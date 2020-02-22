Хотя протесты против размещения эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины и иностранцев прошли только во Львовской и Тернопольской областях, именно они определили новостную повестку в регионе

Начиная со вторника, 18 февраля, информационные сообщения из Микулинцев (городок в 18 километрах от Тернополя) и Винник (город-спутник Львова) напоминали сводки с театра боевых действий. После того, как в понедельник Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании выделил деньги на медико-санитарное наблюдение за людьми, которых самолётом украинской авиакомпании планировали доставить из китайского города Ухань на Украину, Минздрав начал подыскивать заведение, где эвакуированные смогут пройти 14-дневный карантин. Киевские клерки обзванивали все области, но протесты, причём ещё до вылета борта из Китая, начались только в двух — Тернопольской и Львовской, и были явно связаны с болтливостью сотрудников областных государственных администраций (ОГА).

Слухи о том, что эвакуированных разместят в санатории «Медоборы» (находится на территории общины с центром в древнем городке Микулинцы, которое упоминается в «Поучении детям» Владимира Мономаха), поползли ещё вечером 17 февраля. Глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель пытался население успокоить, подчёркивая, что официального подтверждения эвакуированных в область нет, и названия лечебного учреждения не упоминал. А вот мэр Тернополя Сергей Надал решил «хайпануть», и ещё в понедельник вечером обнародовал обращение «О недопустимости размещения людей, эвакуированных из Китая, в санаторий «Медоборы». «Поднебесная сотня». Во Львове и Тернополе блокируют дороги из-за коронавируса © скриншот видео Тернополяни Тернопіль

Неудивительно, что уже 18 февраля неподалёку от санатория местными жителями был установлен блок-пост в рамках протеста против размещения там эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. Кроме того, жители пришли на внеочередную сессию поселкового совета, выступая против этого. Туда же вызвали руководителя санатория «Медоборы», который сообщил, что сейчас на лечении находится 40 пациентов, и вспомнил о визите в заведение представителей Минздрава Украины накануне. В управлении полиции Тернопольской области заявили, что получили поручение подготовить медучреждение, однако привезут ли сюда людей — неизвестно. Совет обратился к руководству Украины с просьбой «противодействовать незаконному размещению украинских граждан в санатории «Медоборы».

Люди ещё с ночи на 19 февраля стали собираться возле санатория, чтобы обсудить дальнейшие действия и не допустить приезда эвакуированных из Китая. Утром того же дня на центральной площади в Микулинцах состоялся митинг. По данным полиции, на нем собралось ориентировочно 300 человек. Присутствующие высказались категорически против того, чтобы группу украинцев из Китая привезли на карантин в санаторий «Медоборы», мотивируя это тем, что заведение не приспособлено для таких целей и находится в 10 метрах от соседних жилых домов. Перед собравшимися выступили руководители полиции и госслужбы чрезвычайных ситуаций в области, главный врач санатория «Медоборы», врач-инфекционист, представитель Министерства здравоохранения, объяснили положение вещей. Однако убедить жителей в том, что рисков на 100% нет, им не удалось. «Есть военные полигоны. Отреставрируйте в Чернобыльской зоне какую-то одну гостиницу, поселите их туда на 14 дней на ту обсервацию. В санаторий «Медоборы»? Люди добрые, вы думаете, что вы делаете?» — заявила одна из участниц митинга. Сурков, Зеленский и коронавирус. Что мировые СМИ пишут об Украине © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

Количество блок-постов на дорогах вокруг санатория увеличилось, они стали круглосуточными, на одном из них — среди ночи и под дождём — был проведён молебен, кадры из которого со словами «Пресвятая Богородице, спаси нас…» облетели сеть. Ныне и участники молебна, и его организатор, настоятель местного храма Православной церкви Украины протоиерей Василий Мариновский, опровергают, что молились за то, чтобы эвакуированных не привезли в Тернопольскую область — мол, просили о «счастливом прилёте братьев и сестер в Украину». При этом священник не отрицает: люди чувствуют облегчение, что эвакуированных привезли не в «Медоборы».

В среду, 19 февраля, заместитель председателя Тернопольского областного совета Василий Деревляный заявил, что Тернопольский аэропорт, который пребывает на балансе облсовета, отказался принять самолёт с эвакуированными из Китая. Это может оказаться правдой — но скорее связано с техническим состоянием самого аэропорта, давно не принимающего ни одного регулярного рейса. В тот же день на внеочередной сессии облсовета Деревляный заявил, что решение нынешней власти поселить эвакуированных в густо населенных районах является геноцидом украинского народа, и отметил «нарушения законодательства и дезинформацию общества при принятии решений относительно намерений правительства Украины разместить на территории Тернопольской области около 100 человек, эвакуированных из Китая».

Депутаты Тернопольского областного совета единогласно приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием не размещать в регионе украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из-за коронавируса из китайского Уханя. «Тернопольщина — одна из областей Украины, где даже нет областной инфекционной больницы, а другие медицинские учреждения не обеспечены необходимым оборудованием и препаратами и не готовы для оказания полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты областного совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры относительно недопустимости размещения на территории Тернопольской области, в частности в санатории «Медоборы», около 100 человек, эвакуированных из Китая», — говорится в документе. Отдельным решением сессии принято требование к правоохранителям относительно непринятия силовых мер к жителям Микулинецкой общины, которые установили блокпосты у дороги, ведущей в санаторий. Коронавирус расколол Украину. Главные темы соцсетей 21 февраля © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Даже вечером 20 февраля, когда эвакуированных уже разместили в лечебном учреждении Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области, часть людей на блок-постах под «Медоборами» не расходилась. Они были разобраны только утром 21 февраля, да и то после того, как полиция в очередной раз предупредила о незаконности блокирования дорог и объявила об открытии уголовного производства по этому поводу. Примечательно, что с начала текущего эпидемического сезона в Тернопольской области от обычного гриппа умерло семеро людей, то есть более четверти от всех умерших по этой причине на Украине (26), но это жителей области не волнует.

События в городе Винники Львовской области развивались по схожему сценарию — правда, там паника началась только 19 февраля. «Застрельщиком» стал бывший губернатор Львовщины, а ныне депутат ВР от партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность» Олег Синютка. Он опубликовал пост в соцсети Фейсбук, который начинался фразой «Львовщина может стать эпицентром биологической опасности?», а возможное размещение в области эвакуированных из Китая назвал «местью за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний». С утра того же дня во Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы, что в Винниках, пришли местные жители и забаррикадировали въезды и выезды с территории медучреждения. Люди выстроили баррикаду у ворот госпиталя, с территории не давали проезда даже съемочной группе, хотя после вызова полиции журналистов отпустили. Поводом стала начавшаяся массовая выписка пациентов госпиталя.

После обеда и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Ваьско заявил, что в госпитале проходили «симуляционные учения», что подтвердил и директор учреждения Максим Прикупенко. В ОГА сообщили, что по распоряжению губернатора Максима Козицкого учения прекращены. Сам Козицкий записал видеообращение в связи с эвакуацией из Китая граждан Украины, в котором заверил, что размещать их на территории Львовской области на данный момент не планируют. Однако к вечеру 19 февраля количество блокирующих увеличилось до нескольких сотен, они принесли к воротам и ограде госпиталя использованные шины.

После обеда 20 февраля, когда стало известно, что эвакуированных разместят на Полтавщине, блокирующие из-под госпиталя разошлись. А его медицинские работники коллективным исполнением гимна Украины отметили новость о том, что эвакуированные украинцы из охваченного коронавирусом китайского Уханя будут отправлены в другое место. Примечательно, что одна из сотрудниц зарыдала от счастья как раз на строчке «Душу й тіло ми положим за нашу свободу». Зеленский пообещал наказать организаторов и участников беспорядков в Новых Санжарах © AP, Charles Platiau/Pool via AP | AP, Charles Platiau/Pool via AP | Перейти в фотобанк

Вечером того же дня группа депутатов ВР, в основном из фракции «Слуга народа», обратилась к главе СБУ Ивану Баканову с требование привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю в Винниках. Депутаты считают, что эти действия содержат признаки преступления по ст.295 УК Украины (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку). А 21 февраля близкая к городскому голове Львова Андрею Садовому общественная деятельница Ирина Мокряк обвинила в организации протестов и раздувании паники бизнесмена Григория Козловского, фактического «хозяина» города Винники, депутата Львовского городского совета от партии Порошенко и давнего оппонента мэра Львова.

Таким образом, команда Садового решила воспользоваться ситуацией в своих целях — ведь пока попытки включения в состав Львова тех же Винник или посёлка Брюховичи сложно назвать успешными. 18 февраля поселковый совет Брюхович высказался за создание отдельной общины с несколькими близлежащими сёлами, и отказался входить в состав областного центра. На это Садовый заявил, что «Брюховичи всегда были Львовом, потому что это Львов», а инициаторов решения совета назвал «определённой группкой сепаратистов».

Описанные выше протесты в Микулинцах и Винниках затмили дату, которая на протяжении последних 6 лет являлась знаковой для Западной Украины — день «Небесной сотни», который отмечают 20 февраля, и который является ключевым в мифе о «революции достоинства». В этот день в 2014 году на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве были убиты несколько десятков людей (их и называют «Небесной сотней»), большинство из которых были выходцами из западных областей Украины. Многие даже весьма адекватные местные комментаторы впали в конспирологию — мол, протесты против размещения вернувшихся соотечественников организованы «руками Москвы».

Однако официальные мероприятия по поводу этого дня прошли во всех областях Западной Украины, в них, как правило, приняли участие мэры областных центров, главы областных советов и губернаторы. Сценарий был стандартный: панихида, возложение цветов к памятникам «Небесной сотне» или защитникам Украины, митинг, иногда — шествие, если памятников было несколько. Примечательно, что в Тернополе одним из главных действующих лиц траурных мероприятий стала мать «героя Небесной Сотни» Тараса Слободяна — который, как известно из расследования блогера Анатолия Шария, покончил с собой в августе 2013-го, задолго до начала «Майдана». А в Ивано-Франковске дату отметили уже привычным для этого города факельным шествием. Также во всех областях учеников младших и средних классов организованно выводили на акцию «Ангелы памяти», в ходе которой дети вырезали из бумаги и развешивали на деревьях фигурки ангелов. Будни СБУ. Саботаж, крышевание, контрабанда — главные статьи дохода сотрудников спецслужбы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Примечательно, что мероприятия во Львове начались 18 февраля и были посвящены началу вооружённого противостояния в Киеве шесть лет назад. А вот о том, что в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года во Львове «мирные протестующие» захватили главки МВД и СБУ и тысячи единиц оружия, которые потом «всплыли» на Майдане, в городе никто не вспомнил. Как и о штурме части внутренних войск в ту ночь, когда вследствие пожара погибли несколько военнослужащих. Штурмы управлений милиции и СБУ, прокуратур, судов тогда состоялись в большинстве областей Западной Украины, также были захвачены здания ОГА. Кстати, штурм УСБУ в Хмельницкой области тогда был неудачным — его руководитель полковник Виктор Крайтор отдал приказ стрелять, и митингующие лишь подожгли часть здания. Ныне Крайтор находится на свободе и имеет статус свидетеля.

Возможны ли подобные штурмы ныне — по политическим или криминальным поводам — пока сказать сложно. Однако, согласно свежим социологическим исследованиям Центра Разумкова, лишь 25,4% опрошенных считают, что ситуация на Украине развивается в правильном направлении, а неправильным его считают 53%. В опросе нет региональной разбивки, однако процент недовольных властью на Западной Украине всегда традиционно выше, чем в целом по стране. Поэтому неудивительно, что 20 февраля появилась информация, что руководитель управления национальной полиции в Закарпатской области Александр Канцидайло подал в отставку. Формальный повод — состояние здоровья, реальный — неспособность справиться с криминалом и контрабандой в области, и нежелание нести за это ответственность.

А контрабанда на Закарпатье становится привлекательной даже для людей, способных «купить» себе статус почётного консула. 19 февраля на пункте пропуска «Тиса» Чопского пограничного отряда была предотвращена попытка незаконного перемещения через границу значительной партии сигарет. За рулём авто с дипломатическими номерами был почётный консул Латвии в Ужгороде (с 19 июля 2019 года) Юрий Игнатко. Водитель предъявил удостоверение почетного консула и, прикрываясь иммунитетом, отказывался предоставлять автомобиль для осмотра. Своими действиями он почти на 6 часов заблокировал полосу движения пункта пропуска.

Чтобы осуществить проверку машины Игнатко, пограничникам пришлось применить к нему физическую силу и спецсредства. Выяснилось, что в автомобиле находилось 6,550 пачек (три чемодана) сигарет. В действиях «дипломата» украинские правоохранительные органы усматривают признаки двух уголовных преступлений — подделки документов и незаконной перевозки с целью сбыта подакцизных товаров. Также он обвиняется в административном правонарушении — злостном неповиновении пограничникам. Ныне Игнатко задержан, а пресс-секретарь МИДа Латвии Янис Бекерис заявил, что министерство неприятно удивлено этим происшествием, а посольство Латвии сотрудничает с правоохранительными органами Украины. «Мы говорим о бывшем почетном консуле — он отозван», — уточнил Бекерис.