Недавно министр торговли США Уилбур Росс заявил, что китайский коронавирус может «помочь» в создании новых рабочих мест в США. Если абстрагироваться от этического вопроса, то все вроде бы понятно. Но вот почему министр экономики Украины Тимофей Милованов повторяет глупости вслед за своим американским коллегой - это загадка

«На самом деле здесь есть определенные возможности для Украины. Я даже сказал бы… Ну да, нельзя так говорить, потому что у наших друзей эпидемия… Но то, что у них останавливается производство, в том числе это для нас важно, потому что Китай, возможно, будет потреблять меньше продуктов металлургии. Вот тот факт, что сейчас в некоторых провинциях те заводы могут остановиться, это дает возможность для нас повысить экспорт на самом деле», — сказал министр.

Единственное, в чем прав Милованов, — это в том, что сталелитейная промышленность КНР из-за эпидемии коронавируса на две трети сократила производство, а рост складских запасов стали вырос более чем на 40%. Вот только что это дало Украине?

По результатам 2019 года первое место в топ-100 мировых производителей стали закономерно занял Китай с более чем 996 млн тонн продукции. Украина оказалась на 13 месте с 20,848 млн тонн. Учитывая колоссальный разрыв между такими объемами и наличие Индии (111 млн тонн), Японии (99 млн тонн), США (88 млн тонн) и России (71,5 млн тонн), совершенно непонятно, по каким причинам простой китайской металлургии чем-то поможет Украине. Министр экономики Украины Милованов рассказал, как правильно чихать при помощи ноги © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк

Учитывая приостановку промышленности в КНР и наличие избытков стальной продукции на складах, предполагать, что Китай, который потребляет почти половину мирового металла, увеличит закупки из Украины, было бы странно. О России, по понятным причинам, речь тоже не идет. А кто тогда? Администрация Трампа продолжает расширять номенклатуру металлопродукции, на импорт которой еще в 2018 были введены 25% пошлины, т.е. занимается great again'ом, о чем в не совсем этичной форме высказался американский министр Росс. Значит, несмотря на то, что кричал в 2014-м генерал Мамчур, сдавая Крым без единого выстрела, Америка нам не поможет. Может быть, Европа?

Но вот Еврокомиссия начинает второй пересмотр текущих защитных мер по импорту стали, которые действуют с 31 января 2019 года. Сначала беспошлинные стальные квоты распространялись на 5% продукции, с лета 2019 года — на 3%. Сейчас речь явно идет не о повышении этих квот, что и приветствует Европейская ассоциация стали Eurofer. В общем, про ВТО и т.н. свободные рынки все их лоббисты дружно забыли и кинулись в здоровый протекционизм. Это понятно, США и ЕС одно время думали, что их могучая промышленность сможет завалить весь мир с помощью свободных рынков (и нам местные лоббисты западных экономик вещали, как хорошо быть в ВТО), а оказалось, что заваливает Китай. Поэтому в мире, по сути, остался лишь один интересант свободного рынка, и это коммунистическая КНР, а отнюдь не либеральные США и ЕС.

Светлые перспективы таковы, что осенью 2019-го остановили производство Днепровский металлургический комбинат («Метинвест» Ахметова) и Днепровский металлургический завод (DHC Ярославского). По результатам января 2020 года выпуск готовых металлических изделий на Украине снизился на 10,3%, а объем зарубежных заказов — на 29%. Данные опроса промышленных предприятий, осуществленного Государственной службой статистики, говорят, что заводы в первом квартале 2020 года ожидают сокращения загруженности мощностей до 61,6%. Эти данные заставляют предположить, что министр Милованов, публично рассуждающий о перспективах роста экспорта украинской металлургии в связи с китайским коронавирусом, совсем не общается с подведомственными ему промышленниками, не знает текущего состояния дел и мыслит на уровне обывательской логики, но отнюдь не на уровне министра экономики. Царев сообщил, о чем именно Ахметов пытается договориться с Зеленским © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

А вот то, что министру экономики следовало бы знать. В «Инфляционном отчете» НБУ за январь 2020 года указано — экспортные цены на украинскую сталь за 2019 год упали на 15-20%, что привело к потере 25 млрд гривен. В январе 2020 года цены на металл (по данным «Макроэкономического и монетарного обзора» НБУ) немного выровнялись, но в феврале, на пике коронавирусной паники, снова просели.

То есть ситуация с мировыми ценами рост прибыли никак не предвещает. Еще 5 млрд гривен в прошлом году металлурги потеряли из-за укрепления курса гривны. Олигархи-экспортеры очень любят заниженный курс национальной валюты, поскольку прибыль получают в долларах, а зарплаты работникам и налоги государству платят в гривне. Так, недавно российский алюминиевый олигарх Олег Дерипаска умудрился обвинить Центробанк РФ в «завышении курса рубля» (из-за чего у него просела прибыль), хотя реальный курс рубля, определяемый показателем ППС (паритет покупательной стоимости) очевидно занижен именно в интересах экспортеров. Видимо, и этого мало.

Еще один фактор, повлиявший на снижение прибыли украинской металлургии, — принятый и подписанный президентом Зеленским законопроект №1210 об увеличении рентной ставки для горно-обогатительных комбинатов до 12% от стоимости добытой руды. То, что при повышении цены сырья повысится цена металла, делая его менее конкурентоспособным, понятно и ежу. Но есть еще одна хитрость. Не секрет, что уже не один год тот же «Метинвест» Ахметова, много потерявший из-за событий на Донбассе, убытки от металлургии компенсирует продажей руды, т.е. зарабатывает уже даже не на примитивной продукции первого передела, болванках, из которых за границей делают высококлассные стальные изделия и продают нам обратно, а на сырье. Таким положением дел в том числе объясняется, почему в 2015 году после Дебальцевского котла и окружения Мариуполя Ахметову сохранили контроль над мариупольским портом. Но это отдельная тема. Сейчас же важно понять, что дорогая в добыче руда не компенсирует потери украинских стальных олигархов от падения мировых цен на сталь и отсутствия рынков сбыта.

Нормальные капиталисты-промышленники знают, как решается такая проблема — с помощью постоянного внедрения в производство достижений научно-технического прогресса (НТП). Это позволяет повышать качество продукции и производительность труда, снижать издержки и за счет этого одновременно увеличивать и прибыль собственника, и зарплату трудящихся. Но чтобы были такие достижения НТП, нужна система образования и науки, а это уже привет государству. Можно, конечно, купить технологии на Западе, но это не менее дорого, чем содержать свою науку, а самое передовое все равно никто не продаст. Ахметов хочет стать ближе к Зеленскому на фоне его разногласий с Коломойским — СМИ © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

А так 60%-й износ основных фондов в промышленности просто не позволяет вообще говорить о каком-то стратегическом росте. Для их восстановления нужны огромные капиталовложения. У государства с дефицитным бюджетом, которое едва латает дыры с помощью бесконечных кредитов, таких денег нет. У самих предприятий, топ-менеджмент которых вместо того, чтобы ежегодно откладывать хотя бы 10% прибыли на амортизацию, выводит все, что можно, в офшоры собственникам-олигархам для покупок вилл, яхт и спортивных клубов (совсем недавно Ахметов купил за 200 млн евро виллу во Франции по соседству с виллами Левочкина и Фирташа), тоже нет средств.

Понятно, почему олигархи выводят средства из страны, а не вкладывают в развитие науки и производства. Будучи сами участниками общественного строительства в Украине, они прекрасно понимают, что на родине все нестабильно и что в любой момент "всё, что нажито непосильным трудом" могут отнять и переделить по-новой. Сами так же делали. Вот и вывозят капиталы за границу, вкладывая их в дорогую недвижимость.

С другой стороны, государство заинтересовано в росте производства, сохранении рабочих мест и так называемой налогооблагаемой базы.

Так что если государство в очередной раз не спасет эффективных собственников, то им придется продолжать закрывать заводы и уезжать на свои французские виллы, если конечно на Западе не арестуют счета, как это любят делать с уезжающими туда олигархами из постсоветских стран. Ну а украинские рабочие лишатся остатков рабочих мест и зарплат. «Ахметов при Порошенко боялся так нагло тратить деньги». Соцсети о покупке виллы украинским олигархом во Франции © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Практика показывает, что собственность олигархов прибыльна только тогда, когда они имеют доступ к телу государства. Других реальных способов, как мы уже увидели, не остается. Учитывая, что с провалом «Оппоблока» Ахметов такой доступ почти потерял, ему нужно срочно что-то предпринимать в этом направлении. И он предпринимает. Даже в Financial Times заметили, что ахметовские телеканалы начали положительно освещать деятельность Зеленского.

Так что на фоне конфликта Ахметов-Коломойский из-за тарифов на электроэнергию, конфликта Зеленский-Коломойский из-за Приватбанка и конфликта МВФ-Коломойский, опять же из-за Приватбанка, плюс представления о «незаменимости» Ахметова в случае реинтеграции Донбасса, возможно, в ближайшее время мы будем наблюдать новый интересный альянс. Два барона Мюнхаузена будут тянуть друг друга за волосы из экономического болота, в которое не без их помощи превратилась Украина. И коронавирус им вряд ли поможет, как бы ни убеждал нас в этом министр экономики Милованов.