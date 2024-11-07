Мэр Киева пожаловался на пожар после взрывов
Пожар возник в нежилом здании, расположенном в Соломенском районе Киева, после взрывов в городе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Виталий Кличко
"В Соломенском районе... в результате атаки горит нежилое помещение. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.
О каком именно здании идет речь, он не уточнил.
В ночь на четверг местные СМИ писали о серии взрывов на фоне воздушной тревоги в столице. В свою очередь, начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице.
Позже Попко уточнил, что пожар произошел на территории предприятия рядом со складской постройкой площадью в 600 квадратных метров.
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