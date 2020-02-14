Главным событием недели на Украине стало оправдание Дональда Трампа в Сенате США и начало президентских праймериз, вскрывших кризис в Демпартии США. С партией тесно связана украинская власть. Как только стало очевидным изменение в расстановке сил на Капитолийском холме, изменения начались и в Киеве

Сложность положения Владимира Зеленского заключается в том, что не ко двору оказались обе украинские элитные группы, на которые он опирается. Это и группа Игоря Коломойского, о нежелательности контактов с которым говорил адвокат Трампа — Рудольф Джулиани, и контролирующая правительство группа Сороса-Пинчука, чьи партнёры в США сейчас терпят поражение.

С другой стороны, это даёт ему невиданную свободу манёвра.

Визит к Папе

Собственно, на визите в Италию президента Украины новые реалии ещё не отразились. Зеленский действовал в соответствии с принятой практикой.

Провёл встречу с президентом Италии Серджио Маттарелла, на которой обсуждал абстрактные вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Провёл встречу с премьер-министром Джузпеппе Конти, на которой предложил ликвидировать представительства ЛДНР (общественные организации, составляющие часть итальянского гражданского общества) и вступился за добровольца Виталия Маркива, осуждённого итальянским судом за убийство итальянского же журналиста на Донбассе. Насколько можно судить, инициативы Зеленского встретили некоторое удивление.

Провёл встречу с Папой Римским, во время которой пригласил его посетить Донбасс. Ехидные наблюдатели отметили, что Зеленский готов договариваться хоть с вождём племени мумба-юмба, лишь бы не начинать диалог с ЛДНР.

Зеленский не стал проводить встречу с представителями многочисленной и влиятельной украинской диаспоры в Италии, чем её сильно удивил и обидел.

Римские «каникулы» Зеленского. Зачем украинский президент летал в Италию © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В качестве компенсации за странный визит президента последовал ещё более странный визит министра Вадима Пристайко 10 февраля. В самом визите ничего особенно странного не было, но он сделал ряд заявлений, которые вполне могут стоить ему карьеры: о том, что украинцы и россияне могут опять стать братьями, что министр Лавров его друг и что между Украиной и Россией будет произведён обмен послами, когда закончится война.

В общем, ничего чрезвычайного, но уж очень разителен контраст. Мы первоначально предположили, что всё дело в пророссийских настроениях в Италии, но при организации визита Зеленского их явно не учли. Значит, речь идёт о реализации рекомендаций Трампа самостоятельно решать свои проблемы в отношениях с Россией.

Крымский казус

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия допустил, что в случае вывода российских войск с территории Донбасса Украина, возможно, будет давать за наличный расчёт воду в Крым (в Крыму как раз был локальный водный кризис, который, впрочем, удалось преодолеть своими силами).

Справедливости ради надо сказать, что ничего принципиально нового тут не было, — дискуссии относительно возможности подачи воды в Крым ведутся с первых чисел февраля.

Разумеется, «жители аннексированного Крыма» в лице живущих в Киеве лидеров Меджлиса* гневно осудили зарвавшегося «слугу народа» и заставили его извиняться. Он, кстати, извинился очень странно — сказал, что это его личное мнение.

Этим воспользовался другой депутат — Юрий Камельчук: «Крым, который мы хотим вернуть, где в том числе живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню».

В России на эту инициативу отреагировали скорее отрицательно, исключив поставки воды в обмен на какие-то уступки по Донбассу, однако не исключают возобновления поставок на чисто коммерческой основе.

Совершенно случайно с этими событиями совпало прекращение бюджетного финансирования меджлисовского канала ATR. Собственно, финансирование не прекращено, а только заблокировано из-за предполагаемых нарушений закона о госзакупках, но это поставило под вопрос трансляцию канала.

Почем вода для Крыма: откроет ли Украина Северо-Крымский канал © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк Майкла Помпео, который, по информации не заслуживающих доверия источников, порекомендовал забыть о Крыме.

Случайность?

Казус Сытника

И тоже случайностью можно объяснить то, что именно на эту неделю пришёлся пик кризиса вокруг главы НАБУ Артёма Сытника.

Он не счёл нужным задекларировать свой дорогостоящий отдых и был обвинён в коррупции. Суд признал директора НАБУ виновным в административном нарушении и присудил штраф.

Само по себе это достаточное основание для его отставки. Однако Рада пока этого сделать не может:

— за отставку Сытника собрано всего 216 голосов;

— работа Верховной Рады заблокирована необходимостью голосования за 4 тысячи поправок к закону о рынке земли;

— президент ещё не сказал своего веского слова.

Карасев: Послы G7 дали косвенное согласие на отставку директора НАБУ Сытника

Отставка Богдана

Отставка главы Офиса президента Андрея Богдана обсуждалась давно, но произошла, как водится, внезапно. Собственно, он уже давно не занимался делами и терял влияние в пользу Андрея Ермака, который, собственно, и занял его место.

Чем была вызвана такая политика, не совсем понятно. По одной из версий, это был «хитрый план», целью которого было показать, что президент без него не сможет (и, в общем, основания для таких суждений были). По другой — это было связано с внутренним психологическом кризисом самого Богдана, которому просто стало скучно на этой должности и который постоянно конфликтовал с окружением президента.

Так или иначе, закончилось всё это отставкой, причём произошла она 11 февраля, когда стало уже окончательно понятно, куда поворачивается ситуация в США.

В отставке было два существенных момента.

Во-первых, наличие Богдана в окружении президента вызывало негативную реакцию в окружении Дональда Трампа. В частности, его отставки требовал Джулиани.

Во-вторых, Богдан был одним из людей, которые играли против потепления в украино-российских отношениях. Не вообще против, а так, чтобы это потепление не связывалось с Медведчуком и Зеленским, но могло быть связано с Коломойским. Ермак же — не человек Коломойского и, что ещё более важно, у него, как считается, налаженные связи с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

Ермак приходит, Богдан уходит, а Коломойский идёт в оппозицию. Эксперты о смене кадров Зеленского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Демократы наносят ответный удар

Очевидно, изменения в позиции Украины оказались заметны не только нам, и против президента была предпринята информационная атака.

А к концу недели получил новое развитие скандал с посещением Зеленским Омана: передача «Схемы» радио «Свобода» 13 февраля опубликовала результаты своего расследования, в соответствии с которыми было установлено, что украинский президент вернулся в Киев тем же самолётом, на котором туда прилетел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

При этом под удар попал не столько сам Зеленский, сколько Андрей Ермак — незадолго до того Патрушев встречался с Робертом Тедеевым, а помощником его брата Эльбруса, в бытность того народным депутатом от Партии регионов, был Ермак.

Оппозиция в лице «Европейской солидарности» потребовала привлечь президента к ответственности за тайные переговоры с представителями «государства-агрессора».

Маловероятно, чтобы этот скандал привёл к каким-то особенно тяжёлым для Зеленского последствиям, но тут ведь главное — накапливать потенциал…

* Организация запрещена в РФ