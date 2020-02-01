Как первый в империи может стать последним в Киеве. Что происходит с прославленным киевским трамваем

Киев был первым городом Российской империи, где появился электрический трамвай. В нынешней столице Украины этот вид транспорта хиреет и приходит в негодность

В понедельник, 27 января, в Киеве на Троещине с рельсов сошел трамвай.

«В Киеве на Троещине у трамвая на ходу отвалились колеса», — лаконично сообщило сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Позже в сообществе уточнили, что происшествие случилось на пересечении улиц Закревского и Сабурова.

«Техническое состояние трамваев в Киеве. Может, профильному муниципальному предприятию, получающему деньги от налогоплательщиков столицы, заняться таки своей работой и начать ремонтировать подвижной состав, а не финансировать новых супергероев (речь о представленном «Киевпастрансом» в 2019 году новом талисмане. — Ред.)?» — прокомментировал случившееся у себя в Facebook украинский транспортный эксперт Александр Кава.

На фотографии с места ДТП видно трамвай, у которого вырвало переднюю колесную тележку. При этом случившееся вряд ли можно назвать чем-то из ряда вон выходящим. В будущем Киев ожидают подобные ДТП. И причина — в состоянии транспортной сети украинской столицы. Поезд никуда не идет. Почему Украина никогда не запустит железнодорожное сообщение с Крымом © Facebook, Євген Кравцов

Самый прославленный вид транспорта

Первый день лета 1892 года стал знаковым для Киева и для всей Российской империи. Именно 1 июня (13 июня по новому стилю) 1892 году в Киеве, да и во всей империи, появилась первая линия электрического трамвая. Ее проект разработал военный инженер Арманд Струве — основатель Коломенского завода. Строителем-подрядчиком была немецкая фирма Siemens. Несколькими месяцами ранее в Киеве появился паровой трамвай, а годом ранее — конный. Столица российских сахарозаводчиков, город, где князь Владимир крестил Русь, стал одним из самых передовых в части транспорта городов империи. Но киевляне не думали останавливаться на достигнутом — в 1911 году в городе появился бензотрамвай. В общем, трамваев в царском Киеве хватало. Даже по главной улице города — Крещатику — был проложен трамвайный маршрут.

После революции и тяжкого безвременья уже в советском Киеве трамвай оставался излюбленным видом транспорта горожан. Именно ему посвящена песня «Киевер трамвай», возникшая в первой половине ХХ века и распространившаяся по всему миру. Эту песню пели и в советские времена (так, известна запись песни, исполняемой Еврейским камерным театром в 1930 году), поют и сейчас. Даже одесские клезмеры, которые ревностно относятся к славе своего города как столицы юмора, и те исполняют «Киевер трамвай».

Впрочем, звучит эта песня на идиш и за океаном. Ее исполняют американские клезмерские группы.

«Ба дем трамвай се штейт ан очередь цим штернен (На трамвай стоит очередь до звезд)», — пелось в этой песне.

При этом уже тогда — в тридцатые годы — киевляне жаловались на состояние транспортной сети.

«Трамвай дальше не идет и пассажиров не берет

Эр нэйгт шойн таки брехен зих дем коп (он уже таки может сломать себе голову)

Фин дейм гройсер Киевер движенье (от огромного киевского движения)

Верн ди рельсес расширенье (расходятся рельсы)

Энферт мир (Мне отвечают)… «Трамвай идет у парк»

Трамвай идет у парк и будет на запас

Унд моментально верт а гройсер квичерай ой… ай…(И моментально начинается крик)

Ой а театр ист мит Киевер трамвай. (Киевский трамвай — это театр)», — завершается песенка.

Но, несмотря на последовавшую после кровопролитную войну, в конечном итоге столица советской Украины смогла не только наладить трамвайное движение, но и взять новые высоты.

Спустя 86 лет после запуска первого в Российской империи электрического трамвая в Киеве по инициативе инженеров Владимира Веклича и Василия Дьяконова запустили первую теперь уже в СССР линию скоростного трамвая.

После обретения Украиной независимости все изменилось в худшую сторону. Трамваи и трамвайные пути начали ломаться. Но не из-за слишком интенсивного движения, о котором пелось в песне начала ХХ века, а совсем по другим причинам. Длительное время — около полутора десятка лет — новые трамваи не закупались, а старые если и ремонтировались, то не полностью. В 1995 году в городе началось массовое сокращение трамвайной сети. Так, в 1998 году перенесли популярный 27-й маршрут, соединявший правый и левый берег. Многие другие маршруты исчезли или были сокращены.

С приходом к власти Виктора Януковича в 2010 году ситуация стала получше. Трамваи начали ремонтировать и закупать новые. К чемпионату Евро-2012 начали ремонт линии скоростного трамвая. Однако недолгий период если не развития, то частичного восстановления киевского трамвая прервал Майдан 2014 года и последовавшая за ним смена власти.

Денег нет

В марте 2019 года председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников заявил, что Киев планирует обновить трамвайную сеть. Тише едешь, от цели дальше будешь. Пять лет до смерти железных дорог Украины © commons.wikimedia.org, vladvadimable

«Сейчас изношенность трамвайного парка Киева составляет 89%. Поэтому сверхважно приобрести новые трамвайные вагоны. Именно с этой целью город рассматривает возможность того, чтобы КП «Киевпастранс» приняло участие в проекте модернизации городского транспорта Киева путем привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития. Международная финансовая организация может предоставить €60 млн. За эти средства можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра», — заявил он.

На тот момент протяженность трамвайных путей Киева была более 230 км. Ежедневно на линию выходило более 300 трамвайных вагонов. Годом ранее киевский трамвай перевез 389,9 млн пассажиров. При этом большинство из трамвайных вагонов к тому времени использовались уже около 30 лет, что в двое превышает нормативный срок использования (он составляет 15 лет).

Но скоро слово сказывается, да не скоро дело делается. Лишь более полугода спустя — в конце октября 2019 года — депутаты Киевсовета проголосовали за обновление трамвайного парка.

«За счет проекта модернизации городского транспорта Киева путем привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра. Международная финансовая организация может выделить €70 млн», — сообщала пресс-служба Киевского городского совета.

За это решение проголосовали 66 киевских городских депутатов.

Однако 40 вагонов — это лишь одна седьмая от всего количества вагонов в столице Украины. Денег на полную модернизацию или хотя бы капитальный ремонт всех трамваев в Киеве нет. И когда-то прославивший Киев вид транспорта сегодня стал одним из символов упадка украинской столицы.