Это наш шанс: о действиях Трампа на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке – Ордуханян - 07.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241107/1058695837.html
Это наш шанс: о действиях Трампа на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке – Ордуханян
Это наш шанс: о действиях Трампа на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке – Ордуханян - 07.11.2024 Украина.ру
Это наш шанс: о действиях Трампа на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке – Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о ходе президентских выборов в США, а также о первых шагах Дональда Трампа во внешней и... Украина.ру, 07.11.2024
2024-11-07T10:15
2024-11-07T10:15
видео
рафаэль ордуханян
украина
сша
россия
дональд трамп
европа
ближний восток
камала харрис
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058695663_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c91f423930c333a93ea0f93619dc2261.jpg.webp
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о ходе президентских выборов в США, а также о первых шагах Дональда Трампа во внешней и внутренней политике после инаугурации. 00:25 - Итоги выборов президента США; 04:34 - Почему Камала Харрис не смогла победить? 07:17 - О блокировке уголовных дел в отношении Трампа; 11:04 - О первых шагах Трампа после инаугурации; 16:00 - О разговоре Трампа с европейскими лидерами; 21:20 - О решении Трампа по ближневосточному конфликту. #Ордуханян #Трамп #Харрис #выборы #Байден #общество #конфликт #демократы #республиканцы #Конгресс #СВО #ГражданскаяВойна #истеблишмент #НАТО #Израиль #БлижнийВосток #война #спецоперация #победа #фронт #государство #Штаты #фальсификация #палаты #рестрикции #ООН #Польша #экономика #Палестина #суверенитет #КНДР #Корея #право #БРИКС #договор #армия #танки #военнослужащие #стратегия #Донбасс #АЭС #Украина #Россия #РФ #БелыйДом #доктрина #ТЯО #Маск #оружие #авиаБомбы #Конгресс #Китай #КНР #миротворцы #ОПЕК ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна "Америка Light" - t.me/...caLight/28 Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
https://ukraina.ru/20241107/1058694558.html
украина
сша
россия
европа
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058695663_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e02f71cdd74ad2d95b4fb92bd03701f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, рафаэль ордуханян, украина, сша, россия, дональд трамп, европа, ближний восток, камала харрис, украина.ру
Видео, Рафаэль Ордуханян, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Европа, Ближний Восток, Камала Харрис, Украина.ру

Это наш шанс: о действиях Трампа на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке – Ордуханян

10:15 07.11.2024
 
Читать в
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о ходе президентских выборов в США, а также о первых шагах Дональда Трампа во внешней и внутренней политике после инаугурации.

00:25 - Итоги выборов президента США;
04:34 - Почему Камала Харрис не смогла победить?
07:17 - О блокировке уголовных дел в отношении Трампа;
11:04 - О первых шагах Трампа после инаугурации;
16:00 - О разговоре Трампа с европейскими лидерами;
21:20 - О решении Трампа по ближневосточному конфликту.

#Ордуханян #Трамп #Харрис #выборы #Байден #общество #конфликт #демократы #республиканцы #Конгресс #СВО #ГражданскаяВойна #истеблишмент #НАТО #Израиль #БлижнийВосток #война #спецоперация #победа #фронт #государство #Штаты #фальсификация #палаты #рестрикции #ООН #Польша #экономика #Палестина #суверенитет #КНДР #Корея #право #БРИКС #договор #армия #танки #военнослужащие #стратегия #Донбасс #АЭС #Украина #Россия #РФ #БелыйДом #доктрина #ТЯО #Маск #оружие #авиаБомбы #Конгресс #Китай #КНР #миротворцы #ОПЕК

ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна "Америка Light" - t.me/...caLight/28

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Фото: Пётр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)
09:45
Порошенко* обозначил Трампу "красные линии". Главное на Украине на утро 7 ноябряЛидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко* назвал "красные линии" после победы Дональда Трампа на выборах президента США
 
ВидеоРафаэль ОрдуханянУкраинаСШАРоссияДональд ТрампЕвропаБлижний ВостокКамала ХаррисУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Польский генерал: США прекратит финансирование ВСУ не завтра, но Украина и Европа пострадают
10:49Зеленский дозвонился до Трампа, чтобы похвалить его семью
10:40Критикует языковые патрули и силовую мобилизацию. Чем занимается мэр Львова Андрей Садовой
10:15Это наш шанс: о действиях Трампа на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке – Ордуханян
10:01Депутат Госдумы Шеремет предложил закрепить за Украиной статус буферной зоны
09:45Порошенко* обозначил Трампу "красные линии". Главное на Украине на утро 7 ноября
09:22Мэр Киева пожаловался на пожар после взрывов
08:52Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс
08:26США пытаются передать Украине 6 миллиардов долларов до возвращения Трампа - Politico
08:11Главное за ночь 7 ноября
08:00"Инкубатор", "рекордсмен", "ископаемое" и "призрак": четыре замечательные станции киевского метрополитена
07:52"Какие-то сумасшедшие": французский политик предложил желающим бить по РФ, самим воевать на Украине
07:30Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ
07:15Порошенко* назвал пять красных линий для Украины при Трампе
06:56Как Польша переобулась в прыжке. Трамп уже не "позор" и "протофашист", а "добро для США и поляков"
06:45Путин установил ежемесячную выплату сотрудникам федеральных госорганов в Новороссии и Донбассе
06:43Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
06:41Преступный проект "Хочу к своим". Как запущенные киевским режимом репрессии становятся для него угрозой
06:40Трамп победил, но танки ещё не сказали последнее слово. Украина в международном контексте
06:36Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ
Лента новостейМолния