В субботу, 25 января, 42-й день рождения отмечает президент Украины Владимир Зеленский. В этом году он впервые задует свечи на праздничном торте в статусе главы государства. А издание Украина.ру вспоминает, как отмечали дни рождения президенты независимой Украины

Леонид Кравчук

Информации о том, как праздновал первый президент Украины, практически нет. Однако на выручку приходит логика. День рождения Кравчука — 10 января — приходится на длинные постновогодние каникулы. Значит, наверняка Леонид Макарович праздновал в узком кругу семьи и ближайших соратников.

И в его случае расхожая фраза «давайте уже после праздников» звучала с дополнительными смыслами.

Леонид Кучма

О празднованиях Кучмы известно гораздо больше. За 10 лет на посту Украина успела запомнить, что президент 9 августа отправляется в Крым — в Форос на президентскую дачу «Заря». Случалось, что Кучма заезжал к коллеге в Москву — Борису Ельцину.

В 1996 году Кучма успел за день:

1) в Киеве провести прием украинской олимпийской сборной, которая прилетела из Атланты;

2) слетать в Москву для участия в инаугурации Ельцина, который переизбрался на второй срок;

3) прибыть в Форос, где его уже ждали руководители Крыма и подарили ему охотничье ружье.

Обмен пленными. Кучма рассказал, о чем договорился с Грызловым © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Никас Сафронов подарил две бутылки своей именной водки.

Отмечали дни рождения президента с размахом, но без лишнего пафоса, рассказывали очевидцы. Сам виновник торжества пел под гитару: любимой его композицией была песня ракетчиков «Песня о командировке». Кучма, напомним, к ракетам имел прямое отношение — служил директором «Южмаша».

Однажды Кучма слишком переусердствовал на празднике — оказалась сорвана назначенная на следующий день пресс-конференция. Президент просто не смог на неё попасть.

Кучма продолжил отмечать дни рождения в Форосе и после ухода с поста президента. Однако проходили торжества гораздо скромнее.

Виктор Ющенко

Ющенко родился 23 февраля. О его днях рождения известно не так много. Впрочем, рассказывают, что гуляли там тоже с размахом, а президент любил поразвлечься: организовать совместные купания в проруби.

Да, 23 февраля.

Гости хоть и были подогреты изнутри, но тем не спасались: после на неделю выпадали из строя, боролись с простудой.

Виктор Янукович

Янукович гулял 9 июля — широко, с пением и плясками.

Корнилов: «В Британии вдруг вспомнили Януковича и его Межигорье» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Александра Серова с супругой Леонида Кучмы Людмилой. Затем под Киркорова — с тогдашней первой замглавы АП Ириной Акимовой. А к концу вечера резал 100-килограммовый торт.

В 2011 году Янукович праздновал в форосской резиденции «Заря». К нему прибыли, в частности, олигарх Игорь Коломойский и мэр Львова Андрей Садовый. Как сообщается, устраивали политические смотрины.

А уже в 2013 году Януковичу подарили легендарный презент: пресс-папье в виде золотого батона. Позднее стало известно, что дарителем оказался президент ОАО Сумское НПО им. М.В. Фрунзе Владимир Лукьяненко. Однако после отъезда Януковича из Украины в феврале 2014 года золотой батон пропал — куда он делся, неизвестно.

Пётр Порошенко

26 сентября 2015 года Порошенко отмечал 50-летие — улетел за границу. Сам он объяснял: «в день рождения стараюсь сбежать куда-нибудь, уехать с семьей». Никто из высокопоставленных чиновников приглашения на празднование юбилея президента не получил.

В 2016 году отмечал Порошенко тихо, хотя праздновать было что: за год на посту президента воюющей страны он стал богаче на 100 миллионов долларов.

Через год президента порадовала жена Марина: вместе с детьми она записала видеопоздравление в новостном формате. Сама первая леди выступила в роли телеведущей.

А в 2018 году Порошенко-именинник встретился в США с представителями украинской диаспоры.

«День рождения обычно встречают в компании очень близких друзей. Мне было чрезвычайно комфортно начинать день моего рождения в компании моих друзей — украинской общины США», — заявил Порошенко.