В понедельник, 3 февраля, в США стартуют первые съезды партийных активистов. Пока наибольшие шансы на выдвижение в кандидаты от демократов - у бывшего вице-президента Джо Байдена, а от республиканцев - у хозяина Белого дома Дональда Трампа. Предвыборные теледебаты этих политиков превратятся в войну компроматов по украинской тематике

В пятницу, 31 января, сенаторы отклонили предложение демократов вызвать свидетелей на судебный процесс по импичменту главы государства. Роль «золотой акции» выполнила сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски, которая до последнего момента сомневалась, как голосовать, и в итоге сказала «нет».

«Учитывая предвзятость этого импичмента с самого начала и далее в процессе, я пришла к выводу, что в Сенате не будет справедливого разбирательства. Я не думаю, что продолжение этого процесса что-либо изменит. Грустно признавать это, но Конгресс как институт не смог сыграть своей роли», — объяснила она своё решение в интервью газете The Washington Post.

Америкой правит импичмент

Теперь 3 февраля состоятся заключительные прения представителей сторон защиты и обвинения, у каждой на выступление будет по два часа, после чего каждый из ста сенаторов скажет, какое решение собирается принять относительно виновности или невиновности Дональда Трампа, и объяснит свою позицию. Итоговое голосование по двум статьям обвинительного заключения назначено на 5 февраля, и пройдёт оно без дебатов и промежуточных шагов, как предупредил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Израильский политолог утверждает, что импичмент Трампа уже «сдох» © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

Если у демократов была хоть небольшая, но всё-таки надежда заручиться поддержкой колебавшихся республиканцев в вопросе вызова свидетелей, то прошедшее голосование по этому важному процедурному вопросу показывает, что на итоговом голосовании президента оправдают и признают невиновным.

Задумка демократов с треском провалилась. Теперь республиканцы, одержавшие верх в этой межпартийной войне компроматов, будут использовать эту историю в своих интересах. 2 февраля сенатор от штата Айова Джони Эрнст в интервью агентству Bloomberg предупредила, что демократы до конца не осознают последствия своего решения отстранить от власти Дональда Трампа.

«Я считаю, что возможность подвергнуться импичменту, что бы под этим ни подразумевалось, снова открыта. Джозефу Байдену следует быть крайне осторожным в своих пожеланиях, потому что может создаться ситуация, при которой люди сразу после избрания президентом Байдена начнут изъявлять намерение объявить ему импичмент», — заявила она.

По словам сенатора, обвинить политика можно в том, что на посту вице-президента США он должен был искоренить коррупцию на Украине, но в то же время его сын Хантер Байден входил в совет директоров энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Борьба за Белый дом началась

В понедельник, 3 февраля, избирательная кампания в США вступает в активную фазу. В штате Айова пройдут первые кокусы — собрания партийных активистов, на которых выбирают делегатов, а они от имени членов партии будут участвовать в собрании следующего, более высокого уровня. Когда все штаты определяются с претендентами, партия проводит съезд и официально называет имя своего кандидата-победителя.

Исход первых собраний имеет важное значение, потому что на них ориентируются избиратели других штатов. Среди демократов в Айове лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (24,2%), опережая Джо Байдена на 4%. В первую пятёрку также входят бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (16,4%), сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (15,6%) и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (8,6%).

Встречу с местными избирателями Байден провёл 2 февраля. По словам наблюдателей, во время выступления в Айове бывший вице-президент США не был похож на «сонного Джо», как его называет Трамп. Наоборот, Байден активно жестикулировал, строил гримасы, когда спрашивали, сможет ли он победить Трампа. По этому поводу даже появилась политическая шутка — что он «почувствовал жжение»: в смысле чувствует угрозу от Берни Сандерса, имя которого в английском языке созвучно со словом «жжение» (Bernie и burning).

«Я, вы, все жители Айовы, все мы должны обеспечить, чтобы Дональд Трамп не стал следующим президентом Америки. Я буду работать как чёрт, чтобы излечить нашу страну. Я не думаю, что мы та страна, которая должна низко кланяться перед Владимиром Путиным, и уж я точно, чёрт возьми, не буду этого делать», — заявил Байден. Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER | AFP, GREG BAKER | Перейти в фотобанк

Поддержать политика приехал бывший госсекретарь США Джон Керри, с которым его связывает не только работа при администрации 44-го президента Барака Обамы. Пасынок дипломата Кристофер Хайнц был соучредителем частной инвестиционной компании Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners, которая в декабре 2013 года заключила сделку на $1,5 млрд не с частной корпорацией, а с правительством Китая через 10 дней после визита вице-президента Джо Байдена в Пекин.

В своей речи Керри рассказывал, что ещё совсем недавно жизнь была совершенно иной: адвокат Рудольф Джулиани, который якобы по распоряжению своего клиента Дональда Трампа собирал на Украине компромат, был уважаемым мэром Нью-Йорка и «никто не знал, что он спятил, а Трамп был нормальный, в то время как Болтон считался сумасшедшим». Однако через год, по словам бывшего госсекретаря, всё опять переменится — Джо Байден с помощью избирателей снова въедет в Белый дом, а Трамп будет тревожиться, как бы не попасть в казённый дом.

Борец за права женщин и геев с полувековым стажем

Воскресенье — единственный день, который Берни Сандерс может посвятить встрече с электоратом, потому что все остальные должен присутствовать на судебном процессе в Сенате.

Благодаря тому, что завершающие прения сторон перенесли на понедельник, 78-летний политик получил возможность приехать в Айову в субботу, и послушать его пришли около шести тысяч человек, причём преимущественно молодёжь. Это логично, если посмотреть на предвыборные обещания Сандерса: бесплатные обучение в колледже и медицина, гарантированное трудоустройство, списание кредитов на обучение, сокращение разрыва в уровне зарплат, охрана окружающей среды, легализация марихуаны, отказ от свободной продажи автоматического оружия, принятие Конгрессом разрешения на аборты. США навязывают демократию всему миру, а сами проводят выборы по самой недемократичной системе © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

На стадион, где проходила встреча, Сандерс пришёл не один. В его группу поддержки вошли люди, которые олицетворяют борьбу с дискриминацией по различным признакам — один из ключевых пунктов кампании политика: американская политическая активистка, уроженка Индии Прамила Джаяпал, защитник прав ЛГБТ-сообщества Марк Покэн, одна из двух входящих в состав Конгресса мусульманок Ильхан Омар, эмигрировавшая в Штаты из Сомали.

Если о былых заслугах Байдена жителям Айовы рассказывал Керри, то о Сандерсе поведал голливудский режиссёр Майкл Мур. Он заявил, что в те времена, когда большинства электората сенатора ещё не было в проекте, Сандерса арестовывали на митинге в защиту гражданских прав, это произошло в 1963 году, в 1969 году он публично отстаивал права женщин на аборт, а в 1972-м выступал в поддержку геев, «тогда и выражения такого ещё не было, подчеркнул Мур.

«Наша кампания касается фундаментальных вопросов. Мы обязаны нанести поражение самому опасному президенту в истории нашей страны. Администрация Сандерса будет верить в науку. Я знаю, что в некоторых кругах это считается весьма радикальной идеей, ну и что с того? Америке нужен президент, который скажет Китаю, России, Индии, Пакистану, Бразилии: вместо того чтобы тратить $1,8 трлн в год на оружие массового поражения, созданное для уничтожения друг друга, давайте соберём наши ресурсы вместе и будем бороться с изменением климата», — заявил Сандерс.

Сенатор мог бы стать кандидатом в президенты ещё в 2016 году, но проиграл праймериз бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Есть мнение, что тогда Сандерсу помешали его же однопартийцы, хотя среди избирателей он был более популярен. В воскресном интервью Fox News Трамп выразил мнение, что сейчас ситуация повторяется: председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси намеренно тянула с передачей материалов по делу об импичменте в Сенат, чтобы у сенаторов не оставалось времени на предвыборную агитацию.

Украинский след тянется и тянется

Если брать результаты соцопросов в масштабах страны, то наиболее вероятными кандидатами в президенты выглядят Джо Байден от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской. В таком случае теледебаты обещают быть интересными и очень острыми. И вот какую тему они, фигуранты Украинагейта, точно не смогут обойти, так это Украина. Тем более, на протяжении процесса по импичменту и демократы, и республиканцы собрали внушительную папку компромата на оппонентов — надо его пустить в дело. Неопубликованные мемуары Болтона могут изменить ход импичмента и президентской гонки в США © REUTERS, Leah Millis/File Photo | REUTERS, Leah Millis/File Photo | Перейти в фотобанк

Источником информации для Байдена может послужить американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас, сотрудничавший с Рудольфом Джулиани, а также черновики мемуаров бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которому, по информации газеты New York Times, Трамп сразу после избрания Владимира Зеленского президентом Украины поручил добыть у Киева сведения, порочащие демократов.

Трамп же может упоминать в своих выступлениях цитаты из различных интервью бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, уволенного по распоряжению Джо Байдена. В беседе с корреспондентами телеканала «1+1» 31 января бывший глава ГПУ рассказал, что его пытались отравить в Греции, предположительно, ртутью.

«У меня нет явных врагов. Безусловно, одна из версий — но эта версия требует исследования — что возможна причастность Байдена каким-то образом к этим вопросам», — сказал Шокин.

Он считает, что причиной могло послужить расследование деятельности компании Burisma, которое он вёл, будучи прокурором.

Телеканал NBC News и газета The Wall Street Journal в совместном исследовании оценили шансы нынешнего хозяина Белого дома на победу в паре с каждым из четырёх лидирующих демократов — Трамп проиграл бы всем: и Байдену (44% против 50%), и Сандерсу (45% против 49%), и Элизабэт Уоррен (45% против 48%), и Питу Буттиджичу (45% против 46%).

Однако списывать Трампа со счётов ещё очень рано. Согласно другим опросам, большинство американцев высоко оценивают экономические успехи страны в период его правления, а количество противников импичмента превысило количество сторонников. К тому же вспомните, что эксперты и авторитетные СМИ говорили перед президентскими выборами 2016 года — победителем с уверенностью 80% называли Хиллари Клинтон. Как рассказал в одном из интервью бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, Пётр Порошенко, тогда президент Украины, не дожидаясь официальных результатов, направил ей поздравительную телеграмму, а для Трампа такой документ и не готовили. После победы республиканца Банковой пришлось в спешном порядке искать способы наладить с ним отношения и даже заплатить американской лоббистской компании за организацию личной встречи президентов.

Предсказать исход осенних выборов в США сложно не только потому, что прогнозы — дело неблагодарное, но и из-за непрямой американской избирательной системы: по количеству голосов избирателей победила Клинтон, но по количеству голосов выборщиков, которые и решают, кто возглавит страну, впереди оказался Трамп.