, люди имеют немного больше свободного времени на такие вещи".Ответом на его слова и стал митинг "Правого сектора"*, который с 2014 года находится фактически под крышей СБУ и используется в конфликтах центральной власти с региональными администрациями."Если еще раз будет сказано, что, возможно, националистические движения или а-ля милитарные структуры будут финансироваться из московского кармана – это будет последнее, что вы скажете в своей жизни", - заявил на митинге глава львовского "Правого сектора"*.По сути, повторяется ситуация 2019 года, когда Зеленского националисты обещали убить, если он пойдет на уступки и примирение с ДНР и ЛНР, после чего тот испугался и резко скорректировал свою политику.Андрея Садового вряд ли можно упрекнуть в чрезмерной любви к РФ. Буквально две недели назад он заявил, что "хорошие русские" бывают только на кладбище. По сути, мэр Львова призывает к геноциду всех русских, вне зависимости от их политической позиции.Его же комментарий по поводу языковых патрулей, скорее всего, является следствием нежелания финансировать из городского бюджета еще одну группу националистов-дармоедов.Явно недоволен Садовой и сокращением поступлений в бюджет, что вызвано силовой мобилизацией и закрытием многих предприятий, работники которых опасаются выходить на улицу.На днях он заявил, что стимулировать мобилизацию нужно финансовыми инструментами. По его словам, если бы украинские военные получали по 500 000 грн. (1 200 000 р.), то и проблем с мобилизацией не было бы. "Где взять эти деньги? Если мы активизируем всех людей, которые сидят дома и боятся выйти на улицу, чтобы они работали, тогда у нас будет большая наполненность бюджета и будет больше средств", - наивно рассуждал мэр Львова.Очевидно, что из обнищавшего оставшегося населения Украины вытрясти в несколько раз больше денег не получится. Однако Садовой таким образом хотел бы несколько снизить темпы силовой мобилизации, которая оставляет коммунальные предприятия города без работников и без доходов в бюджет.Вместе с тем Садовой, как политик, понимает, что насильственная мобилизация вызывает недовольство населения, а значительная часть галичан в нынешних условиях хотела бы обособиться от воюющей Украины.Украинский политолог Вадим Карасев на днях вообще заявил, что часть западноукраинских элит хотела бы свалить всю вину за войну на Зеленского лично и остаться править в своей Галичине без него. "Я знаю, во Львове уже некоторые местные олигархи готовятся к тому, что, может быть, придется им самим рулить. Я смотрю по дискурсу, по блогерам, по политологам, которые там. Они думают, ну пусть с ней, Украиной, мы тут свою Украину. Уже сепаратистские настроения там", - рассказывает политолог.Карасев запугивает этих галицких сепаратистов тем, что россияне якобы в случае взятия западной Украины не оставят местных правителей на своих местах. Однако сами представители западноукраинской элиты, похоже, сознают, что Галичину российская армия штурмовать не собирается. А угрозы от "Правого сектора"*, вероятно, связаны не только с языковыми патрулями, а являются попыткой центральной власти запугать и подавить стремление Галичины "слиться" подальше от проблемной воюющей Украины.Еще больше о настроениях в украинской элите - в статье Дмитрия Ковалевича Молятся на США и требуют мобилизовать женщин и детей. Чем занимаются представители украинской элиты.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20241106/1058660179.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, львов, андрей садовый, мобилизация, правый сектор, сбу, владимир зеленский, вадим карасев, россия