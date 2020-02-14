Сложность положения Владимира Зеленского заключается в том, что не ко двору оказались обе украинские элитные группы, на которые он опирается. Это и группа Игоря Коломойского, о нежелательности контактов с которым говорил адвокат Трампа — Рудольф Джулиани, и контролирующая правительство группа Сороса-Пинчука, чьи партнёры в США сейчас терпят поражение.
С другой стороны, это даёт ему невиданную свободу манёвра.
Визит к Папе
Собственно, на визите в Италию президента Украины новые реалии ещё не отразились. Зеленский действовал в соответствии с принятой практикой.
Провёл встречу с президентом Италии Серджио Маттарелла, на которой обсуждал абстрактные вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Провёл встречу с премьер-министром Джузпеппе Конти, на которой предложил ликвидировать представительства ЛДНР (общественные организации, составляющие часть итальянского гражданского общества) и вступился за добровольца Виталия Маркива, осуждённого итальянским судом за убийство итальянского же журналиста на Донбассе. Насколько можно судить, инициативы Зеленского встретили некоторое удивление.
Провёл встречу с Папой Римским, во время которой пригласил его посетить Донбасс. Ехидные наблюдатели отметили, что Зеленский готов договариваться хоть с вождём племени мумба-юмба, лишь бы не начинать диалог с ЛДНР.
Зеленский не стал проводить встречу с представителями многочисленной и влиятельной украинской диаспоры в Италии, чем её сильно удивил и обидел.
Вообще же, как полагают многие наблюдатели, визит имел полуофициальный характер — на самом деле президент просто подарил жене день рождения в Италии…
В качестве компенсации за странный визит президента последовал ещё более странный визит министра Вадима Пристайко 10 февраля. В самом визите ничего особенно странного не было, но он сделал ряд заявлений, которые вполне могут стоить ему карьеры: о том, что украинцы и россияне могут опять стать братьями, что министр Лавров его друг и что между Украиной и Россией будет произведён обмен послами, когда закончится война.
В общем, ничего чрезвычайного, но уж очень разителен контраст. Мы первоначально предположили, что всё дело в пророссийских настроениях в Италии, но при организации визита Зеленского их явно не учли. Значит, речь идёт о реализации рекомендаций Трампа самостоятельно решать свои проблемы в отношениях с Россией.
Крымский казус
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия допустил, что в случае вывода российских войск с территории Донбасса Украина, возможно, будет давать за наличный расчёт воду в Крым (в Крыму как раз был локальный водный кризис, который, впрочем, удалось преодолеть своими силами).
Справедливости ради надо сказать, что ничего принципиально нового тут не было, — дискуссии относительно возможности подачи воды в Крым ведутся с первых чисел февраля.
Разумеется, «жители аннексированного Крыма» в лице живущих в Киеве лидеров Меджлиса* гневно осудили зарвавшегося «слугу народа» и заставили его извиняться. Он, кстати, извинился очень странно — сказал, что это его личное мнение.
Этим воспользовался другой депутат — Юрий Камельчук: «Крым, который мы хотим вернуть, где в том числе живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню».
В России на эту инициативу отреагировали скорее отрицательно, исключив поставки воды в обмен на какие-то уступки по Донбассу, однако не исключают возобновления поставок на чисто коммерческой основе.
Совершенно случайно с этими событиями совпало прекращение бюджетного финансирования меджлисовского канала ATR. Собственно, финансирование не прекращено, а только заблокировано из-за предполагаемых нарушений закона о госзакупках, но это поставило под вопрос трансляцию канала.
Опять-таки вроде бы ничего необычного, тем более что дискуссии относительно поставок воды в Крым начались до провала импичмента… Зато сразу же после визита Майкла Помпео, который, по информации не заслуживающих доверия источников, порекомендовал забыть о Крыме.
Случайность?
Казус Сытника
И тоже случайностью можно объяснить то, что именно на эту неделю пришёлся пик кризиса вокруг главы НАБУ Артёма Сытника.
Он не счёл нужным задекларировать свой дорогостоящий отдых и был обвинён в коррупции. Суд признал директора НАБУ виновным в административном нарушении и присудил штраф.
Само по себе это достаточное основание для его отставки. Однако Рада пока этого сделать не может:
— за отставку Сытника собрано всего 216 голосов;
— работа Верховной Рады заблокирована необходимостью голосования за 4 тысячи поправок к закону о рынке земли;
— президент ещё не сказал своего веского слова.
Между тем, НАБУ и лично Сытник — ключевой элемент выстроенной демократами системы внешнего управления. Да, она показала свою крайнюю неэффективность, но она есть… А теперь она может не быть, если Сытника подвинут и следующий глава НАБУ окажется недостаточно вписанным в глобальную систему.
Отставка Богдана
Отставка главы Офиса президента Андрея Богдана обсуждалась давно, но произошла, как водится, внезапно. Собственно, он уже давно не занимался делами и терял влияние в пользу Андрея Ермака, который, собственно, и занял его место.
Чем была вызвана такая политика, не совсем понятно. По одной из версий, это был «хитрый план», целью которого было показать, что президент без него не сможет (и, в общем, основания для таких суждений были). По другой — это было связано с внутренним психологическом кризисом самого Богдана, которому просто стало скучно на этой должности и который постоянно конфликтовал с окружением президента.
Так или иначе, закончилось всё это отставкой, причём произошла она 11 февраля, когда стало уже окончательно понятно, куда поворачивается ситуация в США.
В отставке было два существенных момента.
Во-первых, наличие Богдана в окружении президента вызывало негативную реакцию в окружении Дональда Трампа. В частности, его отставки требовал Джулиани.
Во-вторых, Богдан был одним из людей, которые играли против потепления в украино-российских отношениях. Не вообще против, а так, чтобы это потепление не связывалось с Медведчуком и Зеленским, но могло быть связано с Коломойским. Ермак же — не человек Коломойского и, что ещё более важно, у него, как считается, налаженные связи с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.
Что, якобы, открывает большие перспективы для урегулирования.
Демократы наносят ответный удар
Очевидно, изменения в позиции Украины оказались заметны не только нам, и против президента была предпринята информационная атака.
А к концу недели получил новое развитие скандал с посещением Зеленским Омана: передача «Схемы» радио «Свобода» 13 февраля опубликовала результаты своего расследования, в соответствии с которыми было установлено, что украинский президент вернулся в Киев тем же самолётом, на котором туда прилетел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
При этом под удар попал не столько сам Зеленский, сколько Андрей Ермак — незадолго до того Патрушев встречался с Робертом Тедеевым, а помощником его брата Эльбруса, в бытность того народным депутатом от Партии регионов, был Ермак.
Оппозиция в лице «Европейской солидарности» потребовала привлечь президента к ответственности за тайные переговоры с представителями «государства-агрессора».
Маловероятно, чтобы этот скандал привёл к каким-то особенно тяжёлым для Зеленского последствиям, но тут ведь главное — накапливать потенциал…
* Организация запрещена в РФ