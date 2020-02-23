Четверка командующих. Кто в ВСУ праздновал 23 февраля и, возможно, делает это тайно сегодня

Несмотря на Украине декоммунизацию, среди руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть командиры, для которых 23 февраля - не чужой праздник. И так или инче они его отмечают. Во всяком случае делали это в совсем недавнем прошлом

В воскресенье, 23 февраля, Россия, ДНР, ЛНР, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Приднестровье празднуют День защитника Отечества. До Майдана отмечала эту дату и Украина. Однако в 2014 году президент Украины Петр Порошенко отменил этот праздник.

Но, несмотря на вот уже шестой год идущую в стране декоммунизацию, в украинской армии этот день отмечают на неофициальном уровне и тайно многие солдаты и офицеры. Ничего удивительного в этом нет. Так, для подавляющего большинства командного состава этот день был настоящим профессиональным праздником еще с советских времен. Ополченцы ЛНР готовы передать Украине тело погибшего бойца ВСУ — Народная милиция © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Издание Украина.ру пыталось разобраться, могут ли праздновать 23 февраля представители высшего украинского командования.

Мозг украинской армии

Начальник Генштаба Украины, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во вторник, 18 февраля, рассказал украинцам неутешительные вести.

«Война продолжается и, к сожалению, есть раненые и есть убитые», — отметил он, рассказывая о последних событиях в Донбассе.

Там утром во вторник произошло столкновение сторон, во время которого погиб один украинский военный и три бойца были ранены.

Вряд ли можно подозревать Хомчака в том, что он отмечает тот же военный праздник, что и его противники — военное командование ЛНР и ДНР. Тем не менее, с большой долей вероятности это так. Хомчак, руководящий «мозгом» ВСУ — Генштабом, хоть и родился во Львове, в молодости уж точно праздновал 23 февраля. И не как обезличенный «мужской день», а как свой профессиональный праздник. ВСУ сообщили о четырех раненых и одном погибшем при вооруженном столкновении в Донбассе © Facebook, Міністерство оборони України | Перейти в фотобанк

В 1988 году — тот самом, в котором его соотечественница Ирина Фарион, в будущем ставшая лицом националистической партии «Свобода», вступала в Компартию, Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище имени Верховного Совета РСФСР. После чего молодой офицер отбыл на службу в Группу советских войск в Германии. Само место службы свидетельствует о том, что Хомчак был идейно подкованным, одним из лучших выпускников.

В общем, 23 февраля офицер Хомчак уж точно праздновал и не один раз.

Глава армии

Английское слово army может переводиться не только как "армия", но и как "сухопутные войска". Собственно, американская армия в широком смысле делится на army, navy и air force — сухопутные войска, флот и военно-воздушные силы. В этом смысле командующим украинской армией является командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Этот генерал-лейтенант довольно непубличная фигура. В открытом доступе о нем мало информации.

Тем не менее, те крохи информации, что есть, позволяют утверждать: у Сырского советское военное образование. Он командовал 72-й бригадой, будучи полковником, до 2005 года. А уже в 2005 году его на этой должности заменил тоже полковник, который спустя 14 лет возглавил Генштаб, но уже в другом звании. Этим полковником был Хомчак. Это позволяет предположить, что оба военачальника если не ровесники, то приблизительно одного возраста. В любом случае, высшее военное образование Сырский должен был получать в СССР. А это значит, что он наверняка отмечал 23 февраля еще в советском его варианте.

Непотопляемый танкист

У танкистов в постсоветских армиях двоякая репутация. С одной стороны, танки — это надежда и пехоты в бою, а танкист — хорошо подкованный технически специалист. С другой — военачальники-танкисты известны как любители устава и жесткой дисциплины. Как бы то ни было, но этого человека логичнее было бы представить на посту командующего Сухопутными войсками. Окончивший Ташкентское высшее танковое командное училище в 1986 году Игорь Воронченко, как идейно подкованный офицер и отличник боевой подготовки, отправился в ГДР. В 1988 году, когда в Группу советских войск в Германии прибыл Хомчак, Воронченко вернулся в СССР. Там в Белорусском военном округе он служил на должностях командира танковой роты и начальника штаба танкового батальона. Так что 23 февраля — и его профессиональный праздник, который он наверняка не раз праздновал по зову сердца. Минобороны планирует построить новые базы ВСУ в Мариуполе и Северодонецке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После распада СССР Воронченко вернулся на родную Украину. Но потом этот танкист попал в Национальную гвардию Украины. Именно служба в Нацгвардии забросила Воронченко в Крым, где он с 1997 по 2003 год командовал полком, изначально входившим в состав Нацгвардии. После ее расформирования полк вошел в состав морской пехоты. С 2003 года Воронченко служил уже в Военно-морских силах. Воронченко принимал участие в войне в Донбассе, а в 2016 году, уже будучи генерал-лейтенантом, он стал командующим Военно-морских сил Украины. При этом возглавлявший тогда Украину Петр Порошенко присвоил Воронченко воинское звание вице-адмирала. В 2018 году Воронченко стал адмиралом. Это, пожалуй, самый сухопутный из всех командующих ВМС Украины.

Военачальник Дроздов

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов еще в 1983 году с отличием окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. То есть и он праздновал 23 февраля. При этом в 1995 году, уже во время независимости Украины, Дроздов окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, находящуюся в подмосковном Монино. То есть Дроздов праздновал не только советский, но и российский праздник.

Кстати, до поступления в эту академию Дроздов, так же как Воронченко и Хомчак, служил в Группе советских войск в Германии. На меня вышел генерал ВСУ и попросил: «Давайте перестанем друг друга убивать» — Александр Ходаковский © Facebook, Александр Ходаковский

Что также показательно: Дроздов — единственный из командующих, который не прошел люстрацию. Его уволили в запас в рамках люстрации осенью 2014 года. Но уже в следующем году его вернули в строй, а через несколько месяцев назначили командующим Воздушными силами ВСУ.

Таким образом, исследуя биографии главных украинских военачальников, можно утверждать, что все они праздновали и, скорее всего, и сейчас тайно празднуют 23 февраля как свой профессиональный праздник.