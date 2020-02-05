Офис президента Украины ищет новых кандидатов на посты министров и активно проводит собеседование на улице Банковой. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в Кабинете министров. А еще стало известно, что в ближайшие две недели правительство может быть перезагружено

Напомним, что президент Владимир Зеленский после обнародования скандальных «пленок Гончарука» не дал хода заявлению об отставке премьера, но поставил перед премьером Алексеем Гончаруком "ряд важных задач". В их числе — пересмотреть сферу деятельности ряда министерств, созданных на базе нескольких ранее существовавших при предыдущем премьере. Предложений президент ждал до 4 февраля.

"У нас было объединение некоторых министерств. Вначале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", — подчеркнул глава государства на встрече с Гончаруком 17 января.

Речь шла, во-первых, о Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства, во-вторых, о Министерстве культуры, молодежи и спорта, а также о Министерстве ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Глава Минэкономики Украины заявил, что размер его зарплаты толкает его на коррупцию © Тимофей Милованов / facebook

Но это может быть не весь список: в пропрезидентской фракции "Слуги народа", составляющей в Раде монобольшинство, говорили и о разделении функций министерства энергетики и охраны окружающей среды.

Сам премьер в интервью телеканалу "Украина 24" говорил только о замене министра развития общин и территорий и что нового человека на этой должности повысят до вице-премьера. Дескать, чтобы было понятно, какое значение придают в Кабмине децентрализации, которой занимается министр. Правда, об уходе главы Минобщин Алены Бабак было известно еще до скандала с заявлением об отставке.

Смотрины

Первое крупное собеседование прошло в минувшую субботу, 1 февраля, в Офисе президента. Примечательно, что в собеседовании принимал участие премьер Алексей Гончарук. Кроме главы правительства, с кандидатами разговаривали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир и помощник Андрей Ермак.

Источники «Украинской правды» подтверждают, что команда президента готова рассмотреть разделение двух действующих министерств: из Министерства экономики вычленить Министерство аграрно-промышленного комплекса, а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

Помимо этого, Зеленский имеет вопросы к нескольким министрам, в частности, к министру оккупированных территорий. Их могут отстранить и назначить новых или усилить за счет профильных вице-премьеров.

Вопрос обновления правительства будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большая перезагрузка — будут назначать новых заместителей и советников. Рада по сокращенной процедуре уволила министра Бабак © wikipedia.org

В случае реорганизации действующих министерств ветеранов, экономики и культуры, соответственно, автоматически теряют свои должности Оксана Коляда, Тимофей Милованов и Владимир Бородянский. По двум последним в свое время «прошелся» украинский олигарх Игорь Коломойский, обозвав министра экономики Тимофея Милованова "дебилом", а министра культуры Владимира Бородянского — "подонком". Оба министра являются постоянными объектами критики, в том числе, и со стороны части депутатов фракции "Слуги народа".

Министр патриотов и ультраправых

Глава Министерства ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда — это именно тот человек, который привел своего шефа, премьера Алексея Гончарука, на концерт ультраправой группы, организованный обвиняемым в убийстве журналиста Олеся Бузины Андреем Медведько.

По мнению интернет-издания Bellingcat, новые украинские власти подняли репутацию агрессивных ультраправых организаций «Азов» и С14, сотрудничая с их лидерами по проблемам ветеранов «российско-украинской войны». Это партнерство сформировалось, несмотря на то, что правозащитные организации, например Freedom House, считают «Азов» и С14 экстремистскими ультраправыми организациями и «угрозой украинской демократии».

Корни такого взлета украинских экстремистских группировок, пишет Bellingcat, лежат в значительной представленности ультраправых в Министерстве по делам ветеранов Украины, которое создавалось во время президентства Порошенко при активном участии ультраправых группировок и их лидеров.

С приходом к власти Зеленского ультраправые сыграли роль в сохранении министерства. В настоящее время занимает ключевые позиции в министерстве и полностью контролирует общественные советы при нем. «Движение ветеранов Украины» (ДВУ) — коалиция ветеранских организаций, сооснователем которой является ультраправое «Азовское движение». Представители ультраправых продолжают играть ведущие роли в ДВУ. Имеются также документальные подтверждения финансирования министерством проектов организаций, связанных с ультраправыми группировками. Влияние ДВУ в Министерстве по делам ветеранов видно еще и по тому, что два заместителя министра Коляды являются членами ДВУ, в том числе первый заместитель министра и член правления ДВУ Антон Колумбет, а также заместитель министра и сооснователь ДВУ Александр Терещенко. А подозреваемый в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины националист Денис Полищук возглавил рабочую группу министерства по вопросам мониторинга соблюдения прав и свобод осужденных/взятых под стражу. Министр Коляда не знает, как заниматься вопросами ветеранов и Донбассом одновременно © Андрей Лубенский

Министр Коляда лично знает всех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. После их задержания с Колядой от имени Оксаны Корчинской пообщался пранкер "Джокер". И выяснилось, что министр не согласна с обвинениями и намерена помогать задержанным, для чего выработала специальную стратегию. По ее словам, генпрокурор Руслан Рябошапка поддерживает позицию Коляды, но ничем помочь не может, поскольку министр МВД Арсен Аваков убедил президента в своей правоте.

Министр экономики, который ничего в ней не понимает

Вот как сразу после назначения охарактеризовал министра экономики Тимофея Милованова Юрий Романенко, политолог, эксперт по международной и внутренней политики Украинского института будущего: «… Милованов, как выдающийся представитель Винницкой школы экономики, это явный фейл. Потому что Тимофей классический чикагский космонавт, имеющий к реальной экономике такое же отношение, как балерина к двигателям внутреннего сгорания».

По мнению экспертов, ключевая проблема Милованова заключается в том, что он не в курсе, как вообще выглядит реальная страна, реальная экономика и реальная жизнь.

В сети «гуляет» отрывок выступления Тимофея Милованова на семинаре "Economy Lab", в котором он сделал ряд неоднозначных заявлений. "Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса"; "…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… я — теоретик… я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…"; "…я просто не переношу любые встречи…" и т.д. и т.п.

Скандальное видео с признаниями в профессиональной некомпетентности и отсутствии интереса к родной стране вызвало немало иронических комментарием известных украинских представителей блогосферы.

Уже за первый месяц своей работы на посту министра Милованов насмешил украинцев, заявив, что книг он не читает и никому не советует, и что выступление «95 квартала» с номером про Гонтареву убило инвестиционный рейтинг на Украине. Да и, собственно, подтвердил высказывание Коломойского, согласившись, что он «дебил». Милованов назвал Гончарука лучшим премьером за всю историю Украины © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк

На фоне разговоров о разделении, глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов возразил, что его министерство может быть разделено лишь после завершения реформы рынка земли. Только в этом случае, по его словам, есть смысл создать отдельное министерство сельского хозяйства.

Милованов настаивал на повальной приватизации оставшихся в госсобственности заводов. На своей странице в соцсети он сетовал, что, что 1200 из 3600 государственных предприятий не действуют — в то время как на Западе такие госпредприятия якобы являются какой-то диковинной редкостью. Этим заявлением он так же немало рассмешил специалистов. Милованову напомнили, что например, в Норвегии 60% ВВП создаётся государством, а в Сингапуре — не менее 30% ВВП. Не говоря уже о Канаде, где госпредприятий не 0, а 49. Причем эти компании составляют базу экономик указанных стран.

И хотя Милованов признался, что по его ощущению Украина находится на «пороге экономического прорыва», он так и не удосужился озвучить вменяемый план развития экономики страны.

Охотник на журналистов и поборник декоммунизации

После пожелания президента разделить Минкультуры в воздухе «подвис» и его глава Владимир Бородянский. Сразу же после назначения на должность Бородянский заявил, что не видит причин для внесения изменений в скандальный закон об украинском языке.

«Надо разговаривать на украинском языке. Надо выполнять закон об украинском языке. Надо больше переводить на украинский язык. Делать качественные телевизионный и художественный продукт. Это нормальный процесс, который должен происходить», — перечислил министр в интервью НВ.

В том же интервью Бородянский рассказал о своем видении процесса декоммунизации на Украине: "Прежний закон о декоммунизации мы будем выполнять. Это первое. Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления".

Но больше всего Бородянский прославился тем, что выступил с неожиданным заявлением о необходимости введения уголовной ответственности для журналистов, распространяющих «дезинформацию» и т.н. «заказные» материалы. Законопроект о противодействии дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта представил 17 января. В мониторинговой миссии ООН по правам человека заявили, что бороться с фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа. Меня запретил не непонятный «Миротворец», а само министерство культуры Украины – Аркадий Инин © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

"Призываем украинские власти воздержаться от установления ненужных ограничений для работы медиа. Мы разделяем тревогу медиа и гражданского общества касательно того, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре", — говорится в комментарии мониторинговой миссии ООН.

В миссии ООН выразили опасение в связи с тем, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться "преследованием журналистов просто за то, что они выполняют свою работу".

Украинские СМИ пишут, что министр культуры 25 января, провел собеседование с кандидатами на должность главы Государственной службы по вопросам этнополитики и религии, и спрашивал соискателей про готовность нарушать закон в пользу ПЦУ. Так, на собеседованиях Бородянский задавал кандидатам вопросы об их отношении к государственной поддержке ПЦУ. В частности, о том, как они на своих должностях намерены способствовать введению поочередного богослужения в храмах, ныне принадлежащих УПЦ. Таким образом, министр, судя по информации СМИ, поддерживает курс, нацеленный на ущемление прав верующих УПЦ.