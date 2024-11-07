Это наш шанс: о действиях Трампа на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке – Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о ходе президентских выборов в США, а также о первых шагах Дональда Трампа во внешней и внутренней политике после инаугурации.
00:25 - Итоги выборов президента США;
04:34 - Почему Камала Харрис не смогла победить?
07:17 - О блокировке уголовных дел в отношении Трампа;
11:04 - О первых шагах Трампа после инаугурации;
16:00 - О разговоре Трампа с европейскими лидерами;
21:20 - О решении Трампа по ближневосточному конфликту.
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00:25 - Итоги выборов президента США;
04:34 - Почему Камала Харрис не смогла победить?
07:17 - О блокировке уголовных дел в отношении Трампа;
11:04 - О первых шагах Трампа после инаугурации;
16:00 - О разговоре Трампа с европейскими лидерами;
21:20 - О решении Трампа по ближневосточному конфликту.
#Ордуханян #Трамп #Харрис #выборы #Байден #общество #конфликт #демократы #республиканцы #Конгресс #СВО #ГражданскаяВойна #истеблишмент #НАТО #Израиль #БлижнийВосток #война #спецоперация #победа #фронт #государство #Штаты #фальсификация #палаты #рестрикции #ООН #Польша #экономика #Палестина #суверенитет #КНДР #Корея #право #БРИКС #договор #армия #танки #военнослужащие #стратегия #Донбасс #АЭС #Украина #Россия #РФ #БелыйДом #доктрина #ТЯО #Маск #оружие #авиаБомбы #Конгресс #Китай #КНР #миротворцы #ОПЕК
ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна "Америка Light" - t.me/...caLight/28
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru