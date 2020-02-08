Две области региона по-прежнему остаются без руководителей: хотя назначен глава Львовской ОГА, но уволен губернатор Ивано-Франковщины. А главу Черновицкого облсовета НАБУ подозревает во взяточничестве

На уходящей неделе Западную Украину посетил президент Владимир Зеленский — 6 февраля он прибыл в шахтёрский город Червоноград, где представил нового главу Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого. Мероприятие происходило в театрализованном стиле, который в своё время очень любил Пётр Порошенко: на открытом воздухе, на фоне шахты и шахтёров, с вручением подписанного указа о назначении в конце.

При этом представление губернатора казалось второстепенным, главное внимание Зеленский уделил общению с шахтёрами и обещаниям погасить долги государства перед ними. Ведь только горнякам шахты «Межеречинская», куда приехал президент, должны более 22 миллионов гривен, а шахтёрам госпредприятия «Львовуголь», куда эта шахта входит, — 175 миллионов. Скорее всего, эти обещания действительно выполнят, и об этом свидетельствовало присутствие в Червонограде министров финансов и энергетики, — ведь 25 февраля Зеленский должен выступить на Всеукраинском совете шахтёров. Западная Украина с 13 по 17 января: последние праздники, перспектива Прикарпатья остаться без головы и недовольные венгры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А вот заверения президента в том, что информация о закрытии шахт является слухами, уже на следующий день опроверг премьер Алексей Гончарук. Выступая в Верховной Раде 7 февраля, глава правительства заявил, что убыточные шахты, которые государство не имеет возможности поддерживать, закроют, при этом шахтеров из этих предприятий должны трудоустроить. И хотя львовские шахтёры подарили Зеленскому свою фирменную красную каску, чтобы она напоминала президенту о проблемах отрасли, вряд ли это спасёт их лавы от закрытия.

Местные СМИ отметили, что это первый случай, когда губернатора представляют не во Львове, а в районном центре, пусть даже таком большом, как Червоноград. Журналисты и политики области уверены, что шахтёры тут ни при чём — просто команда Зеленского опасалась акций протеста. 6 февраля во Львове они всё равно состоялись: несколько активистов у стен ОГА устроили «встречу величайшего лидера мира». Участники акции оделись в клоунские костюмы, держали плакаты с надписями «А Вова выйдет?», «Как там дела Майдана?», «Почему вы поддерживаете политические репрессии?» и принесли с собой трехколесный велосипед. Ни чиновники, ни полиция на пикет не отреагировали.

В Червонограде же акций протеста не было, хотя Зеленского всё равно охраняли несколько десятков людей, за которыми шахтёров было практически не видно. Организация «встречи с народом» привычно подкачала. Как отметили местные журналисты, сначала они вместе с шахтёрами целый час ждали президента на улице, где шёл мокрый снег, был пронизывающий ветер и мороз. Но когда президент появился, снимать его фактически не было возможности. Чтобы не стоять задом к шахтерам, Зеленский повернулся спиной к журналистам и сказал: «Вы подходите». Но подойти не получилось, охрана сделала плотное кольцо — поскольку телохранители очень боялись, чтобы президента… не ударили камерой.

Новый губернатор Львовской области, 39-летний Максим Козицкий, которому и придётся отвечать за выполнение обещаний президента, имеет прямое отношение к энергетике. Правда, к совсем другой её части, так называемой «восстанавливаемой», — которая на Украине, как и во всём мире, пока финансируется за счёт традиционной. Максим Козицкий, хотя и является врачом по образованию и даже работал в молодости хирургом, давно занимается энергобизнесом, уже в 2007-2010 годах был членом наблюдательного совета ООО «Укрнефтегазинвест», в 2010-2014 годах — заместителем генерального директора этой же компании. В 2014-2016 годах — заместитель генерального директора ООО «Прикарпатская энергетическая компания» (одним из её владельцев является его отец, Зиновий Козицкий, главная сфера бизнес-интересов которого — нефтегазодобыча). Кроме диплома Львовского медицинского университета, Максим Козицкий также имеет дипломы Киево-Могилянской академии (менеджмент организаций) и Львовского национального университета им. Ивано Франко (учёт и аудит). Западная Украина с 20 по 24.01: сокращение населения, «День Злуки», «оккупация Буковины» и сакура для Пэрис Хилтон © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

В последние годы вплоть до назначения на госслужбу Козицкий был директором еще одного совместного с отцом бизнеса, компании «Эко-Оптима». На официальном сайте она называет себя «крупнейшей компанией Западной Украины, которая занимается разработкой и внедрением возобновляемых экологически чистых источников энергии». «Эко-Оптима» построила первую ветроэлектростанцию на Западной Украине, и первой из частных компаний региона получила кредит ЕБРР. В январе 2020 года Максим передал управление фирмой отцу Зиновию Козицкому, который также является известным бизнесменом, владельцем группы буровых компаний «Горизонты» и первого в Львове муниципального велопроката NextBike. Несмотря на выход из менеджмента, Максим Козицкий остался среди конечных бенефициарных владельцев «Эко-Оптимы».

В его электронной декларации за 2018 год указано, что Максим Козицкий владеет долей в более чем 10 компаниях в сфере альтернативной и традиционной энергетики. За год Козицкий и его супруга заработали 1,6 млн. грн., из которых 259 тыс. — зарплата бизнесмена в «Эко-Оптима», а большая часть остальных доходов — его «зарплата по совместительству» в других энергокомпаниях. Семья владеет домом (81,1 кв. м.) и квартирой (175 кв. м.) во Львове, автомобилями Volkswagen Touareg (2008) и Mazda СХ-5 (2014).

В поездке в Червоноград президента сопровождал новый вице-премьер по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль, которого Зеленский, наконец, уволил с должности главы Ивано-Франковской ОГА. Примечательно, что хотя Верховная Рада проголосовала за его назначение утром 4 февраля, указ об увольнении с поста губернатора появился только вечером 5 февраля. Шмыгаль, как и Козицкий, летом 2019 года рассматривался в качестве кандидата на должность главы Львовской ОГА. Но тогда её отдали адвокату Мариану Мальскому, который был уволен в конце декабря прошлого года. Это увольнение запустило своеобразный «принцип домино» в кабинетах Львовской ОГА: по сообщениям СМИ, Шмыгаль предложил нынешнему первому вице-губернатору Лозинскому, который де-факто руководил областью последнее время, пост своего первого заместителя в Министерстве развития общин и территорий.

Кандидатуры на место самого Шмыгаля в Ивано-Франковске и Киеве пока даже не обсуждают. Не исключено, что это будет кто-то из бизнес-обоймы Ахметова, ведь Шмыгаль написал после увольнения, что «Прикарпатье в надёжных руках». Зато появился новый кандидат на место главы Закарпатской ОГА. Хотя на минувшей неделе Кабмин предложил на этот пост бывшего сотрудника СБУ Никиту Михайлюка, 3 февраля электронную декларацию как кандидат в губернаторы Закарпатья подал местный бизнесмен Роман Мегела. Он является владельцем гостинично-ресторанного комплекса «Камелот» в селе Каменица Ужгородского района, нескольких квартир, в том числе и в Словакии и Испании, нескольких домов и земельных участков, а также двух «Мерседесов» и «Бентли». По информации сайта «Закарпатье онлайн», назначение его на должность лоббирует помощник президента Владимира Зеленского — Андрей Ермак.

Правда, Закарпатье в конце недели прогремело на всю Украину по совсем другому поводу: несмотря на патрули Национальной гвардии в Мукачево, утром

7 февраля в этом городе был расстрелян «Мерседес»-«кубик» Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-депутатом ВР Михаилом Ланьо (кличка Блюк), самого Артура и его телохранителя ранили. Это не первый случай «бандитских разборок» в Мукачево. В июле 2015 года произошел конфликт между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения того же Михаила Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «Правый сектор» начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента в Мукачево тогда пострадали 14 человек, трое погибли.

Как и тогда, многие местные наблюдатели считают эту перестрелку следствием конфликта между Ланьо и Виктором Балогой. Мэр Мукачево Андрей Балога, являющийся родным братом бизнесмена и политика Виктора Балоги, срочно созвал внеочередного заседание городского совета, на котором депутаты приняли обращение к президенту Украины, обвинив в ухудшении криминогенной ситуации в Мукачево руководство местной полиции, потребовали его смены, а также улучшения материально-технического обеспечения правоохранителей.

В других областях Западной Украины местные советы на уходящей неделе обращались к киевским властям по другому поводу, требуя отмены платы за транспортировку газа. Такие обращения, к примеру, приняли Хмельницкий и Каменец-Подольский городской советы, Ровенский горсовет, а также Черновицкий областной совет. Сессию последнего, которая проходила 4 февраля, пришлось перенести на несколько часов, поскольку с утра в кабинете председателя облсовета Ивана Мунтяна детективы НАБУ и прокуроры проводили следственные действия — в частности, изымали документы и вручали чиновнику подозрение в получении неправомерной выгоды (проще говоря — взятки) в особом крупном размере.

Правоохранители заявили, что в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным лицом части обусловленных средств, а именно 180 тыс. долларов США. Позже НАБУ обнародовало видеозапись разговора чиновника с предпринимателем и местным «авторитетом» Юрием Кушниром на эту тему. Сам Иван Мунтян все обвинения отрицает, называя их «абсурдом», а деньги, о которых идёт речь, будто бы должны были быть вложены в санаторий «Брусница» на основании инвестиционного договора, давно опубликованного на сайте областного совета. Западная Украина с 27 по 31.01: почти назначение «генерал-губернатора» в Закарпатье и Зеленский "почти князь" в психбольнице © real-estate.lviv.ua | real-estate.lviv.ua | Перейти в фотобанк

А вот исполком Луцкого городского совета 5 февраля никаких решений принять не смог — его здание штурмовали предприниматели «Старого рынка», попытку ликвидировать который предприняли сотрудники «Муниципальной стражи» предыдущей ночью. Городские власти на протяжении нескольких месяцев предлагали предпринимателям, чьи контейнеры абсолютно незаконно стоят в центре города у стен замка Любарта, переехать на территорию «Нового рынка», но те отказывались. Первые попытки демонтажа торговых точек состоялись ещё вечером 3 февраля, а в ночь с 4-го на 5-е февраля несколько десятков «муниципальных стражей» в балаклавах при помощи грейдеров принялись сносить контейнеры — вместе с товаром и самими торговцами. Последние вызвали полицию, которая 29 «стражей» и технику задержала. Однако позже все были отпущены, а в аресте техники отказал Луцкий горрайонный суд.

После ночных событий на рынке 5 февраля почти тысяча предпринимателей собралась на акцию протеста у мэрии Луцка и перекрыла движение в центре города. Несколько десятков торговцев прорвались в здание горсовета и сорвали заседание исполкома, требуя не переносить рынок, наказать виновных и расформировать муниципальную стражу. При этом в драке на рынке пострадали трое «стражей», один находится в тяжелом состоянии с травмой головы, и это событие расследует полиция. Предприниматели заявили о готовности использовать для противостояния сносу рынка «коктейли Молотова», шипы, а также поджоги автомобилей «стражников» и городских чиновников.

В ночь на 7 февраля в здании «Муниципальной стражи» неизвестные разбили окна. В тот же день и.о. мэра Луцка Григорий Пустовит заявил, что демонтажные работы на «Старом рынке» будут продолжены, несмотря на шантаж и угрозы, и обратился к СБУ и полиции за защитой. Ситуацией попытались воспользоваться в Волынской ОГА, её глава Юрий Погуляйко 7 февраля встретился с предпринимателями, заявляющими, что за сносом рынка стоит депутат ВР Игорь Палица, с которым конфликтует губернатор. Пока что ситуация заморожена, но не исключено, что в выходные попытки сноса незаконных торговых точек повторятся.

Конфликт усиливает тот факт, что в Луцке уже давно нет полноценного мэра, более двух лет обязанности городского головы исполняет секретарь горсовета Григорий Пустовит. 7 февраля депутат Луцкого городского совета Павел Данильчук предложил баллотироваться в мэры Луцка местному уроженцу, музыканту Александру Положинскому, лидеру группы «Тартак». Сам Положинский в ответ обещал подумать над этим предложением. Собственно, а чем он хуже шоумена Зеленского, который конвертировал свою сценическую популярность в пост президента Украины?