https://ukraina.ru/20241107/1058695837.html

Это наш шанс: о действиях Трампа на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке – Ордуханян

Это наш шанс: о действиях Трампа на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке – Ордуханян - 07.11.2024 Украина.ру

Это наш шанс: о действиях Трампа на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке – Ордуханян

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о ходе президентских выборов в США, а также о первых шагах Дональда Трампа во внешней и... Украина.ру, 07.11.2024

2024-11-07T10:15

2024-11-07T10:15

2024-11-07T10:15

видео

рафаэль ордуханян

украина

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европа

ближний восток

камала харрис

украина.ру

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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о ходе президентских выборов в США, а также о первых шагах Дональда Трампа во внешней и внутренней политике после инаугурации. 00:25 - Итоги выборов президента США; 04:34 - Почему Камала Харрис не смогла победить? 07:17 - О блокировке уголовных дел в отношении Трампа; 11:04 - О первых шагах Трампа после инаугурации; 16:00 - О разговоре Трампа с европейскими лидерами; 21:20 - О решении Трампа по ближневосточному конфликту. #Ордуханян #Трамп #Харрис #выборы #Байден #общество #конфликт #демократы #республиканцы #Конгресс #СВО #ГражданскаяВойна #истеблишмент #НАТО #Израиль #БлижнийВосток #война #спецоперация #победа #фронт #государство #Штаты #фальсификация #палаты #рестрикции #ООН #Польша #экономика #Палестина #суверенитет #КНДР #Корея #право #БРИКС #договор #армия #танки #военнослужащие #стратегия #Донбасс #АЭС #Украина #Россия #РФ #БелыйДом #доктрина #ТЯО #Маск #оружие #авиаБомбы #Конгресс #Китай #КНР #миротворцы #ОПЕК ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна "Америка Light" - t.me/...caLight/28 Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, рафаэль ордуханян, украина, сша, россия, дональд трамп, европа, ближний восток, камала харрис, украина.ру