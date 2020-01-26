Мутная и поучительная история вербовки киевского югослава, отвергнувшего Тито

Совсем недавно киевский историк Эдуард Андрющенко начал публикацию в интернете некоторых документов, которые, по его утверждению, он получает в свободном доступе в архивах СБУ. Оставляя за рамками наших заметок оценку его труда, заметим, что среди публикуемых им данных встречаются замечательные истории из нашего советского прошлого

«Товарищ Тито, мы тебе клянемся!»

Некоторые просто готовые сюжеты для романов. Как, например, история югославского подростка Здравко Ваднова, прошедшего путь от балканского партизана до советского пенсионера.

Эмир Кустурица, певец затонувшей Югославии © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Иосифа Броз Тито, именовавшим себя к концу Второй мировой Народно-освободительной армией и партизанскими отрядами Югославии (НОАиПО Югославии), попал совсем пацаном — в октябре 1944 года. Нетрудно подсчитать, что было ему 15 лет.

На Балканах юноши взрослеют рано, и Здравко наравне со старшими братьями уверенно держал в руках автомат и громил гитлеровцев и итальянских фашистов, оккупировавших Югославию. НОАиПО Югославии представляли собой внушительную силу — к концу 1945 года они насчитывали в своих рядах более 800 тысяч человек, имели собственную авиацию (СССР, разумеется, помог) и даже ВМС. Бои с немцами на территории Югославии закончились 14 мая и носили они совсем не формальный характер. Здравко Ваднов мог быть в числе 345 тысяч сынов югославских воинов, павших в этой тяжелой войне, но он уцелел, был награжден и связал свою жизнь с армией.

Судя по всему, воевал он замечательно, был на хорошем счету у командования. В 1946 году его решили отправить в числе многих югославских юношей в Советский Союз, в военное училище. Для доброй половины мира СССР готовил тогда военные кадры.

Здравко выбирает Советскую Россию

А потом между Сталиным и Тито пробежала кошка. Лидеры двух стран по-разному смотрели на методы строительства социализма в отдельно взятой стране. И пошло-поехало — вчерашние соратники стали именоваться врагами, пропаганда обоих стран старалась на всю катушку, а простые «юги» не знали, что и думать.

Свой среди своих: Как советские партизаны ждали боя курантов © РИА Новости, Леонид Коробов | Перейти в фотобанк

Сказано — сделано. Так в ВС СССР появился офицер югославского происхождения. Обычное, кстати, дело для империи — сербы, хорваты и черногорцы с XVII века приходили на службу русским царям, а в с XVIII этот процесс становится массовым. В Новороссии появляются сербские села. Памятью об этом остался райцентр на Луганщине — город Славяносербск.

Служил Здравко Августинович вполне прилично. За тридцать лет беспорочной службы был и командиром полка, и начальником штаба дивизии. В 1979 году, когда вышел срок, был уволен в отставку в звании полковника Советской Армии. Поселился в Киеве, на Воздухофлотском проспекте — тогда это была перспективная застройка. Как и многие отставники, через некоторое время пошел работать в школу преподавателем НВП — начальной военной подготовки. Ну а что в пятьдесят лет на пенсии сидеть?

А 35 лет назад с ним произошла странная история, которая и попалась на глаза в прошлом году Эдуарду Андрющенко в документах, как он утверждает, архива КГБ УССР.

Загадочная «вербовка» полковника

Если верить докладной записке из республиканского КГБ первому секретарю ЦК КПУ Владимиру Щербицкому, нашего бравого полковника Здравко завербовали… спецслужбы СФРЮ, сиречь Югославии. Надо сказать, что само словосочетание «спецслужбы Югославии» в 1985 году должны были вызывать только смутное воспоминание о формулировках из обвинительных актов НКВД 1937 года. Большей хохмой для любого советского человека, не говоря уже о таком информированном человеке, каким, несомненно, был Владимир Щербицкий, было утверждение о, скажем, плотной работе на территории СССР «спецслужб» Румынии или Монголии. Тем не менее, разобраться следовало. И Владимир Васильевич вчитался в то, что было написано.

Когда кончилось лекарство от национализма: трагедия Украины начиналась с отставки Щербицкого © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

Судя по тому, что ничего серьезного отставному полковнику предъявлено не было, весь этот «сбор информации» сводился к болтовне в консульстве. В записке КГБ так и сказано: «Сообщал в устной форме». И все — ни доказательств, ни текстов записей, обычных в таких случаях. Потому-то и написали в 1985 году, что, мол, «вынесено предупреждение» товарищу полковнику. Это за «измену Родине»? Предупреждение? Всего лишь?

На самом деле, скорее всего, за рюмкой лозовицы (виноградная ракия) могли спросить нашего полковника: «А шта, друже Ваднов, добар танк?» А он, смакуя подзабытый вкус ракии, отвечал: «Добар танк».

А еще в большей степени можно предположить, что прямой и резкий полковник Ваднов повздорил с неким особистом, а тот состряпал «телегу», так и пошла она гулять по бюрократическим этажам чекистской службы, пока не решили ее отдать парторганам, пусть они разбираются. И Щербицкий разобрался: он не стал смотреть на то, что в тексте упоминалось о статье УК СССР, карающей за измену Родине, а начертал резолюцию: «Рассмотреть на заседании КПК (комиссия партийного контроля. — Авт.)». И все.

«Преступление» и «наказание»

В тексте записки КГБ УССР, выложенной киевским исследователем архивов, впрочем, есть подозрительная заключительная часть, которая как бы подталкивает партийные органы к готовому решению о порицании тов. Ваднова: «Учитывая, что Ваднов является членом КПСС и своими действиями нанес ущерб интересам государственной безопасности СССР, представляется целесообразным рассмотреть на комиссии партийного контроля при ЦК Компартии Украины вопрос о привлечении его к партийной ответственности, также не представлять его как участника Великой Отечественной войны к правительственной награде в связи с 40-летием Победы над фашистской Германией».

Подозрение вызывает фраза «участник Великой Отечественной» — Ваднов не был ее участником, ибо воевал в Югославии, был участником народно-освободительного движения в Югославии, гражданином которой и был до 1949 года. Отчего такая небрежность в формулировках?

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Ветеран себе не изменил

Судьбу его проследить непросто. Но в 2004 году киевская газета «День» упоминала его как «преподавателя допризывной подготовки киевской гимназии № 178», участвовавшего в «круглом столе» на соответствующую тему. Отставного полковника, конечно, угнетало негативное отношение к воинской службе, долгу перед отечеством, сложившееся на Украине. «В семье соответствующая направленность: ребенок еще только в первом классе, а мама уже принимает все возможные меры, чтобы сын никогда не попал в армию», — сокрушался 75-летний ветеран.

Здравко Августович, понятное дело, участвовал во всех ветеранских делах Киева и неуклонно ходил на демонстрацию в честь Дня Победы. Последний раз его видели на мероприятии 9 мая 2014 года. 85-летний югослав выглядел неподражаемо, сохранив стать и выправку профессионального военного. Человек, фотографировавший его, не удержался от восторженной подписи: «Взгляд и выправка — во всем до настоящего времени чувствуется настоящий защитник отечества, офицер с большой буквы!»

Ваднов, сын Ваднова

Здравко Августович вырастил сына, который в отличие от отца выбрал самую мирную из профессий — стал строителем. Но мировоззрение усвоил отцовское. Тяжело ему сейчас, поди, когда в Киеве разгул националистического шабаша крушит все самое святое для нормального человека советского воспитания.

Как-то он засветился в споре с пронатовскими пенсионерами, вышедшими на свой митинг в столице Украины. Журналистка, писавшая о мероприятии, была удивлена:

«Было такое впечатление, что этот молодой мужчина, высокий и широкоплечий, свалился к нам с другой планеты. Широко поставленные темно-вишневые глаза, какой-то особый загар еще больше это подтверждали. Его появление в пронатовской компании женщины и старичка было похоже на дыхание свежего ветра в затхлой темнице. Украина-НАТО: стратегия «альпийского нищенства» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

— Что, совсем спятили — за агрессора голосовать?! — обратился он к ним обоим сразу. — Я только вчера из Лондона вернулся — вся Европа против НАТО!!!

И ко мне:

— Записывайте — Ваднов Александр Здравкович, город Киев.

— Вы болгарин?— спросила я, буквально ошарашенная этим человеком.

— Югослав. Мой отец в годы Великой Отечественной войны воевал вместе с Тито и за свою доблесть был удостоен чести учиться в Москве, в военной академии. Окончил ее в 1956 году. А я — инженер-строитель, проживаю в столице Украины…»

Больше мы ничего не можем сообщить вам о судьбе киевского югослава Здравко Ваднова. История его жизни наверняка изобиловала куда большим количеством неприятных историй, наподобие той, которую мы вам рассказали. Но, если человек честен, грязь к нему не пристанет. Полковник Ваднов навсегда остался верен выбору юности — долгу и чести, службе великой стране, ставшей его второй родиной.