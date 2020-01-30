Украинские законодатели готовятся принять закон, который поставит под удар не только журналистов, но и крупнейшие международные корпорации, многие из которых находятся в США

В среду 29 января заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сделал ошеломительное для киноманов заявление. Кость Бондаренко рассказал о «потураевщине», которая хуже пропагандистов Порошенко © Facebook, Никита Потураев

«Государство будет готово заблокировать иностранные медиа и медиасервисы с платным доступом (такие как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект «О медиа», и другие требования по налогообложению, предусмотренные украинским законодательством. Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий», — заявил Потураев.

Так он пояснил статью 61 этого законопроекта. Она предполагает обязательную регистрацию для «субъектов, осуществляющих вещание без использования радиочастотного ресурса, субъектов в сфере печатных медиа, провайдеров аудиовизуальных сервисов, а также субъектов в сфере медиа, в том числе и нерезидентов Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиасервисам на условиях, предусматривающих оплату».

Но на этом Потураев не остановился. Он также напомнил о законопроекте №2634. Согласно этому документу 20%-ным налогом будут облагаться электронные услуги компаний-нерезидентов Украины — Google, Facebook, Youtube и других гигантов цифровой индустрии.

С учетом того, что американская власть, особенно при президентстве Дональда Трампа, болезненно относится к ущемлению компаний из США, можно предположить, что Украину ждут крайне непростые времена.

Не пряником, но кнутом, или Заплатите Никите

Сериал «Ведьмак», выпущенный сервисом Netflix в декабре 2019 года, успел стать одним из основных событий масскульта не столько в США, сколько в Польше и на постсоветском пространстве. Немало поспособствовала этому песня барда Лютика «Ведьмаку заплатите» (Toss a coin to your witcher в оригинале), музыку к которой написала переехавшая в США из Санкт-Петербурга Соня Белоусова.

«Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой, уоу

Ведьмаку заплатите за все это вот», — звучит ее припев в переводе на русский.

Песня стала вирусной и породила множество мемов в интернете. Ее даже исполнил Государственный омский русский народный хор.

Сам сериал тоже вызвал сильные чувства, но другого характера. Фанаты и оригинального цикла книг Анджея Сапковского, и компьютерной игры по ее мотивам жестко раскритиковали фильм за неправильный подбор актеров на роли полюбившихся персонажей, а также за весьма вольное обращение с литературным первоисточником. Что характерно — польский сериал «Ведьмак» 2002 года, несмотря на наличие среди актеров таких «тяжеловесов», как Михаил Жебровский, остался практически незамеченным в России и на Украине — его посмотрели лишь фанаты книги. Это в очередной раз показывает, насколько игровое и потоковое мультимедиа меняют мир и насколько сильным игроком является Netflix — всё-таки «Ведьмака» в 2019 году смотрели и те, кто и об игре, и о книге польского писателя не имели представления. Люди покупают подписку на Netflix, поскольку этот сервис уже отметился такими знаковыми для современной культуры сериалами, как «Черное зеркало» или «Карточный домик». Никита Потураев. Биографическая справка © Facebook, Никита Потураев | Перейти в фотобанк

В 2018 фискальном году (в США он установлен с 1 октября по 30 сентября) компания Netflix заявила о прибыли в $1,2 млрд, при этом годовой доход компании составил около $15,8 млрд, увеличившись на 116,7% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Компания насчитывает 7,1 тыс. сотрудников.

Забороть такого гиганта Потураев решил с помощью налогов и запретов. Наверняка это вызовет новую волну мемов, где слова в песне о ведьмаке вполне могут переделать на «Заплатите Никите чеканной монетой».

При этом смотреть Netflix меньше украинцы не станут. Те из них, кто добросовестно платит за подписку, при увеличении цены могут перейти на пиратские сайты, которые и так выкладывают сериалы Netflix, лишь только те появятся на официальном сервисе. Не поможет и блокировка: в мире, где есть Tor и VPN, угрозы Потураева звучат смешно. Всё это нисколько не сделает украинские сериалы более популярными. Напротив, это может оттолкнуть от них потребителя.

При этом для поддержания украинского производителя Потураеву и «Слуге народа» в целом достаточно было, наоборот, создать тепличные условия для Neflix и его конкурентов. Ведь американские сервисы охотно сотрудничают с местными производителями и снимают сериалы по местной специфике. Примером тому могут быть турецкие сериалы от Netflix.

Действие одного из них — фэнтезийного сериала «Защитник» (Hakan) — разворачивается в Стамбуле.

Другой — «Дар» (Aitye) — рассказывает о раскопках в Анатолии и последовавших за ними событиях.

Впрочем, нелюбовь фанатов сериалов — меньшее из зол, с которыми может столкнуться новая украинская власть.

С горячим капиталистическим приветом от Трампа и товарищей из Демпартии

В США, где от одного упоминания об Украине многие политики вздрогнут (так как в стране идет процесс импичмента президента, который спровоцировали обвинения Дональда Трампа в том, что он пытался надавить на Владимира Зеленского в собственных личных и политических интересах), новости о том, что Киев хочет обложить налогами ведущие американские компании, не вызовут энтузиазма. Трамп известен защитой интересов американского бизнеса. Сейчас он торжествует: по его словам, американская экономика сильна как никогда.

«Когда я выступал на этом форуме два года назад, я сказал вам, что мы начали великое американское возвращение — возрождение нашей экономики. Теперь я могу сказать, что за это время США прошли определенный путь, и теперь наша страна находится посреди великого американского экономического бума — успеха, равного которому мир еще не видел. Мы вновь обрели наш напор, мы заново открыли для себя дух успеха и снова запустили мощный механизм американской предприимчивости», — заявил Трамп, выступая 21 января этого года на международном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, США процветает и более чем когда-либо «выигрывает и побеждает».

Отдельное внимание в своей речи Трамп уделил бюрократии и чрезмерным налогам, которые, по его мнению, сдерживают развитие экономики. "Же не манж па сис жюр": что в списке заявок на финансирование Украинским культурным фондом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если только мы развяжем потенциал нашего народа, сократим налоги и уберем ненужные регулятивные требования. Если мы также избавимся от неудачных торговых сделок — вот тогда процветание вернется к нам. С громовым эффектом и рекордной скоростью. И мы так все и сделали — и процветание и в самом деле вернулось, причем именно с громовым эффектом и рекордной скоростью», — нахваливал он успехи своей администрации.

В итоге он призвал другие страны последовать американскому примеру.

«Сегодня я призываю все страны следовать нашему примеру и освобождать своих граждан от сокрушительной тяжести бюрократии. Это позволит управлять вашими странами так, как вам хочется», — заявил Трамп в Давосе.

И вот спустя неделю с небольшим после его речи украинский депутат Потураев напоминает, что деятельность американских компаний на Украине еще более зарегулируют, а сами компании обложат налогами. Иначе, как «выстрелом в ногу», это назвать сложно. Примечательно, что руководство некоторых из упомянутых американских корпораций СМИ подозревали в симпатиях и даже связях с Демократической партией — противниками Трампа. Таким образом, Потураев и вся партия «Слуга народа» могут разозлить не только американскую власть, но и американскую оппозицию. И сплотить их против Киева.

В общем, нет таких проблем, которые бы не могли создать своей стране украинские депутаты. Особенно если это депутаты из «Слуги народа».