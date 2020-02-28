Украине действительно нужна срочная смена премьера, а лучше всего правительства, в вопросе люстрации власти будут затягивать ситуацию и найдут какое-то «облегчённое» решение, а рейтинги Зеленского падают, но еще не достигли критической точки

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Смена премьера: «нужна кадровая революция»

Главной политической темой, вернее слухом недели стали новости о якобы готовящейся смене премьер-министра и всего Кабмина.

В среду, 26 февраля, украинское издание «Левый берег» сообщило, что вопрос о назначении бывшего вице-премьера Украины Сергея Тигипко главой Кабмина «решен на 99% и будет реализован в самое ближайшее время».

Однако отставка нынешнего премьер-министра Гончарука до сих пор не случилась.

Кроме Тигипко в ряду вероятных премьеров называют также бизнесмена Валерия Хорошковского и бывшего первого вице-премьера Олега Дубину.

Политик без негатива. Эксперты о вероятном премьер-министре Украины Тигипко © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Владимир Фесенко. При этом, по его мнению, Хорошковский — вне этого списка.

«Тигипко да — возможный вариант. Хотя тот шум, который поднялся, и какие-то критические заявления, которые звучали в СМИ, могут, конечно, повлиять на Зеленского. Но решение будет приниматься не сейчас — пока это слух, такой зондаж общественного мнения.

Думаю, что если вопросы о новом премьере будут подниматься, то не сейчас, а минимум через несколько недель, а возможно, и в конце марта или в апреле — не раньше. А может быть, даже только тогда, когда закончится год работы. Но то, что кресло под Гончаруком зашаталось, — это очевидно», — заявил эксперт.

Директор информационно-аналитического Центра «Перспектива» Павел Рудяков считает, что до конца первого квартала не будет смены правительства. Более того, её следует ожидать к середине апреля, «если только не придёт коронавирус».

«Здесь есть один важный момент. На Украине не просто созрела необходимость замены правительства, она уже перезрела. На Украине достаточно серьёзная ситуация, и она продолжает ухудшаться с каждой неделей.

У нас в принципе правительство не очень контролирует то, что происходит в стране, а нынешнее совершенно беспомощно. Кадровая ставка на друзей президента по школе, соратников по развлекательному бизнесу и выпускников грантовых программ, тех, кого грубовато называют «соросятами», не сработала», — подчёркивает политолог.

В целом, убеждён Рудяков, нужна не просто кадровая перестановка, а кадровая революция. Эксперт также отмечает, что премьером, скорее всего, станет именно Тигипко. А в его Кабмине нужны люди, которые а) подтвердили свой профессионализм, пусть даже работая на разные политические силы; б) у них есть доверие от общества; в) они должны быть кризисными менеджерами, потому что Украина «в кризисе глубоком».

Одним из таких людей политолог называет известного юриста Андрея Портнова: «он кризисный менеджер, известный человек и мог бы навести порядок в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти».

Все кандидатуры, которые сейчас обсуждаются на пост премьера, не подходят Зеленскому, говорит замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

«Тигипко — человек с амбициями, причем с президентскими: Зачем Зеленскому выращивать себе конкурента? Плюс тот же Тигипко, Хорошковский или любой другой человек, разбирающийся в государственном управлении, понимает, что очень сложно сейчас будет быстро изменить ситуацию в стране. А сгореть на должности никто не хочет», — заявил эксперт.

Эсбэушник, эмвэдэшник, спикер Рады: Бизяев назвал возможных кандидатов на пост премьера Украины © Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

«Как говорят в Британии, no name person. Человек из ближайшего окружения Зеленского, который будет у него в тени, и такой же, мягко говоря, малограмотный, как Гончарук. Но если так, то зачем тогда вообще что-то менять? Поэтому слухи о том, что в ближайшее время будет перезагружено правительство, преувеличены», — уверен Молчанов.

Незаконная люстрация: чиновники против государства

17 октября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что украинский закон «Об очищении власти» (люстрации), согласно которому были уволены государственные служащие, работавшие при президентстве Виктора Януковича, нарушает права человека.

Отмечается, что такое решение суд принял после рассмотрения жалоб пяти украинских чиновников. ЕСПЧ постановил, что всем заявителям должны быть выплачены денежные компенсации (6,5 тыс. евро первому заявителю и 5,3 тыс. евро остальным).

В целом же теперь государству придётся платить миллиарды гривен. Кроме того, возникают юридические коллизии с восстановлением чиновников в должностях.

Владимир Фесенко считает, что власти будут искать оптимальное решение, чтобы минимизировать затраты: «скорее всего, будет работать принцип невозмещения затрат».

«Вообще у нас есть проблема, связанная с тем, что суды очень часто… Взять того же (кого-то) из (откуда-то): он уже несколько раз восстанавливался. Ну и что? Он так и не работает на должности, на которой его восстановили. То, что коллизия здесь есть и что-то надо с этим делать, это очевидно. Будет некое паллиативное, компромиссное решение, каким образом выйти из этой проблемы с минимальными затратами», — отметил политолог.

Процесс по люстрации будет идти так же, как и до этого, прогнозирует Павел Рудяков. Украинские власти откажутся выполнять, «потому что это очень болезненный вопрос для власти, и для люстраторов, и для их наследников».

«Насколько я понимаю позицию официального Киева, будет как с Минскими соглашениями. То есть будут говорить, что мы европейцы, ЕСПЧ это для нас последняя инстанция, но реально власти Украины будут всячески затягивать исполнение решений, которые уже приняты», — привёл аналогию эксперт.

ЕСПЧ признал люстрацию нарушающей права человека. Украине придется платить и каяться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Но мы видим, что в том же Минюсте находятся продолжатели курса предыдущей власти, которые не хотят отмены этого закона в принципе. Зеленский себя на первом этапе окружил людьми, которые точно не являются его людьми», — сообщил эксперт.

В целом же отменять закон не будут, добавляет он: будут создавать какие-то комиссии, что-то рассматривать.

«Это продолжение постмайданной политики уже при новом главе государства. Из-за этого рейтинг Зеленского будет падать, потому что от него ждали других шагов», — уверен Молчанов.

Рейтинг Зеленского: всё ниже и ниже, но пока не катастрофа

У президента Владимира Зеленского продолжает падать рейтинг. Согласно свежему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), позитивно относятся к главе государства уже 47% опрошенных. Это на 25% меньше, чем в сентябре 2019 года и на 17% меньше, чем в декабре того же года.

21-25 февраля социологи опросили 1500 человек старше 18 лет в разных регионах Украины — без Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

По сути впервые рейтинг Зеленского опустился ниже 50%.

Падение рейтинга абсолютно закономерно, считает Владимир Фесенко. Раньше рейтинги были аномальными — выше 70%, «в этом плане он был вполне сопоставим по рейтингу поддержки с Путиным — у нас такого никогда и ни у кого не было. Для нашей политики это было аномальное явление. Сейчас возвращается к норме».

«Ищенко о главном»: падение рейтинга Зеленского, возвращение Ахметова © — заявил Фесенко.

Он также признаёт, что у украинцев есть разочарование в Зеленском, — это естественно: так всегда происходило в украинской политике со всеми предыдущими президентами.

У Зеленского люди работают над удержанием и повышением рейтинга, говорит Павел Рудяков. Для них это первостепенная задача — «они ради рейтинга гробят страну». Впрочем, пока что не критическое падение.

«Для любого руководителя государства поддержка около 50% — это вполне приемлемый результат, тем более в такой стране, как наша, где особых достижений нет ни у кого из власти, включая президента.

В то же время Зеленский остается ведущим политиком. Вокруг него не вырос никто, у кого была хотя бы соотносимая цифра. У всех остальных рейтинг в два-три раза ниже. То есть у него конкурентов пока нет из политического класса», — отметил Рудяков, добавив, что в Зеленском люди разочаровываются, но вместе с тем не очарованы никем другим.

В случае с падением рейтинга Зеленского мы еще не столкнулись с теми же коронавирусом или открытием рынка земли, говорит Кирилл Молчанов. И как будет исправлять ситуацию новый премьер, пока непонятно.

Политолог Золотарев: Зеленский правильно оценил снижение рейтингов и решил менять Кабмин © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Это можно было бы перекрыть успехами на донбасском направлении, но там все еще хуже, чем в декабре. Скорее всего, никакой встречи в «нормандском формате» в апреле не будет. А это было бы для Зеленского очень кстати, потому что это годовщина его президентства», — сказал политолог.

Он уверен, что «Кремль ему в этом подыгрывать больше не будет»: будут требовать выполнения договоренностей на парижском саммите, а выполнять там пока никто ничего не собираются даже в вопросах законодательства, не говоря уже о вопросах безопасности.

«Поэтому для Зеленского картина неутешительная», — подытожил Кирилл Молчанов.