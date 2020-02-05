Напомним, что президент Владимир Зеленский после обнародования скандальных «пленок Гончарука» не дал хода заявлению об отставке премьера, но поставил перед премьером Алексеем Гончаруком "ряд важных задач". В их числе — пересмотреть сферу деятельности ряда министерств, созданных на базе нескольких ранее существовавших при предыдущем премьере. Предложений президент ждал до 4 февраля.
"У нас было объединение некоторых министерств. Вначале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", — подчеркнул глава государства на встрече с Гончаруком 17 января.
Речь шла, во-первых, о Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства, во-вторых, о Министерстве культуры, молодежи и спорта, а также о Министерстве ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Но это может быть не весь список: в пропрезидентской фракции "Слуги народа", составляющей в Раде монобольшинство, говорили и о разделении функций министерства энергетики и охраны окружающей среды.
Сам премьер в интервью телеканалу "Украина 24" говорил только о замене министра развития общин и территорий и что нового человека на этой должности повысят до вице-премьера. Дескать, чтобы было понятно, какое значение придают в Кабмине децентрализации, которой занимается министр. Правда, об уходе главы Минобщин Алены Бабак было известно еще до скандала с заявлением об отставке.
Смотрины
Первое крупное собеседование прошло в минувшую субботу, 1 февраля, в Офисе президента. Примечательно, что в собеседовании принимал участие премьер Алексей Гончарук. Кроме главы правительства, с кандидатами разговаривали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир и помощник Андрей Ермак.
Источники «Украинской правды» подтверждают, что команда президента готова рассмотреть разделение двух действующих министерств: из Министерства экономики вычленить Министерство аграрно-промышленного комплекса, а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.
Помимо этого, Зеленский имеет вопросы к нескольким министрам, в частности, к министру оккупированных территорий. Их могут отстранить и назначить новых или усилить за счет профильных вице-премьеров.
Вопрос обновления правительства будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большая перезагрузка — будут назначать новых заместителей и советников.
В случае реорганизации действующих министерств ветеранов, экономики и культуры, соответственно, автоматически теряют свои должности Оксана Коляда, Тимофей Милованов и Владимир Бородянский. По двум последним в свое время «прошелся» украинский олигарх Игорь Коломойский, обозвав министра экономики Тимофея Милованова "дебилом", а министра культуры Владимира Бородянского — "подонком". Оба министра являются постоянными объектами критики, в том числе, и со стороны части депутатов фракции "Слуги народа".
Министр патриотов и ультраправых
Глава Министерства ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда — это именно тот человек, который привел своего шефа, премьера Алексея Гончарука, на концерт ультраправой группы, организованный обвиняемым в убийстве журналиста Олеся Бузины Андреем Медведько.
По мнению интернет-издания Bellingcat, новые украинские власти подняли репутацию агрессивных ультраправых организаций «Азов» и С14, сотрудничая с их лидерами по проблемам ветеранов «российско-украинской войны». Это партнерство сформировалось, несмотря на то, что правозащитные организации, например Freedom House, считают «Азов» и С14 экстремистскими ультраправыми организациями и «угрозой украинской демократии».
Корни такого взлета украинских экстремистских группировок, пишет Bellingcat, лежат в значительной представленности ультраправых в Министерстве по делам ветеранов Украины, которое создавалось во время президентства Порошенко при активном участии ультраправых группировок и их лидеров.
С приходом к власти Зеленского ультраправые сыграли роль в сохранении министерства. В настоящее время занимает ключевые позиции в министерстве и полностью контролирует общественные советы при нем. «Движение ветеранов Украины» (ДВУ) — коалиция ветеранских организаций, сооснователем которой является ультраправое «Азовское движение». Представители ультраправых продолжают играть ведущие роли в ДВУ. Имеются также документальные подтверждения финансирования министерством проектов организаций, связанных с ультраправыми группировками. Влияние ДВУ в Министерстве по делам ветеранов видно еще и по тому, что два заместителя министра Коляды являются членами ДВУ, в том числе первый заместитель министра и член правления ДВУ Антон Колумбет, а также заместитель министра и сооснователь ДВУ Александр Терещенко. А подозреваемый в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины националист Денис Полищук возглавил рабочую группу министерства по вопросам мониторинга соблюдения прав и свобод осужденных/взятых под стражу.
Министр Коляда лично знает всех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. После их задержания с Колядой от имени Оксаны Корчинской пообщался пранкер "Джокер". И выяснилось, что министр не согласна с обвинениями и намерена помогать задержанным, для чего выработала специальную стратегию. По ее словам, генпрокурор Руслан Рябошапка поддерживает позицию Коляды, но ничем помочь не может, поскольку министр МВД Арсен Аваков убедил президента в своей правоте.
Министр экономики, который ничего в ней не понимает
Вот как сразу после назначения охарактеризовал министра экономики Тимофея Милованова Юрий Романенко, политолог, эксперт по международной и внутренней политики Украинского института будущего: «… Милованов, как выдающийся представитель Винницкой школы экономики, это явный фейл. Потому что Тимофей классический чикагский космонавт, имеющий к реальной экономике такое же отношение, как балерина к двигателям внутреннего сгорания».
По мнению экспертов, ключевая проблема Милованова заключается в том, что он не в курсе, как вообще выглядит реальная страна, реальная экономика и реальная жизнь.
В сети «гуляет» отрывок выступления Тимофея Милованова на семинаре "Economy Lab", в котором он сделал ряд неоднозначных заявлений. "Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса"; "…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… я — теоретик… я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…"; "…я просто не переношу любые встречи…" и т.д. и т.п.
Скандальное видео с признаниями в профессиональной некомпетентности и отсутствии интереса к родной стране вызвало немало иронических комментарием известных украинских представителей блогосферы.
Уже за первый месяц своей работы на посту министра Милованов насмешил украинцев, заявив, что книг он не читает и никому не советует, и что выступление «95 квартала» с номером про Гонтареву убило инвестиционный рейтинг на Украине. Да и, собственно, подтвердил высказывание Коломойского, согласившись, что он «дебил».
На фоне разговоров о разделении, глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов возразил, что его министерство может быть разделено лишь после завершения реформы рынка земли. Только в этом случае, по его словам, есть смысл создать отдельное министерство сельского хозяйства.
Милованов настаивал на повальной приватизации оставшихся в госсобственности заводов. На своей странице в соцсети он сетовал, что, что 1200 из 3600 государственных предприятий не действуют — в то время как на Западе такие госпредприятия якобы являются какой-то диковинной редкостью. Этим заявлением он так же немало рассмешил специалистов. Милованову напомнили, что например, в Норвегии 60% ВВП создаётся государством, а в Сингапуре — не менее 30% ВВП. Не говоря уже о Канаде, где госпредприятий не 0, а 49. Причем эти компании составляют базу экономик указанных стран.
И хотя Милованов признался, что по его ощущению Украина находится на «пороге экономического прорыва», он так и не удосужился озвучить вменяемый план развития экономики страны.
Охотник на журналистов и поборник декоммунизации
После пожелания президента разделить Минкультуры в воздухе «подвис» и его глава Владимир Бородянский. Сразу же после назначения на должность Бородянский заявил, что не видит причин для внесения изменений в скандальный закон об украинском языке.
«Надо разговаривать на украинском языке. Надо выполнять закон об украинском языке. Надо больше переводить на украинский язык. Делать качественные телевизионный и художественный продукт. Это нормальный процесс, который должен происходить», — перечислил министр в интервью НВ.
В том же интервью Бородянский рассказал о своем видении процесса декоммунизации на Украине: "Прежний закон о декоммунизации мы будем выполнять. Это первое. Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления".
Но больше всего Бородянский прославился тем, что выступил с неожиданным заявлением о необходимости введения уголовной ответственности для журналистов, распространяющих «дезинформацию» и т.н. «заказные» материалы. Законопроект о противодействии дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта представил 17 января. В мониторинговой миссии ООН по правам человека заявили, что бороться с фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа.
"Призываем украинские власти воздержаться от установления ненужных ограничений для работы медиа. Мы разделяем тревогу медиа и гражданского общества касательно того, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре", — говорится в комментарии мониторинговой миссии ООН.
В миссии ООН выразили опасение в связи с тем, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться "преследованием журналистов просто за то, что они выполняют свою работу".
Украинские СМИ пишут, что министр культуры 25 января, провел собеседование с кандидатами на должность главы Государственной службы по вопросам этнополитики и религии, и спрашивал соискателей про готовность нарушать закон в пользу ПЦУ. Так, на собеседованиях Бородянский задавал кандидатам вопросы об их отношении к государственной поддержке ПЦУ. В частности, о том, как они на своих должностях намерены способствовать введению поочередного богослужения в храмах, ныне принадлежащих УПЦ. Таким образом, министр, судя по информации СМИ, поддерживает курс, нацеленный на ущемление прав верующих УПЦ.