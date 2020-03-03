В Киеве презентована концепция нового телеканала, призванного коренным образом выправить мировоззрение жителей ДНР и ЛНР. Делать это станут решительно, инициативно, через "Дiм" ("Дом"). Так называется новый идеологический проект. Мнение об этом начинании донецкого журналиста Руслана Мармазова разместил телеграм-канал Украина.ру

Телевизионный канал стратегического назначения, о котором так долго говорили в Киеве, представлен публике. Первые ощущения, безо всякой претензии на правду в последней инстанции, следующие. Зеленский обматерил участника «Евровидения» от России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Борьба за души жителей Донбасса будет вестись в воображаемом мире, в котором часто и густо находится Украина. Причем даже в каком-то специальном его закутке, поскольку вещать станут только на мятежные республики. Скорее всего, это чтобы обитатели Украины завидовали приоритетному положению Донецка и Луганска, а те кайфовали от особого к себе внимания.

А все потому, что в эфир пойдет контент «премиального» уровня. Новый канал «Дом/Дiм» оказался настоящей сливочной. Не в том смысле, что там будут только сливки телевизионных продуктов вращаться, а в том, что туда станут сливать свои материалы прочие украинские ТВ-каналы. Те самые, которые вот уже шесть лет клацают зубами в сторону воюющего региона и поют величальные песни карателям, отправленным в Донбасс на подавление инакомыслящих.

Знаете, а ведь риторика на канале, похоже, сохранится прежняя, уже отлично отработанная Украиной за последние годы. В смысле жителям Донбасса наконец-то адресно расскажут, что они — «террористы», «сепаратисты», «российско-оккупационные войска» и т.п. Здорово, верно? Сергей Сивохо, привет тебе, привет! Смотри, как замечательно реинтеграция заворачивается в подарочную упаковку. Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов

Что-то подсказывает, новый канал будет смотреться в Донбассе ровно так же внимательно, как и все остальные украинские телевещатели. В смысле никак. Или почти никак. Население в тех краях преимущественно городское. Города накрыты сетями кабельных операторов. Есть сомнения, что «Дiм» станут включать в пакеты. А специально напрягаться — это дело на любителя. Впрочем, кто хотел, тот и раньше мог смотреть украинские новости и сводки с полей боевых действий. В эпоху интернета это просто. Было бы желание.

Но есть и хорошая новость. Замечательную идею о том, что Украина как соберётся, как выскочит, глаза выпучит и по-хорватски присоединит к себе земли ДНР и ЛНР быстренько, пока, похоже, отправили на склад долгосрочного хранения. Первые два года (!) канал предполагают питать продуктами других производителей, выше об этом сказано. И только потом созреет собственный, оригинальный, ни с чем несравнимый контент для людей с той стороны линии фронта. Короче, «Дiм» берет на себя функции «Голоса Америки» в советские времена. Станут годами греть эфир.

Слышите визжание пилы? Это пилят бюджет. Проект-то отличный. Тем паче долгоиграющий. Клондайк, Эльдорадо для его рулевых. Арык от бурлящего финансового потока отводится качественный и с надежной легендой. Украина 1 марта запускает специальный телеканал для Донбасса и Крыма © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Кстати, я лично одобряю запуск «Дiма». Звонили коллеги с одного из донецких каналов, я им так и сказал. Всемерно поддерживаю! Денег, которые будут на него потрачены, мне не жалко. На доброе дело они все равно не пойдут. Зато последние крохе иллюзий по поводу отношения Киева к Донбассу, если такие еще остались, выметаются окончательно и бесповоротно.

Да! Важный момент, чуть не упустил. Будут же продукцию «95 квартала» крутить. Раньше там смешные репризы попадались. Особенно, когда «квартальщики» бичевали сатирой «донецких», дорвавшихся до власти и задушивших свободу слова. Это при Януковиче было, разумеется. Чуть ниже одна из любимых моих композиций. Где теперь Янукович? Где «донецкие»? Кто где, собственно. А «95 квартал» в порядке. И со свободой слова на Украине все чин чинарём.