Донецк, бывший Сталино, названный так в честь Ленина. На годовщину смерти генералиссимуса

Сегодня Донецк с привычным нам именем и героическим настоящим может отметить не совсем обычную, неюбилейную дату, давшую старт к его очередному и, как нам кажется, окончательному переименованию. О перипетиях переименований, тайнах выбора имени городу, а также о том, при чем здесь Сталин, рассказывает поэт и публицист Анна Ревякина

Ровно 67 лет назад, 5 марта 1953 года, в 21 час 50 минут умер Сталин. О смерти Сталина было объявлено по радио 6 марта 1953 года в 6 часов утра. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. В стране был объявлен четырёхдневный траур. 6 марта гроб с телом Сталина был выставлен в Колонном зале Дома союзов.

Более двух миллионов человек пришли проститься с главой государства. Дорога к Колонному залу проходила через Трубную площадь. Там образовалась давка, в которой погибли сотни человек. Почти три десятилетия Сталин возглавлял СССР. Не меньше полутора десятков лет Сталин являлся одним из наиболее влиятельных политиков мира. Дата смерти советского вождя запомнилась миллионам людей как веха в истории.

«Сталинская эпоха ушла в прошлое, осуждённая, оплёванная, окарикатуренная, но не понятая», — писал философ Александр Зиновьев, некогда убеждённый антисталинец, диссидент-антисоветчик со стажем. Многое переоценивший, особенно в результате горбачёвской перестройки и постперестроечных трагедий, он продолжал: «Сталинская эпоха была юностью советского общества, периодом превращения его в зрелый социальный организм. И хотя бы уже потому она заслуживает нечто большего, чем осуждение: она заслуживает понимания».

Великолепная шестёрка

Для города Сталино (нынешний Донецк) сталинская эпоха закончилась только в 1961 году, ровно в тот день, когда город было решено переименовать в Донецк. Как и для других пяти городов, носивших до 1961 года имя вождя. В честь Сталина было переименовано сразу шесть городов (нынешние Волгоград, Душанбе, Новомосковск, Донецк, Новокузнецк, Цхинвал), получивших названия с различными вариациями знаменитого партийного псевдонима вождя. Есть версия, что в какой-то момент возникла инициатива по переименованию союзной столицы Москвы в Сталинодар. Эту идею, в частности, активно лоббировал нарком внутренних дел Николай Ежов в 1938 году. Однако сам Сталин счёл эту инициативу чрезмерной, и после Ежова уже никто не осмеливался предлагать её.

В 1961 году в рамках развенчания культа личности Никитой Хрущёвым было инициировано переименование городов, названных в честь Сталина. Сталинград стал Волгоградом, Сталинабад — Душанбе, Сталино — Донецком, Сталинск — Новокузнецком, Сталиногорск — Новомосковском, а Сталинири — Цхинвали.

В честь Ленина

Кажется, совершенно точно есть как минимум два тезиса, с которыми рождаются все дончане или впитывают их с молоком матери. Первый заключается в том, что изначально город был назван Сталин (не Сталино, а именно Сталин) в честь Ленина. Да-да, не удивляйтесь, это не описка! Всё верно! А второй — в том, что наш великий земляк и по совместительству самый цитируемый композитор ХХ века, Сергей Прокофьев, умерший в один день со Сталиным, был похоронен без единого цветка, так как все цветы достались Сталину. Но давайте-ка обо всём по порядку.

Начнём со знаменитой Юзовки. Летоисчисление города ведётся с 1869 года, когда валлиец Джон Хьюз (Юз) купил у князя Кочубея землю на кальмиусском берегу, где и построил металлургический завод.

Донецкий историк Александр Федонин считает, что Юзово называлась станция, а Юзовка — город. Он ссылается на Петра Семёнова-Тян-Шанского, который на своей карте разделил станцию Юзово и город Юзовку. Но в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона Юзово определяется как первое название посада с упрощённым управлением. Константин Паустовский до приезда в Юзовку называл её в письмах Юзово, а когда приехал на место, стал писать Юзовка. Скорее всего, было так: вначале было официальное название станции и посёлка вокруг неё Юзово, которое в народной речи трансформировалось в Юзовку (у нас Мушкетово — Мушкетовка, Рутченково — Рутченковка и даже Селидово — Селидовка). Потом произошла специализация Юзовка — город, Юзово — станция.

Спустя время посёлок получил статус города, а ещё немного погодя обрел новое имя — Сталин. По данным того же Александра Федонина решение о переименовании Юзовки в Сталин было принято на пленуме Юзовского окружного исполкома 8 марта 1924 года. Парадокс состоит в том, что новое название никакого отношения к будущему генералиссимусу не имело. Целью было увековечение памяти другого вождя, недавно умершего Ленина. Ряд людей, выступавших на пленуме, так прямо и настаивали, чтобы Юзовка получила название, прямо связанное с именем Ильича.

В итоге остановились на слове «сталь». Потому что Ленин — стальной локомотив революции. Да и промышленность стальная в нашем регионе преобладала. А ещё сталь в те годы ассоциировалась с идейной, революционной непоколебимостью, примером которой как раз и был Ленин. Так город получил своё имя — Сталин. Станцию по аналогии назвали Сталино. Потом об официальном имени города забыли и стали называть город Сталино по названию станции. Со временем название среднего рода укоренилось как основное.

Роковой 1961 год

Современное имя городу на реке Кальмиус было присвоено указом Президиума Верховного Совета УССР от 9 ноября 1961 года. Самой области вернули прежнее название — Донецкая (по названию Донецкого каменноугольного бассейна). А город Сталино переименовали в Донецк. Произошло, таким образом, обратное переименование: не город дал имя области, а область — городу. Уникальный случай, обычно город даёт название области, а не наоборот.

В период немецко-фашистской оккупации (с октября 1941-го по сентябрь 1943-го) город снова носил старое название — Юзовка. Сами понимаете, для немцев было делом чести переименовать город, носивший имя вождя, под предводительством которого советская армия в итоге одолела немецкий фашизм.

А что народ?

Я нашла людей, которые были свидетелями переименования города из Сталино в Донецк. В первую очередь это моя мама, которой в тот момент было 12 лет, и она отлично помнит, как люди были возмущены тем, что город решили переименовать. Более того, не один год после переименования дончане друг друга по привычке называли сталинцами. Да и жители окрестных городов и посёлков так называли дончан. Название ушло из устной речи только в начале 70-х годов прошлого века, а до этого звучало довольно часто. Десять лет понадобилось людям, чтобы привыкнуть к мысли, что они теперь не сталинцы, а дончане.

Один из героев моих прошлых материалов — Заслуженный шахтёр УССР, бывший директор шахты имени Калинина, ребёнок войны, Юрий Иванов, — родившийся в 1935 году, вспоминает роковой 1961 год так: «После съезда КПСС в рамках борьбы с культом личности был принят комплекс мер, включающий переименование городов Сталинград и Сталино (и др. и пр.). На местах, как и положено, приняли к исполнению. Простые горожане были, мягко говоря, недовольны. Но у них никто ничего не спрашивал! Никаких громких протестов, конечно, не было. Тогда это было исключено! Как тогда горожане могли реагировать на непопулярное решение партии? Бухтели втихаря на кухнях».

Юрий Болдырев, депутат Верховной Рады Украины нескольких созывов, родился в 1951 году в Сталино. «Когда переименовывали город, я уже учился в школе номер 150 города Горький, теперь снова Нижний Новгород, поэтому реакцию горожан не очень помню, — вспоминает Болдырев, — но точно знаю, что Сталино было охранительно. А с другой стороны, как-то уничижительно, потому что был Сталинград, и это был город величия, а «о» на конце делало нас похожими на село. Это окончание для села: Слепнёво, Воеводино, Кукушкино, Сталино. Донецк всё-таки кончается как город — на «к». Владивосток, Челябинск, Иркутск, Красноярск».

Моя мама вспоминает, что многие доверчивые люди после 1956 года были в принципе готовы к переименованию. «После доклада Хрущёва стало понятно, что дело идёт именно к этому, — вспоминает она, — многие слепо верили Хрущёву. Советский человек вообще был довольно наивным. Времена менялись, а с ними и взгляды. Вождь умер, за себя постоять уже не мог, вот его и начали обливать грязью мелкие шавки». Конечно, это личное мнение моей мамы.

«История — это политика, опрокинутая в прошлое»

Конечно, название города Сталино было своего рода оберегом. Более того, называйся город Сталин или Сталино в 2014 году, возможно, что никакой войны и не было бы. Бряцали бы мы своей сталью, даже на уровне звука было бы понятно, что не стоит к нам соваться, что победы здесь не будет. Точнее, будет, но исключительно наша, донбассовская победа! Донецк же в определённой степени название утопическое, хотя я и обожаю его. Содержит в себе и да, и нет, какие-то вечные весы, какая чаша перевесит, какой волк победит — злой или добрый. Ономастика — наука сложная. Если даже немцам во время Великой Отечественной войны название города Сталино внушало страх, то почему ровно этот же страх оно не могло внушить современным украинским нацистам? Конечно, могло бы, и непременно внушило бы!

Если обернуться назад и попытаться всё же увидеть большое, то становится понятно, что каждый советский лидер придерживался мнения, что настоящий коммунизм начинается именно с него. Дескать, всё, что было до, изобиловало ошибками, которые непременно нужно исправить. Конечно, такая ситуация характерна не только СССР, но и другим странам. И, тем не менее, именно эта тенденция создавала дополнительную прерывистость истории. Поэтому сегодня мне особенно отрадно писать про поправку о защите исторической правды в 67 статью Конституции РФ. Более того, в Конституции России теперь будет говориться о преемственности всех периодов российской истории. В том числе и советского периода. История — непрерывный процесс, который не начинается заново с приходом очередного лидера. Поэтому Донецк и до сих пор в некоторой степени остаётся городом Сталин. Городом, названным так в честь Владимира Ленина.