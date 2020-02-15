Украина.ру продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Надеемся, что наши новости вам нравятся. Если не по сути (по сути украинские новости редко нравятся людям, живущим на Украине), то хотя бы по форме. Нынешний выпуск, кстати, можно было бы назвать «Удивительные приключения украинцев в Италии» — столько бредового там было наговорено…

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте признал, что является если не соучастником, то точно свидетелем убийства итальянского журналиста Андреа Роккелли. Говоря о боевике Виталии Маркиве, осуждённом итальянским судом за убийство гражданских лиц на Донбассе, он сказал: «Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня».

Итальянский премьер подумал, что не понимает, как человек, не имеющий ни малейшего представления о верховенстве права, в принципе может возглавлять европейское государство.

Это правда. Даже в части мыслей итальянского премьера — ничего иного он подумать просто не мог, но, увы, дипломатический этикет не дал возможности высказать это вслух, а дипломатическая неприкосновенность — вызывать карабинеров.

По словам президента Украины, Папа Римский во время личной встречи назвал его «президентом мира». СМИ уточнили, что Папа назвал его мирным герцогом — «Peace duke». Вадим Пристайко как мастер камуфляжа. До чего довел язык главу МИД Украины в Риме © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Это неправда. Папа Франциск — аргентинец из семьи итальянских эмигрантов. Называть Зеленского по-английски он не стал бы.

МИД Украины принудил дать опровержение итальянского журналиста, который сообщил, что второе название Украины — «Малая Россия».

Главный врач Клиники нервных заболеваний и пограничных состояний из Цюриха доктор медицины Албан очень заинтересовался этим инцидентом и высказал пожелание заполучить к себе в клинику украинский МИД — для опытов.

В интервью газете «Даз тайм» он пояснил свой интерес следующим образом: «Это на самом деле удивительное явление. Существует большая группа людей, которая выдаёт себя за государственную организацию, осуществляет какую-то деятельность, производит документацию. Между тем в её составе находятся люди, которые, вероятно, по причине интеллектуальной недоразвитости оказались не в состоянии освоить курс средней школы. Ведь то, что часть Украины называлась Малороссией, — исторический факт, который столь же не может быть оскорбителен для украинцев, как признание поражения Наполеона при Ватерлоо не может быть оскорбительно для французов. Тем не менее этих людей кто-то принял на работу, поручил им делать такого рода заявления и одобрил этот беспримерный в своей глупости текст. Значит, эти люди представляют интеллектуальный уровень целого государственного института, что само по себе представляет огромный интерес для психиатрии».

Это неправда. Клиника, доктор, газета — наш вымысел. Мы хотели бы, чтобы и украинский МИД был чьим-то вымыслом, но это, увы, не так.

Представитель Офиса генерального прокурора сообщил, что его ведомство возбудило уголовное дело против министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который, пребывая в Италии, заявил, что украинцы и русские могут быть братскими народами, а также назвал министра иностранных дел РФ Лаврова своим другом.

Это правда. Во всяком случае заявления Пристайко вполне тянут если не на уголовное дело, то на увольнение без выходного пособия уж совершенно точно.

Стало известно, что министр образования Анна Новосад, жаловавшаяся на слишком маленькую зарплату в 36 тыс. грн, купила квартиру за 1 млн грн. Комментируя эту информацию, Новосад заявила, что купила квартиру несколько лет назад, когда ещё не получала нынешние жалкие гроши.

Это правда. Всё так и было.

Руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия предложил Украине взять на себя повышенные обязательства в рамках Минского процесса и помимо всего прочего дать воду по Северокрымскому каналу: «Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел».

У экспертов, правда, остались некоторые вопросы по поводу второй части предложения: Арахамия предлагает вывести крымские войска с Донбасса в Ростов, донецкие войска из Крыма в Ростов, или украинские войска с Украины в Ростов? Вероятно последнее — благо летом 2014 года имел место опыт массового пересечения границы украинскими военнослужащими…

Это правда. Минские соглашения описывают комплекс мер, которые должна выполнить Украина для прекращения конфликта на своей территории. Возобновление поставок воды в Крым действительно показало бы готовность Украины к мирному урегулированию.

Комментируя заявление Арахамии, Мустафа Джемилев от лица жителей аннексированного Крыма, живущих в Киеве, заявил, что подобного рода уступки недопустимы, тем более что у него вода есть. Вообще же нельзя «торговать суверенитетом страны ради пополнения бюджета, и очень наивно рассчитывать на то, что ты задобришь Путина тем, что пойдешь на уступки в процессе оккупации».

Между тем, поляки заинтересовались вопросом, сколько стоит суверенитет Украины над «всходними кресами» и пообещали, что в процессе оккупации задабривать Путина не будут, потому что сами его недолюбливают.

Это правда. У Джемилева действительно есть вода (правда, у крымчан она тоже есть, но Джемилев может об этом не знать). Поляки же действительно не против того, чтобы вернуть «всходни кресы», и недолюбливают русских (в том числе и Путина). Правда, украинцев и крымских татар они недолюбливают тоже. «Чем хуже, тем лучше». Почему украинские власти не хотят поставлять днепровскую воду в Крым © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Комментируя новость о прекращении бюджетного финансирования крымско-татарского канала АТР, не назвавший себя экс-депутат Госдумы РФ предложил администрации канала обратиться за помощью к «Газпрому». По его мнению, «российский газовый монополист всё равно финансирует "Эхо Москвы", которое по градусу русофобии мало чем отличается от АТР».

Это неправда. «Эхо Москвы» при всех особенностях своей редакционной политики прибыльный медиаактив, почему, собственно, «Газпром» остаётся в числе его акционеров. Канал же АТР представляет интерес лишь для узкого круга специалистов по психическим отклонениям.

Вспоминая о подписании Минских соглашений, Пётр Порошенко сказал, что «это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни». Член украинской делегации на переговорах в Минске на основе анонимности объяснил: «у Петра Алексеевича было жуткое похмелье, Степан Полторак (министр обороны Украины. — Ред.) обещал пива подвезти, но заблудился где-то в северо-юге под Дебальцево».

Это неправда. Но может быть правдой, учитывая, как Порошенко уговаривал участников встречи признать дебальцевский котёл не-котлом. Явно ж не в себе был человек…

216 депутатов подписались под проектом постановления об отставке главы Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника, которому инкриминируют… коррупцию. Неназванный сотрудник НАБУ сообщил, что в структуре готовится проект закона о переименовании НАБУ в Национальное коррупционное бюро Украины, что позволит снять с повестки дня вопрос об отставке Сытника.

Это неправда. Но сама по себе мысль здравая — созданные по инициативе США антикоррупционные структуры сами по себе являются источниками коррупции.

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «наше желание, наша цель сделать так, чтобы Украина стала инвестиционной Меккой. Поэтому у нас есть конкретные шаги, программы, как это сделать». В качестве первого шага в этом направлении он презентовал строительство на Майдане Независимости в Киеве гигантского чёрного куба, который бы символизировал инвестиционную привлекательность Украины. Строительство будет поручено архитектору, который возвёл новое здание Тетра по Подоле на Андреевском спуске, за основу будет взят известный эскиз Малевича.

Это правда. В центре Мекки действительно стоит чёрная кубическая святыня — Кааба. Здание Театра на Подоле явно вдохновлено Каабой, Малевичем и транспортными контейнерами.

В Херсонской областной администрации создана Служба счастья.

Чистая правда. Только полное название — Служба счастья и улучшения качества жизни.

Власти города Арциз Одесской области переименовали бюст теоретику коммунизма Карлу Марксу в монумент болгарскому поэту-революционеру Христо Ботеву, чтобы не сносить его в рамках декоммунизации.

Чистая правда. Но всё же хотелось бы дождаться реализации идеи со съемными головами памятников на резьбе…