Дело об убийстве украинского писателя, историка и публициста Олеся Бузины расследовано, исполнители установлены, о заказчиках можно догадываться. Однако подозреваемые в убийстве не только не осуждены, но уже при президенте Зеленском стали фактически частью украинской власти

Олесь Бузина был талантливым и смелым человеком, никогда не боявшимся высказать своё мнение. Говорю об этом как коллега (с Олесем мы работали вместе в «Киевских ведомостях») и как благодарный читатель его книг. Потом Олесь не раз приходил в киевское представительство РИА Новости, принимал участие в дискуссиях, и уже тогда, в казавшиеся спокойными времена между первым и вторым майданами, предупреждал об опасности поднимавшего голову украинского национализма. Не все относились к этим предупреждением серьёзно, повторю, время казалось спокойным. Но грянул второй майдан, кровавый и для власти беспощадный, и сама жизнь доказала правоту Олеся — к сожалению, ценой его жизни.

Помню, как поразило всех в редакции известие об убийстве Бузины. Хотя к тому времени сообщения об убийствах и странных самоубийствах неугодных новой власти политиков и журналистов стали рутинными. По улицам бродили толпы «активистов», камуфляж стал «фирменным» цветом постмайданного Киева. Дорога Украины «в Европу» оказалась залита кровью и самих майданщиков, и их оппонентов, и совершенно ни в чём не повинных людей. Евромайдан, провозглашавший «европейские ценности», парадоксальным образом отдалил страну даже от видимости демократических стандартов. Высказывать своё мнение, если оно не совпадало с мнением толпы, стало делом смертельно опасным. Бузина это прекрасно понимал (помню, на одном из российских эфиров он обронил, что вот предстоит возвращаться в Киев, и он реально не знает, будет ли завтра жив), но продолжал борьбу. Это была именно интеллектуальная борьба, и Олесь вёл её яростно, со всем присущим ему талантом. Но его оппоненты в качестве аргументов в этой борьбе выбрали не слова, а пули. Как заявила позднее экс-депутат Верховной Рады от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион, «таких не переубеждают».

Кто эти оппоненты? У многих тогда были сомнения в том, что дело вообще будет расследовано. Однако следствие было проведено вполне профессионально, подозреваемых в совершении убийства установили быстро. Недавно об этом подробно рассказал на своём канале в ютуб известный блогер и политик Анатолий Шарий, призвав всех делиться этими видео.





Думается, после просмотра этих сюжетов (будет и продолжение) каждый сможет сделать выводы самостоятельно. Но сделает ли их украинский суд? Надежды на изменения после прихода к власти команды Зеленского не оправдались, национал-радикалы снова чувствуют себя хозяевами положения. Судьи запуганы, они понимают, что власть их не защитит. В результате подозреваемые в убийстве журналиста гуляют на свободе, более того, теперь они фактически стали частью украинской власти, пригретые Министерством по делам ветеранов.

«По сути то, что произошло, иначе, как политической казнью, не назовешь», — считает российский журналист Захар Виноградов, работавший в свое время в Киеве и хорошо знавший Олеся Бузину. По его словам, поэтому добиться реального расследования и установления не только исполнителей, которых постепенно выводят из судебного процесса, но и заказчиков, похоже, в ближайшее время не удастся.

«В этом и есть смысл казни. Это было не убийство, это было, с точки зрения той власти, наказание за инакомыслие, наказание за другой, сильно отличающийся от провластного, взгляд на происходившее в 2014-2015 годах в Украине», — отметил Виноградов.

Журналист вспоминает, что во время панихиды у дверей подъезда, в котором жил Бузина и около которого его расстреляли киллеры, всем было понятно, что это были выстрелы, направленные во всех оппозиционных и пророссийских журналистов.

«Конечно, это был эксцесс исполнителей, задача которых была напугать всех, кто был против Порошенко и его окружения. Но в любом случае это не оправдывает заказчиков, а они тоже понятны — это прошлая украинская власть», — сказал он. «Бузина тоже по лезвию ходил». «Cвободовец» угрожал Бужанскому убийством за защиту русского языка © Facebook/Макс Бужанский

Впрочем, как считает Виноградов, и нынешняя власть, так и не решившись очиститься от скверны национализма и русофобии, скорее всего так же будет скрывать подлинные имена заказчиков преступления.

Действительно, есть все основания сомневаться в том, что исполнители действовали самостоятельно. Вполне вероятно, что были конкретные заказчики, имена и должности которых ещё предстоит установить. Отчасти заказчиком было само украинское майданно-«гражданское» общество. Помним радостные высказывания в соцсетях сторонников майдана по поводу совершённого «аттентата».

Стоит напомнить и о том, что за два дня до убийства Бузины на скандально известном сайте «Миротворец» была опубликована его анкета, в которой был указан домашний адрес. Именно во дворе своего дома и был убит журналист. После известия о его смерти в анкете на сайте появилась приписка: «Ликвидирован». Сайт «Миротворец», являющийся по сути информационным партнёром СБУ и МВД Украины, функционирует и поныне…

Заказчиком убийства журналиста была тогдашняя украинская власть, за которой, возможно, стояли и некие внешние силы, считает депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь», адвокат мамы Олеся Бузины Ренат Кузьмин. В интервью «Эхо Киева» он задал ряд вопросов: что на самом деле стало причиной событий на Майдане и после него, находилась ли украинская власть под внешним управлением, исполняла ли украинская власть команды извне?

«Ведь не было бы этих событий — не было бы и последствий, и убийства Олеся Бузины, вполне возможно, не было бы», — сказал он. Азаров: Олесь Бузина – настоящий патриот Украины, погибший за правду © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

По словам Кузьмина, на Украине с момента победы Майдана «действовала чёткая политика — стояла задача создания в стране обстановки, при которой все лица, которые могли оказать реальное сопротивление действующему режиму, лица, которые могли бы возглавить настоящую оппозицию, возглавить сопротивление этому режиму, должны были либо быть уничтожены физически, либо выдавлены из страны в вынужденную эмиграцию, либо должны перейти на нелегальное положение…». Что ж, с этой задачей власти тогда вполне справились.

«Давайте вспомним, кто был Олесь Бузина? Это историк, журналист, писатель, который поддерживал единение Украины с Россией, который разоблачал определённые украинские мифы. Он был просто идеологическим врагом для прошлой и для нынешней власти, которая представляет, как мы уже сказали, буржуазный национализм. И он был очень талантливым врагом. Как говорил классик, один талантливый агитатор заменяет сто солдат. Убийство Бузины было политическим убийством, убийством показательным», — сказал в интервью изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый. По его мнению, власть не горит желанием расследовать это убийство по той причине, что националистические группы на Украине «являются фактически подразделениями спецслужб, выполняя для них грязную работу».

«Поэтому честное расследование может дать совсем нежелательный результат — вскроется, что за убийцами Бузины стоит сама власть», — считает Гожый.

Политолог Владимир Корнилов, комментируя в эфире канала «Россия 1» видеорасследование Анатолия Шария по делу об убийстве Бузины, обратил внимание на то, что подозреваемые в убийстве журналиста имели прямой контакт с лидером «С14» Евгением Карасём. Валентина Бузина: Я все равно узнаю, кто убил моего сына. Жду помощи Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Кто такой Евгений Карась, лидер «С14»? Это «секрет Полишинеля», все это знают прекрасно — прямая креатура Службы безопасности Украины. Если дальше эти документы расследовать, я не удивлюсь, что СБУ имеет прямое отношение к устранению Олеся Бузины», — сказал эксперт.

Время для логичного завершения честного расследования убийства Бузины пока ещё не пришло, считает украинский историк и политолог Константин Бондаренко.

«Подозреваемые в убийстве фактически работают на украинские спецслужбы и пользуются их поддержкой. И, скорее всего, это дело сдвинется с мёртвой точки тогда, когда из руководства СБУ, с определённых должностей в СБУ уйдут люди, которые защищают именно вот этих отморозков и дают им свою «крышу» в обмен на сотрудничество. Украинские радикальные организации, как это было уже неоднократно доказано, наводнены агентами Службы безопасности, они фактически чувствуют свою безнаказанность», — сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом издания Украина.ру. И добавил: «Но рано или поздно, я уверен, это дело будет расследовано. И понесут наказание не только те, кто исполнял, но и те, кто отдавали приказ».