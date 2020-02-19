В общем, весь букет сложностей прифронтовой зоны. И вот на этом мрачноватом фоне вдруг объявление о поиске узкого (хотя, как посмотреть) специалиста в одну из фирм. Предприятие занимается рекламой, сувенирной продукцией, стало быть, без креатива ему никак. А без позитивного взгляда на события в нынешнем Донецке и вовсе не выжить. Объявление дал руководитель фирмы Роман Головин, широкую публику с ним познакомил телеграм-канал Украина.ру:
«Нам нужен жизнерадостный оптимистичный до идиотизма и немного фриковатый офис-менеджер.
Надо уметь в делопроизводство, в оргтехнику (кроме факса), уметь грамотно говорить. Понимать несправедливость жизни, а значит и не переживать по поводу случающейся ненормированности.
Желать зарабатывать, а не получать зп.
Хотеть развиваться и учиться.
Быть ответственным до нервных срывов.
Я прекрасно понимаю, что такого я вряд ли найду сразу. Кроме того, думаю (и надеюсь), что в коменты набегут специалисты, которые будут вопить, что за 15-20 рублей работать западло, и что, починяя ноуты, они в легкую, 50 К заколачивают не напрягаясь))))). Они правы, 15-20 маловато, но… вот так.
Так что — готовы учить, растить и потом выпускать на волю!
Обращайтесь. Полное официальное трудоустройство, с договором о неразглашении, о наследовании нами всего, в т.ч. и души.
Тележенька 0713****61.
А еще у нас весело и крипово».
Трудно даже представить, какая сейчас очередь фриков-трудоголиков стоит в приемную продвинутого донецкого директора, чтобы приобщиться к труду на уровне нервных срывов. Конкурс можно проводить!