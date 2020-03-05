В среду, 4 марта, парламент Украины отправил в отставку премьера Гончарука и большую часть министров. В обновленном Кабмине произошли странные изменения. Например, возглавлявший МИД Вадим Пристайко стал вице-премьером по вопросам европейской и атлантической интеграции, а Дмитрий Кулеба, занимавший эту должность, теперь возглавил МИД

При Порошенко Кулеба был представителем Украины при ЕС, а Вадим Пристайко — первым заместителем главы МИД.

Вечером 4 марта президент Зеленский внес кандидатуру Кулебы на пост главы МИД. Верховная Рада утвердила эту кандидатуру 288 голосами, преимущественно «Слуг народа». Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется — следовательно, и во внешней политике Киева никаких изменений не произойдет.

Юрист и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш называет состав нового Кабмина «печальным». «Вывод прост: народу лучше точно не будет, и этот состав ненадолго», — пишет Лукаш. Дмитрий Кулеба. Биографическая справка © Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

Украинские СМИ называли Кулебу одним из основных лоббистов по вопросам продажи леса-кругляка в ЕС. В самом начале января он требовал снять мораторий на экспорт леса, потому что «Европа ждет». «Я лично против моратория на лес-кругляк и вообще моратория на какие-то экспортные операции с ЕС», — говорил он в интервью «Интерфаксу», подчеркивая, что отмена моратория является стратегической целью Кабмина.

Свое отношение к РФ он ясно выразил в декабре прошлого года, заявив претензии на российские области «для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни». В августе он призывал поджечь здание ФСБ в Москве, называя это «актом воли, истомленной духом свободы». В другом интервью он называл СНГ «клубом неудачников».

Своей миссией в ПАСЕ Кулеба называл противодействие возвращению России в эту организацию и все скандальные выходки украинской делегации в ПАСЕ были зачастую инициированы именно Кулебой. В феврале он заявлял, что у него разработан план из 12 шагов по возвращению Крыма Украине. В рамках этого плана, Крым должен якобы «выскользнуть из ослабевших рук России», а Украина его «подхватит», не уточняя, как именно это может произойти. Помимо этого, Кулеба уверен в том, что РФ будет выплачивать Киеву контрибуции.

«Финал нашей войны с Россией будет заключаться в том, что она будет восстанавливать оккупированные территории или выплачивать компенсации», — заявил он в ноябре 2019 года. Примирение с РФ, по его словам, возможно только когда президент России приедет в Киев и склонит голову перед мемориалом ветеранам АТО. Что касается Минских соглашений, Дмитрий Кулеба фактически призвал их дезавуировать еще в октябре 2019 года, заявляя, что реинтеграция Донбасса в состав унитарной Украины возможна только без предоставления региону какой-либо автономии. Украинское правительство — от «грантоедов» к профессионалам. Кто есть кто в новом Кабмине © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Исходя из этих высказываний министра, очевидно, какой политики в отношении России, Минских соглашений и мятежных республик Донбасса будет придерживаться МИД.

По сравнению с Кулебой даже нынешний глава ведомства Вадим Пристайко покажется светилом украинской дипломатии.

Во внешней политике Кулеба считал своей основной миссией вступление в НАТО, несмотря ни на что. «Не стоит так категорически утверждать, что мы не будем в Североатлантическом альянсе. Политика — это искусство возможного, а значит, возможен день, когда мы станем членами НАТО. Наша задача как политиков — работать над тем, чтобы этот момент наступил», — рассказывал Кулеба, подчеркивая, что вступление в НАТО возможно даже с «временно оккупированными территориями».

Дмитрия Кулебу по праву можно назвать креатурой Павла Климкина, возглавлявшего МИД при президенте Петре Порошенко. Именно он лично пригласил его на работу в МИД летом 2014 года, где Кулеба стал для начала послом Климкина по особым поручениям. Однако ранее в дипломатический корпус он попал не без протекции своего отца, Ивана Кулебы, который при президенте Леониде Кучме был послом в Египте, Чехии, Казахстане, а также заместителем госсекретаря МИД. Жена Дмитрия Кулебы, Евгения, связана с рядом западных фондов и является основательницей и руководителем ГО «Город-сад». Наиболее известным проектом этой организации является Сквер имени Небесной сотни в Киеве, а финансовыми донорами ее числятся такие западные фонды, как USAID, Goethe Institut, British Council, а также фонд Джорджа Сороса International Renaissance Foundation.

Тем не менее, Дмитрий Кулеба был одним из тех членов Кабмина, кто в начале года жаловался на маленькую зарплату, утверждая, что «вынужден тратить сбережения». При этом за месяц работы ему было начислено 87 000 гривен.

Так кто же такой Кулеба, новый министр иностранных дел Украины, и чего от него ждать?

Перед нами откровенный «ястреб», ставленник американских демократов и русофоб, целью которого является не мир на Донбассе, а вечный конфликт «вплоть до развала РФ», которым бредит Кулеба. Его назначение говорит прежде всего о том, что Минские соглашения Киев соблюдать не собирается, а обещания Зеленского установить мир на Донбассе стоят ровно столько же, сколько обещания предыдущего «президента мира», Петра Порошенко. Через какое-то время Дмитрий Кулеба, вероятно, дискредитирует внешнюю политику Украины, и тогда снова возникнет необходимость поменять шило на мыло — Пристайко на Кулебу.