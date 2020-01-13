Президента Украины Владимира Зеленского противники обвинили в тайном сговоре с Россией. В качестве подтверждения своей версии они указывают на крушение украинского самолета в Иране

Вечером 11 января президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу Украины. В нем он подробно, пошагово рассказал обо всех действиях украинской власти, начиная с утра 8 января, когда и произошло крушение украинского Boeing 737-800 авиакомпании МАУ.

«Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только чувство безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в каком бы уголке планеты вы ни были», — завершил свое обращение Зеленский.

Между тем, именно Зеленского его оппоненты косвенно обвиняют в произошедшем.

«Встреча Зеленского с Сурковым», или очередная теория заговора

Вечером 11 января в эфире телеканала «Прямой», который, по утверждениям СМИ, принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко, выступал общественный деятель Вадим Лабас. Он заявил, что Зеленский в Омане мог тайно встречаться с делегацией из России, которую возглавлял советник президента РФ Владислав Сурков. Ключевыми темами будут сбитый «Боинг», законы о земле и труде – Якубин о начале политсезона на Украине © Facebook, Алексей Якубин

«Российская делегация прибыла в Оман в час ночи. Через три с половиной часа сбивают наш «Боинг». Как я это вижу? Они встретились, обсудили, но не добились каких-то ответов, которые хотели бы. И перенесли встречу на утро. И для того, чтобы быть более убедительными, а россияне любят говорить со стороны силы, они делают такой теракт. Наутро выдают требования», — заявил он.

По его словам, якобы имевший место визит связан с авиакатастрофой, произошедшей в Иране.

«Я бы не разъединял два события, которые мы сейчас будем рассматривать: теракт с нашим «Боингом» и отпуск Зеленского в Омане. Начнем с теракта. Я привязываюсь к этому теракту потому, что эти события происходили одновременно. Что мы имеем по «Боингу»? Мы имеем по «Боингу» то, что Иран признает, что сбил, но говорит, что ошибочно. 18 самолетов за час до крушения «Боинга» проходили по тому же коридору. То есть мы понимаем, что версия Ирана, что они ошибочно приняли это за ракету, выглядит не очень уверенно», — рассказал он.

По словам Лабаса, в Оман также прибыл самолет, принадлежащий одному из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку. При этом Оман выбрали не случайно, а для того, чтобы остаться более незаметными для внешней разведки.

«Утром Россия продолжает переговоры с позиции силы и угроз. И в 11 самолетом Медведчука отбывают в Москву, любезно предоставив Зеленскому свой самолет для скорейшего возвращения в Киев», — отметил Лабас.

При этом Россия, по его словам, слила информацию о том, что Зеленский отдыхал в Омане, изданию Strana.ua.

Эта версия может показаться бредом, однако в последние дни ее активно обсуждают противники Зеленского. Интервью с Лабасом сделали после его соответствующих записей в Facebook.

«Этого бреда будет появляться все больше и больше. Они будут говорить о том, что это было сделано намеренно. И они уже такое говорили, когда произошло [крушение самолета] на Донбассе», — прокомментировал 12 января это выступление медиаэксперт Анатолий Шарий.

Он оказался прав. В день, когда Шарий записывал свое видео, украинские СМИ начали распространять аналогичные теории Лабаса мнения других «экспертов». Так, Цензор.нет процитировал сооснователя и директора экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолия Амелина.

«Все указывает на то, что встреча была с Сурковым. Могли обсуждать «особый статус» Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию «нового» Донбасса на условиях Москвы уже этим летом. Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, чтобы был сговорчивее. Сбитый самолет — мог быть мерой устрашения (как рэкетиры в 90-е простреливали ногу жертве…)», — писал Амелин в Facebook.

Это очередная попытка использовать катастрофу украинского «Боинга» для того, чтобы очернить действующего украинского главу государства.

Флаг и реакция

На заднем фоне при записи видеообращения Зеленского 11 января был не только пресс-волл, но и два флага — государственный и президентский штандарт. Погребинский рассказал о странностях, которые предшествовали признанию Ираном вины за «Боинг» © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк

Таким образом Зеленский или его пресс-служба фактически отреагировала на критику, звучащую с Нового года. Тогда многих противников президента покоробило то, что во время новогоднего обращения Зеленского флага на заднем фоне не было. Но эта критика стала еще ожесточеннее после первого видеообращения Зеленского к украинцам в связи с трагедией в Иране, которое он сделал рано утром 9 января. Тогда позади него на видео был один лишь пресс-волл.

«Когда выступает настоящий президент страны, около него хотя бы флаг этой страны или штандарт президентский», — написал сторонник «Европейской солидарности» Андрей Билыч в комментарии под видео с Зеленский в Facebook.

Вечером того же 9 января экс-вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко поставила в пример украинской власти руководство Канады.

«Взвешенное, серьезное, достойное обращение премьера Трюдо к нации и миру. Без ужимок, подросткового кривляния и гримас. Заявление государственного деятеля, основанное на фактах и работе разведки. Рядом — его советники, министры, силовики, те, кто разделяют ответственность за обнародованный фактаж. Где наше заявление? Где наши силовые структуры и их руководители? Где профильные министры? Не затянулись ли их отпуска?» — написала Геращенко, нардеп от «Европейской солидарности».

В комментариях к этой записи ее однопартийка — нардеп Виктория Сюмар указала еще на одно отличие.

«На фоне флага и на двух государственных языках», — отметила она.

«Лидер державы», — ответила ей Геращенко.

Однако критиковали Зеленского не за одно только отсутствие флага. Так, ожесточенной критике украинский президент подвергся и за то, что не стал после первых заявлений зарубежных коллег поддерживать версию о том, что самолет был сбит ракетой, а дождался официального заявления Ирана.

«Проблема в том, что с самого начала Украина готова была взять на себя роль виновного, когда посольство Украины в Иране отбрасывало любые версии, кроме технической неисправности или ошибки экипажа (и это притом, что авария произошла в экстраординарный момент, когда работала ПВО Ирана). Проблема с том, что по указанию президента Генпрокуратура возбудила дело именно по факту нарушения правил эксплуатации самолета… Что целый глава СБУ, который наконец появился на Украине, еще вчера что-то доказывал о сомнительности варианта ракетного удара… Проблема, что мы так и не поставили вопрос, что это ракета российского производства <…> Проблема в том, что растерянность и безволие высшего руководства государства Украина стало известно всему миру <…> Проблема, что Украина снова изменила свои внешнеполитические приоритеты и стратегических союзников. С западного мира на Россию…» — написала та же Сюмар в Facebook 11 января.

В общем, даже такая страшная трагедия, как та, что произошла в Иране, не сплотила украинское общество, а напротив, была использована частью украинских политиков и их сторонниками для борьбы с действующей властью. Все это доказывает крайнюю степень поляризации общества, а также то, что тем, которые недопустимо использовать в политической борьбе, на Украине нет.