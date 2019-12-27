В Министерстве по делам ветеранов - новый сотрудник: подозреваемый в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины националист Денис Полищук возглавил рабочую группу министерства по вопросам мониторинга соблюдения прав и свобод осужденных/взятых под стражу. При этом возглавляет министерство бывшая высокопоставленная сотрудница МВД времён Януковича

Экс-министр юстиции Елена Лукаш — возмущена. У себя в Telegram она перепостила запись медиаэксперта Анатолия Шария. Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского © Facebook, Георгий Бариленко | Перейти в фотобанк

«Теперь решением министра министерства по делам ветеранов Полищук, по показаниям свидетелей добивший лежащего Бузину выстрелом в голову, назначен главным по делам находящихся в заключении ветеранов. На такую легализацию убийц не решились и при Порошенко», — написал Шарий поздно вечером 26 декабря в своем Telegram-канале.

Так Шарий отреагировал на новые изменения в структуре министерства, о которых 20 декабря рассказал сам Денис Полищук — националист, подозреваемый в убийстве публициста Олеся Бузины.

«На прошлой неделе при министерстве ветеранов создана рабочая группа во вопросам мониторинга состояния соблюдения прав и свобод осужденных/взятых под стражу ветеранов. Главной назначен я. Особый опыт проверки учреждений исполнения наказаний продемонстрировал ужасный уровень соблюдения прав и свобод в них. Последний ответ уполномоченного по правам человека свидетельствует о недостаточном внимании именно участникам боевых действий. Тем людям, которые защищали украинскую государственность. Теперь правам ветеранов будет уделяться достаточное внимание», — написал Полищук в Facebook.

По его словам, сегодня на Украине насчитывается почти 375 тыс. участников боевых действий. В прошлом году в тюрьмах находилось около 210 воевавших в Донбассе на стороне Украины. В позапрошлом году, утверждает Полищук, по амнистии вышло свыше 500 атошников. Он с оптимизмом смотрит в будущее.

А вот у тех, кто знает, кто такой Полищук, а также то, кто возглавляет министерство по делам ветеранов и перемещенных лиц, оптимизма не так много.

В поисках собственного я

Когда 29 августа Верховная Рада Украины назначила новое правительство, практически никто не обратил внимания на новую главу министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксану Коляду. Все анализировали более важные министерства. А между тем сторонники прошлой власти пристально приглядывались к Коляде.

Ее официальная биография, размещенная в том числе и на сайте министерства, выглядит довольно интересно. Начальный период ее карьеры отображен крайне скупо — строчкой «2003-2015 — служба в МВД». А затем появляются подробности. Так, в 2015-2017 году Коляда служила в Вооруженных силах Украины и была начальником управления коммуникации и прессы министерства обороны Украины.

В ее биографии указывается, что в этот период Коляда начала «первые на Украине курсы обучения и аккредитации военных журналистов», эффективность которых «высоко оценили» международные наблюдатели. Опыт курсов, если верить биографии Коляды, изучали представители стран НАТО и эксперты ОБСЕ. Кроме того, указывается, что, работая в зоне АТО/ООС, Коляда начала процесс создания региональных военных пресс-центров, например в Авдеевке и Северодонецке. Самая красивая львовянка заявила, что ей угрожали украинские националисты © Instagram, @topnatalia

«Во время обострения боевых действий в Авдеевке в январе 2017 года Коляда создает там полноценный пресс-центр, координирует работу украинских и иностранных журналистов, организовывает прямое включение и работает непосредственно на передовой (Промка, Зенит, Бутовка)», — указано в биографии.

А позже идет «скромная» запись.

«В течение трех месяцев 2017 года — заместитель командующего АТО», — гласит она.

Однако эта словесная мишура бывалых сторонников Майдана не обманула. Через неделю с небольшим после назначения Коляды волонтер и сторонник Петра Порошенко, которого «порохоботом» называют даже сами порохоботы, Роман Доник напомнил о прошлом министра. Он обратил внимание на милицейский период карьеры Коляды. А заодно и рассказал о том, какую фамилию она носила.

«А помните? Была такая Оксана Гаврилюк, бывшая пресслужба министра внутренних дел Захарченко в 13-14 годах, которая озвучивала позицию МВД с позиции «Беркута»? Которую потом Полторак перетянул в МО, дал полковничье звание и сделал «Начальником управління комунікації та преси МО». Она еще наградила грамотой МО Настю Станко, которая имела аккредитацию в Л/ДНР, называла войну внутренним конфликтом, а боевиков РФ «повстанцами»? После скандала с этой грамотой Гаврилюк исчезла с радаров, ушла в отпуск, потом открыла быстро припадочно благотворительный фонд в Житомире и уже, как дофига крутой помогатель армии и ветеранам, всплыла замом у Фриз в министерстве ветеранов. А вот, сейчас, благодаря чисто ментовской мутке со сменой фамилии с Гаврилюк на Коляду, легким движение руки, Оксана Гаврилюк-Коляда становится министром объединенного министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий», — написал Доник в Facebook.

Коляда вынуждена опрадываться. Она заявила, что в органах МВД служила 12 лет, пресс-секретарем Захарченко не была, но была замначальника отдела взаимодействия со СМИ.

«Сепаров всегда называла сепарами. Грамот ни от Плотницкого, ни от Путина, ни от (не дай Боже) Доника не получала. Фамилию сменила месяц назад — и этим горжусь. Вместе с ней получила любимого мужа. Земли в приданом не было. Скандал с грамотой для Насти Станко был, свои аргументы я выложила еще тогда. Что касается тех, кто запустил эту манипуляцию. В отличие от вас, офицерская честь у меня есть», — заявила она.

Теперь же она устроила на работу Полищука. И это в очередной раз показало, насколько политика новых властей не отличается от политики властей предыдущих.

Кто такой Полищук

В 2015 году — 16 апреля — у своего подъезда на улице Дегтяревской был убит публицист Олесь Бузина. По данным милиции, его убили двое нападавших в масках, которые выстрелили в Бузину четыре раз (в том числе контрольный выстрел), а после скрылись на машине Ford Focus синего цвета. Атака СБУшных «националистов» на журналистов не может быть случайностью - Василец © Facebook Дмитрия Васильца

Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука. Националисты сопротивлялись, когда у них брали анализы на соответствие с найденными в машине, бывшей на месте убийства Бузины, ДНК. Анализы, кстати, соответствие подтвердили.

Несмотря на все доказательства, в конце 2015 года оба подозреваемых в убийстве Бузины были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 8.00. Позже издание «Страна» опубликовала данные, согласно которым националистов тренировали люди из Службы безопасности Украины. Сейчас суд над Медведько и Полищуком все еще идет. Те бравируют перед обвинением и судьями, их сторонники пытаются запугать судей. При этом у многих нет сомнения в том, что это именно Медведько и Полищук убили Бузину.

«Я считаю этих людей, конечно же, убийцами Бузины, потому что они являются убийцами Бузины. Единственное алиби их — это показания их побратима, который сказал, что они находились на базе «Правого Сектора» (запрещенная в РФ организация — Ред.). Больше это не подтверждается ничем. Судей запугали во времена Порошенко», — отмечает медиэксперт Анатолий Шарий.

Он вспоминает показания свидетеля, согласно которым человек, похожий на Полищука, добивал Бузину выстрелом в голову.

После освобождения из СИЗО Полищук развернул общественную деятельность. Он вместе с Медведько был среди организаторов концерта ультраправой группы «Сокира Перуна» 13 октября, посещение которого премьер-министром Алексеем Гончаруком вызвало скандал на Украине. Кстати, тогда же на концерте была и Коляда.

Судя по всему, она не забыла «талантливого» молодого человека. Впрочем, власти это особых дивидендов не принесет.

«Теперь для того, чтобы унизить избирателей Зеленского и «Слуги народа» еще больше, эта министерша назначает вот этого вот руководить. И оплачиваться эта деятельность будет из наших налогов. Все меньше вопросов к власти, все больше ответов», — отмечает Шарий.

С ним сложно не согласиться. Новая власть с завидным постоянством демонстрирует: она так же настроена на сотрудничество с радикалами, как и предшественники. А это весьма печальные новости для избирателей Владимира Зеленского и его «Слуги народа».