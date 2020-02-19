Суровые времена требуют нестандартных подходов. Донецкая Народная Республика уже шестой год живет в состоянии войны. Люди измучены, суровы более чем когда-либо, с работой проблемы... Да много с чем проблемы

В общем, весь букет сложностей прифронтовой зоны. И вот на этом мрачноватом фоне вдруг объявление о поиске узкого (хотя, как посмотреть) специалиста в одну из фирм. Предприятие занимается рекламой, сувенирной продукцией, стало быть, без креатива ему никак. А без позитивного взгляда на события в нынешнем Донецке и вовсе не выжить. Объявление дал руководитель фирмы Роман Головин, широкую публику с ним познакомил телеграм-канал Украина.ру: На долгую-долгую память. Донецкие сувениры времен текущей войны © Павел Нырков

«Нам нужен жизнерадостный оптимистичный до идиотизма и немного фриковатый офис-менеджер.

Надо уметь в делопроизводство, в оргтехнику (кроме факса), уметь грамотно говорить. Понимать несправедливость жизни, а значит и не переживать по поводу случающейся ненормированности.

Желать зарабатывать, а не получать зп.

Хотеть развиваться и учиться.

Быть ответственным до нервных срывов.

Стальная пальмовая республика. Столица ДНР размашисто отмечает славный юбилей

Так что — готовы учить, растить и потом выпускать на волю!

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А еще у нас весело и крипово».

Трудно даже представить, какая сейчас очередь фриков-трудоголиков стоит в приемную продвинутого донецкого директора, чтобы приобщиться к труду на уровне нервных срывов. Конкурс можно проводить!