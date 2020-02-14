Цена газа на украинском рынке упала до минимума за 10 лет, выпуск легковушек и автобусов за месяц существенно снизился, МВФ не может назвать дату начала новой программы сотрудничества. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украинский автопром начал год с падения

Украинские заводы в январе собрали 849 единиц автотранспортных средств, хотя производственные мощности позволяют выпускать более 30 тысяч. Это на 5% меньше, чем за аналогичный месяц 2019-го. Такие предварительные данные во вторник, 11 февраля, опубликовала Ассоциация автопроизводителей Украины.

По данным Укравтопрома, за первый месяц года было произведено 787 единиц легковых автомобилей — это на 5% меньше, чем в январе 2019-го. Как и годом ранее, всю статистику по ним формирует завод "Еврокар", на котором собирают легковые автомобили Skoda.

Выпуск автобусов за январь упал до 54 штук (-10%). Лидером по выпуску автобусов стал «Черкасский автобус» с показателем в 30 единиц, Часовоярский завод показал результат в 13 ед., Черниговский автозавод — 10 ед., ЗАЗ — 1 ед.

О производстве коммерческих автомобилей в прошедшем месяце отчитался только "Черкасский автобус" — 8 машин.

Можно ли спасти украинский автопром © Ukraina.ru

По данным Ассоциации "Укравтопром", доля украинских производителей в структуре продаж новых авто уже несколько лет достигает 7%, тогда как остальную долю рынка занимает импортная продукция. При этом по полномасштабному производству не было сделано ни одного автомобиля. Для сравнения: в конце 2013 доля отечественных авто на внутреннем рынке доходила до 35%. Если продажи новых авто (отечественных и иномарок) в прошлом году выросли на 8% (до 88,5 тыс.шт.), то импорт подержанного транспорта увеличился по сравнению с показателем 2018 в 3,5 раза (до 408,1 тыс.ед.). И почти 3/4 этого количества пришлось на машины происхождением из стран ЕС.

Как объясняют в "Укравтопроме", такой всплеск регистраций импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможивания автомобилей и предоставленная возможность легализовать транспорт, который нарушил условия транзитного или временного пребывания на Украине.

Сейчас доминирующее положение на рынке — 80% — занимают авто, бывшие в употреблении. Фактически на один проданный новый автомобиль на Украине приходится почти пять бывших в употреблении.

Цена газа на украинском рынке упала до 10-летнего минимума

Цена газа на украинском рынке упала до отметки $186 за 1 тысячу кубометров, начиная с 3-го квартала 2019-го года, что является минимумом для последних 10 лет. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил в пресс-релизе энергопровайдер ETG.UA.

По мнению компании, на текущую цену газа как на украинском, так и на мировых рынках, повлияло несколько факторов. Во-первых, аномально теплая зима в нашей стране и во всей Европе. Вторая причина — политическая. В ожидании решения вопроса транзита российского газа через Украину европейские участники рынка заполнили хранилища. После подписания нового договора предложение превысило спрос. Как итог — стремительное падение цены до рекордных показателей.

Также на цену газа повлияла китайская промышленность, являющаяся основным мировым потребителем газа. Переживая трагедию коронавируса, Китай значительно сократил производство, в некоторых отраслях — на 40%. Соответственно сократилось потребление, и цена на мировом рынке стала ниже.

В начале 2020 года были небольшой рост, но уже сейчас понятно, что продолжение теплой зимы и китайский коронавирус опустят ценовую планку еще ниже. Опираясь на эту информацию, в компании прогнозируют в 2020 году цену на газ на уровне $120-150 за тысячу кубометров. В компании уверяют, что из-за новых российских проектов: "Северного" и "Южного" потоков, а также поставки сжиженного газа из США и России создаётся избыточное предложение на рынке, поэтому существенной корректировки цены в сторону повышения ожидать не стоит.

Напомним, "Нафтогаз" посчитал январскую цену на топливо по новой методике. Она составляет 4650 грн (12051 руб.) за тысячу куб.м (без НДС, наценки газзбытов и транспортировки). Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года. Однако если сравнивать с декабрем 2019 года, то цена выросла на 8,7%. Плату на обслуживание сетей выделили из платежки на газ, а также разделили на равномерные платежи в течение 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя.

Понижая, повышать. Как премьер Украины Гончарук «снизил» цены на отопление © Украина.ру/Стрингер Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского заявил, что в ряде городов Украины удалось на 5-35%, снизить тарифы за тепло для потребителей. А 24 декабря 2019 года по итогам заседания Совета развития общин и территорий он сообщал, что Кабинет министров принял решение, которое позволяет уменьшить в платежке сумму за тепло до 30%.

«Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через три — пять лет», — подчеркивал тогда Гончарук.

К своему немалому удивлению, в январских платежках украинцы обнаружили не обещанное снижение на 25-30%, а повышение. В соцсетях люди жалуются, что в январе заплатили за отопление от 10 до 70% больше, чем в декабре.

Как объяснил премьер-министр, коммунальные услуги подорожали из-за роста цен на газ и потребления, но в феврале будут самыми низкими за всю зиму. Гончарук также заявил, что "по итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой".

Аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский назвал то, что происходит в правительстве с платежками, "тарифным хороводом Гончарука" и отметил, что власть просто морочит голову украинцам.

В МВФ не могут назвать дату начала программы финансирования Украины

Международный валютный фонд отмечает активный диалог с Украиной по новой программе финансирования на 5,5 миллиарда долларов, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

Долг в долг. Как Коломойский мешает Украине получить деньги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк — сказал он.

Однако он затруднился назвать возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.

Райс отметил, что пятью основными фокусами новой программы являются: усиление верховенства права; борьба с коррупцией; повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка и стабильная фискальная политика.

Он отметил, что в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Владимиром Зеленским, на которой глава Фонда отметила прогресс страны в реализации программы реформ.

Напомним, в начале декабря 2019 года Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года. В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

11 декабря прошлого года Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Впоследствии финансовый комитет Рады изменил текст законопроекта, но как сообщали СМИ, обновленную версию не согласовал МВФ.

Министр финансов Оксана Маркарова ранее заявляла, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя самостоятельно.