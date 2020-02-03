Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин дал интервью личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани, сделав ряд сенсационных заявлений: по его словам, пять месяцев назад он был отравлен ртутью

Экс-генпрокурор обвинил в причастности организации покушения на его жизнь вице-президента США во время президентства Обамы — Джо Байдена. На данный момент Байден считается одним из основных конкурентов хозяина Белого дома Дональда Трампа на следующих выборах президента США.

Обвинения Шокина против Байдена

Шокин утверждал, что последние пять месяцев борется за жизнь, а впервые ему стало плохо в Греции в сентябре прошлого года.

«Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново», — рассказал он.

В подтверждение своих слов об отравлении ртутью он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике «Рудольфиннерхаус», где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином. Сейчас свое состояние Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль. Непредсказуемый Трамп и опытный Байден. Почему они против допроса свидетелей по импичменту в Сенате США? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Шокин пояснил, что за его отравлением может стоять экс-вице-президент США Джо Байден, сын которого входил в руководство украинской компании Burisma, в отношении которой Шокин, будучи генпрокурором Украины в 2015-2016 гг. вел расследование.

«У меня нет явных врагов, о которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация», — подчеркнул экс-генпрокурор.

Он также прошелся по сыну кандидата в президента США Хантеру Байдену, назвав его алкоголиком и наркоманом.

«У него не было квалификации вообще никакой. Он же, если посмотреть его автобиографию, что он делал, то он просто наркоман, алкоголик и все такое прочее», — отметил Шокин, намекая тем самым, что Байден-младший был не способен оказывать какие-либо юридические и прочие услуги украинской компании Burisma, в которой числился и получал баснословную зарплату.

Что такое Burisma. История незаконного обогащения Злочевского

Напомним о самом «деле Burisma». Данная компания принадлежала бывшему министру экологии времен Януковича Николаю Злочевскому. Возглавляя ведомство с 2010 по 2014 г. он превратил министерство в инструмент бесконтрольного личного обогащения. Злочевский не только выдавал за копейки самому себе лицензии на право разработки газовых месторождений, но также получал миллионные откаты за экологическую экспертизу и другие согласования прямо у себя в кабинете. При этом министерство, как позже утверждали чиновники, превратилось в филиал личной частной компании Злочевского.

Неудивительно, что Burisma Group превратилась в единственный в Украине холдинг, осуществляющий разведку, добычу и продажу углеводородов. В 2010-2011 гг. компания, по ее собственным данным, получила девять лицензий на разведку и добычу в Украине. По состоянию на сегодняшний день компания имеет 35 лицензий на добычу углеводородов в нефтегазоносных областях Украины, а ее доля среди частных газодобытчиков по объему производства составляла около 30%. Ренат Кузьмин: Шокин требует посадить Порошенко и Байдена? © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

После Майдана Злочевский спешно покинул Украину, против него было начато несколько уголовных производств, а имущество арестовано. В 2014 году власти Великобритании арестовали 23,5 млн долларов, которые пришли из Латвии на счета фирм экс-министра в отделение французского банка BNP Paribas в Лондоне. Британский Serious Fraud Office, занимающийся расследованием случаев серьезного мошенничества, утверждал в суде, что есть основания считать, что Злочевский занимался криминальной деятельностью в Украине, и средства на счете в банке были доходами от этой криминальной деятельности.

Казалось бы, вот яркий пример коррупционных действий, за которые можно показательно наказать, продемонстрировав эффективную работу правоохранительных органов. Однако на деле этого не произошло.

Британцы приезжали в Украину и хотели получить от Генпрокуратуры информацию о том, откуда на счетах Злочевского появились арестованные денежные средства, но ее им почему-то не предоставили. В январе 2015 года арест со счета был снят. Резонансное дело закончилось ничем.

Расследование Шокина и вмешательство Байдена

Интересно, что в 2015 году расследованием в отношении Злочевского занимался генеральный прокурор Виктор Шокин, который до этого обслуживал интересы президента Петра Порошенко.

Пор всей вероятности, Шокин стал расследовать прегрешения и мошенничества Злочевского с определенной целью — Порошенко хотел таким образом прибрать к рукам его бизнес. А для этого пятому президенту Украины нужен был компромат на Злочевского.

В рамках уголовного производства о незаконном обогащении и отмывании средств украинские правоохранители расследовали неуплату Злочевским налогов в Украине. Генпрокуратура Украины имела достаточную доказательную базу для «раскрутки» дела, но в этот момент экс-министр сыграл на опережение.

Сразу после Майдана, поняв, что налаженный высокодоходный бизнес у него отнимут, он приобрел высокое покровительство в США, введя в апреле 2014 года в совет директоров Burisma Group второго сына тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена — Хантера Байдена. Согласно расследованию журналиста американского издания The Hill Джона Соломона, американская фирма Хантера Байдена, Rosemont Seneca Partners LLC, получала регулярные переводы с весны 2014 года по осень 2015 года на общую сумму 3,1 млн долларов за политическое покровительство Злочевскому. Персонаж «Украинагейта» Злочевский. Коррупционер и друг бывшего вице-президента США Байдена © Svetlana.pashko

И вот теперь, когда Шокин заинтересовался делами Злочевского, а Байден-младший получил от него более 3 млн долларов, и понадобилось участие вице-президента США Байдена в деле Злочевского.

В марте 2016 года в дело вмешался непосредственно Джо Байден, который в ходе своего визита в Украину в ультимативной форме потребовал уволить Шокина с поста генпрокурора, ибо опасался, что расследование выйдет на след его сына. При этом он угрожал невыдачей согласованного с Вашингтоном кредита для Украины в размере 1 млрд долларов. Таким образом, он шантажировал руководство страны, способствуя «отмазыванию» Злочевского.

Закрытие всех уголовных производств против Злочевского было одним из условий назначения на должность генпрокурора Юрия Луценко. И, заняв этот пост, кум Порошенко выполнил поставленную перед ним задачу. Украина получила необходимый ей миллиард, а Порошенко продолжил свое обогащение, не заьтрагивая теперь фирм и компаний Злочевского, которые прикрывал вице-президент США Байден.

Позже была декриминализована статья Уголовного кодекса о неуплате налогов. Это позволило Генпрокуратуре закрыть одно из дел в отношении Злочевского после уплаты им налогов и штрафов на сумму 180 млн грн. Между Байденом и тюрьмой. Экс-министр Украины Злочевский не хочет оплачивать выборы Порошенко © commons.wikimedia.org, Svetlana.pashko

А спустя время несколько резонансных дел в отношении Злочевского были переданы Национальному антикоррупционному бюро Украины, которое имеет тесные связи с посольством США в Украине. НАБУ «завалило» расследование, связанное со злоупотреблением чиновников Министерства экологии и природных ресурсов своим служебным положением при выдаче лицензий на пользование недрами в пользу «Burisma». За целых два года НАБУ ничего доказать не смогло, а Высший административный суд Украины отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в отмене лицензий на добычу газа, выданных фирмам Злочевского.

Затем стало известно, что «смотрящий» за энергетическим сектором страны от Порошенко — нардеп Игорь Кононенко вместе с Злочевским даже стал вести общий бизнес. Так, им принадлежала нидерландская компания Yuzgaz, которая оказалась победителем конкурса по привлечению инвестора для разработки Юзовской площадки — самого крупного месторождения сланцевого газа в Украине. Доказательством сотрудничества режима Порошенко и экс-регионала стало присутствие на организованном в 2017 г. владельцем Burisma Group Международном форуме по энергетической безопасности будущего вице-премьера Владимира Кистиона и главы комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной. В 2018 году Злочевский даже на короткое время посетил Украину.

Есть ли дело Burisma сейчас?

Вялые расследования в Украине и создание политического лобби на Западе создали у Злочевского впечатление, что ему ничего не угрожает, и даже на короткое время он посетил Украину в начале 2018 года. Но ситуация изменилась весной 2019 г., поскольку после вышеупомянутой публикации The Hill в США стал активно раскручиваться «Украинагейт» — скандал, связанный с политической коррупцией семейства Байдена в Украине и вмешательством украинской элиты в выборы в США.

Нынешний президент США Дональд Трамп весьма заинтересован в том, чтобы максимально ослабить позиции Байдена — одного из основных кандидатов в президенты от Демократической партии. В свою очередь, представители Демпартии США попытались бить Трампа его же оружием, обвинив в давлении на новоизбранного президента Владимира Зеленского с целью ускорить расследование дело Burisma. Демократы даже инициировали импичмент Трампу, поддержанный большинством нижней палаты Конгресса.

Параллельно с этим, нынешний генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, с очень большой долей вероятностью являющийся агентом влияния «демократов», начал делать всё, чтобы окончательно похоронить дело Burisma.

«Нет дела «Бурисма». Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово «Бурисма». Может, таких производств есть несколько», — заявил Рябошапка в ноябре 2019 г. И дело не в том, что Рябошапка защищает Злочевского. Дело в том, что прикрпывая Злочевского генпрокурор Украины таким образом выводит из-под ответственности кандидата в президенты США Байдена. Все по закону: Луценко рассказал, сколько Burisma платила Хантеру Байдену © Facebook, Юрій Луценко

Между тем экс-президент Шокин, уволенный с этой должности по настоянию Байдена, слова Рябошапки об отсутствии уголовного дела против Злочевского и Бурисмы полностью опроверг, акцентировав внимание, что было несколько производств, касающихся деятельности этой компании, в том числе и по отмывания криминальных средств. Само же дело, по словам Шокина, было незаконно прекращено Генпрокуратурой.

Более того, Шокин уверен, что если бы на момент расследования руководитель компании Николай Злочевский находился в Украине, то он был бы арестован. Стало быть, тезисы Рябошапки — не что иное, как откровенная ложь, призванная замести следы семейства бывшего вице-президента США Байдена в этой темной истории.

Шокин ещё раз подтвердил, что причиной его увольнения с поста генпрокурора стало давление Джо Байдена на тогдашнего президента страны Петра Порошенко. «Байден требует тебя уволить», — сказал Порошенко Шокину в те дни. В случае, если бы генпрокурор остался на посту, Украина не получила бы финансовую помощь от США, поэтому он решил уйти сам.

Таким образом, страсти вокруг дела Burisma продолжают накаляться. И хотя серьезных последствий для фигурантов скандала пока не наступило, оно будет оставаться значимым фактором для американской политики в контексте предстоящих выборов президента США, ну и, конечно, для украинской власти как козырь в игре с политической элитой страны.



А пока главный свидетель по этому делу, Виктор Шокин, лечится от отравления ртутью…