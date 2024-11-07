Мэр Киева пожаловался на пожар после взрывов - 07.11.2024 Украина.ру
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Мэр Киева пожаловался на пожар после взрывов
Мэр Киева пожаловался на пожар после взрывов - 07.11.2024 Украина.ру
Мэр Киева пожаловался на пожар после взрывов
Пожар возник в нежилом здании, расположенном в Соломенском районе Киева, после взрывов в городе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Виталий Кличко
2024-11-07T09:22
2024-11-07T09:22
новости
киев
виталий кличко
россия
украина
вооруженные силы украины
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"В Соломенском районе... в результате атаки горит нежилое помещение. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.О каком именно здании идет речь, он не уточнил.В ночь на четверг местные СМИ писали о серии взрывов на фоне воздушной тревоги в столице. В свою очередь, начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице.Позже Попко уточнил, что пожар произошел на территории предприятия рядом со складской постройкой площадью в 600 квадратных метров.О других успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, киев, виталий кличко, россия, украина, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Виталий Кличко, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины

Мэр Киева пожаловался на пожар после взрывов

09:22 07.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Пожар возник в нежилом здании, расположенном в Соломенском районе Киева, после взрывов в городе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Виталий Кличко
"В Соломенском районе... в результате атаки горит нежилое помещение. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.
О каком именно здании идет речь, он не уточнил.
В ночь на четверг местные СМИ писали о серии взрывов на фоне воздушной тревоги в столице. В свою очередь, начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице.
Позже Попко уточнил, что пожар произошел на территории предприятия рядом со складской постройкой площадью в 600 квадратных метров.
О других успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.
 
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