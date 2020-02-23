В воскресенье, 23 февраля, Россия, ДНР, ЛНР, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Приднестровье празднуют День защитника Отечества. До Майдана отмечала эту дату и Украина. Однако в 2014 году президент Украины Петр Порошенко отменил этот праздник.

Но, несмотря на вот уже шестой год идущую в стране декоммунизацию, в украинской армии этот день отмечают на неофициальном уровне и тайно многие солдаты и офицеры. Ничего удивительного в этом нет. Так, для подавляющего большинства командного состава этот день был настоящим профессиональным праздником еще с советских времен.

Ополченцы ЛНР готовы передать Украине тело погибшего бойца ВСУ — Народная милиция
Ополченцы ЛНР готовы передать Украине тело погибшего бойца ВСУ — Народная милиция
© Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Издание Украина.ру пыталось разобраться, могут ли праздновать 23 февраля представители высшего украинского командования.

Мозг украинской армии

Четверка командующих. Кто в ВСУ праздновал 23 февраля и, возможно, делает это тайно сегодня
© пресс-служба министерства обороны Украины

Начальник Генштаба Украины, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во вторник, 18 февраля, рассказал украинцам неутешительные вести.

«Война продолжается и, к сожалению, есть раненые и есть убитые», — отметил он, рассказывая о последних событиях в Донбассе.

Там утром во вторник произошло столкновение сторон, во время которого погиб один украинский военный и три бойца были ранены.

Вряд ли можно подозревать Хомчака в том, что он отмечает тот же военный праздник, что и его противники — военное командование ЛНР и ДНР. Тем не менее, с большой долей вероятности это так. Хомчак, руководящий «мозгом» ВСУ — Генштабом, хоть и родился во Львове, в молодости уж точно праздновал 23 февраля. И не как обезличенный «мужской день», а как свой профессиональный праздник.

ВСУ сообщили о четырех раненых и одном погибшем при вооруженном столкновении в Донбассе
ВСУ сообщили о четырех раненых и одном погибшем при вооруженном столкновении в Донбассе
© Facebook, Міністерство оборони України | Перейти в фотобанк

В 1988 году — тот самом, в котором его соотечественница Ирина Фарион, в будущем ставшая лицом националистической партии «Свобода», вступала в Компартию, Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище имени Верховного Совета РСФСР. После чего молодой офицер отбыл на службу в Группу советских войск в Германии. Само место службы свидетельствует о том, что Хомчак был идейно подкованным, одним из лучших выпускников.

В общем, 23 февраля офицер Хомчак уж точно праздновал и не один раз.

Глава армии

Четверка командующих. Кто в ВСУ праздновал 23 февраля и, возможно, делает это тайно сегодня
© пресс-служба министерства обороны Украины

Английское слово army может переводиться не только как "армия", но и как "сухопутные войска". Собственно, американская армия в широком смысле делится на army, navy и air force — сухопутные войска, флот и военно-воздушные силы. В этом смысле командующим украинской армией является командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Этот генерал-лейтенант довольно непубличная фигура. В открытом доступе о нем мало информации.

Тем не менее, те крохи информации, что есть, позволяют утверждать: у Сырского советское военное образование. Он командовал 72-й бригадой, будучи полковником, до 2005 года. А уже в 2005 году его на этой должности заменил тоже полковник, который спустя 14 лет возглавил Генштаб, но уже в другом звании. Этим полковником был Хомчак. Это позволяет предположить, что оба военачальника если не ровесники, то приблизительно одного возраста. В любом случае, высшее военное образование Сырский должен был получать в СССР. А это значит, что он наверняка отмечал 23 февраля еще в советском его варианте.

Непотопляемый танкист

Четверка командующих. Кто в ВСУ праздновал 23 февраля и, возможно, делает это тайно сегодня
© пресс-служба ВМС Украины

У танкистов в постсоветских армиях двоякая репутация. С одной стороны, танки — это надежда и пехоты в бою, а танкист — хорошо подкованный технически специалист. С другой — военачальники-танкисты известны как любители устава и жесткой дисциплины. Как бы то ни было, но этого человека логичнее было бы представить на посту командующего Сухопутными войсками. Окончивший Ташкентское высшее танковое командное училище в 1986 году Игорь Воронченко, как идейно подкованный офицер и отличник боевой подготовки, отправился в ГДР. В 1988 году, когда в Группу советских войск в Германии прибыл Хомчак, Воронченко вернулся в СССР. Там в Белорусском военном округе он служил на должностях командира танковой роты и начальника штаба танкового батальона. Так что 23 февраля — и его профессиональный праздник, который он наверняка не раз праздновал по зову сердца.

Минобороны планирует построить новые базы ВСУ в Мариуполе и Северодонецке
Минобороны планирует построить новые базы ВСУ в Мариуполе и Северодонецке
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После распада СССР Воронченко вернулся на родную Украину. Но потом этот танкист попал в Национальную гвардию Украины. Именно служба в Нацгвардии забросила Воронченко в Крым, где он с 1997 по 2003 год командовал полком, изначально входившим в состав Нацгвардии. После ее расформирования полк вошел в состав морской пехоты. С 2003 года Воронченко служил уже в Военно-морских силах. Воронченко принимал участие в войне в Донбассе, а в 2016 году, уже будучи генерал-лейтенантом, он стал командующим Военно-морских сил Украины. При этом возглавлявший тогда Украину Петр Порошенко присвоил Воронченко воинское звание вице-адмирала. В 2018 году Воронченко стал адмиралом. Это, пожалуй, самый сухопутный из всех командующих ВМС Украины.

Военачальник Дроздов

Четверка командующих. Кто в ВСУ праздновал 23 февраля и, возможно, делает это тайно сегодня
© пресс-служба министерства обороны Украины

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов еще в 1983 году с отличием окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. То есть и он праздновал 23 февраля. При этом в 1995 году, уже во время независимости Украины, Дроздов окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, находящуюся в подмосковном Монино. То есть Дроздов праздновал не только советский, но и российский праздник.

Кстати, до поступления в эту академию Дроздов, так же как Воронченко и Хомчак, служил в Группе советских войск в Германии.

На меня вышел генерал ВСУ и попросил: «Давайте перестанем друг друга убивать» — Александр Ходаковский
На меня вышел генерал ВСУ и попросил: «Давайте перестанем друг друга убивать» — Александр Ходаковский
© Facebook, Александр Ходаковский

Что также показательно: Дроздов — единственный из командующих, который не прошел люстрацию. Его уволили в запас в рамках люстрации осенью 2014 года. Но уже в следующем году его вернули в строй, а через несколько месяцев назначили командующим Воздушными силами ВСУ.

Таким образом, исследуя биографии главных украинских военачальников, можно утверждать, что все они праздновали и, скорее всего, и сейчас тайно празднуют 23 февраля как свой профессиональный праздник.

 