Впервые с начала противостояния в Донбассе размер минимальной пенсии в Донецкой Народной Республике превзошел аналогичный показатель на Украине

С 1 января 2020-го в непризнанной республике пенсионная «минималка» составляет 4800 рублей, в то время как на Украине — 4275 (в пересчете с гривен на рубли, разумеется).

И это не предел. Лидеры двух донбасских республик, Денис Пушилин и Леонид Пасечник, одновременно заявили о твердом намерении вывести уже в 2022 году зарплаты и пенсионные выплаты в своих государствах на уровень тех, что существуют в соседней Ростовской области. То есть если не вмешается в реальность какой-нибудь форс-мажор, самая маленькая пенсия в Донецке и Луганске выйдет на цифру 8846 рублей, надо полагать.

От «пенсионного туризма» к нормальной жизни

Учитывая, что в Донбассе последние тридцать-сорок лет пенсионеры составляли не меньше трети населения, новость обнадеживающая. Но кроме моральной стороны дела есть в этом сообщении, конечно же, и несколько не совсем приметных, но очень важных вещей, о которых надо сказать четко и однозначно, чтобы не было спекуляций.

Речь идет о так называемом пенсионном туризме, заниматься которым стариков Донбасса заставил режим Петра Порошенко, сначала осенью 2014 года устроивший транспортную блокаду мятежному региону, а затем принявший ряд подзаконных актов, максимально усложнивших жизнь и без того обездоленным войной старикам.

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Примечательно, что первые годы донецкие, луганские, горловские, ровеньковские, енакиевские, макеевские, алчевские пенсионеры «с той стороны» везли продукты и вещи, это было хоть немного, но выгодно. Теперь, когда цены выровнялись, пенсионеры «украинского» Донбасса поглядывают на «республиканцев» с известной ревностью.

«Завидуют, чего там говорить, хотя завидовать вроде и нечему, — говорит 77-летний Леонтий Максимович, отправляющийся за своей украинской пенсией в родной Красноармейск, — во многом мы выровнялись, но у нас коммунальные услуги, они же знают, в разы меньше, и им все время их поднимают, хоть Порошенко был, хоть теперь Зеленский. Теперь бурчат, что вы, мол, получите все там русские паспорта, начнете жировать, три пенсии получать».

Сказка о «тройке»

Тема «третьей пенсии» активно обсуждается в обеих частях Донбасса. Говорят о ней и в Ростовский области, где после начала массового получения российского гражданства донбассовцами проблемы соседей стали знать значительно лучше. Там, понятное дело, насторожились — не повлияет ли процесс на размер пенсий?

Кстати, он в Ростовской области один из самых высоких в среднем по стране. Местные власти, начиная с губернатора Василия Голубева, давно успокаивают — донецких да луганских пенсионеров, получивших регистрацию в области, пока ничтожно мало. Без регистрации же «новые русские», как прозвали сами себя дончане, получившие заветные российские паспорта, рассчитывать на российскую же пенсию не могут.

Украинские пенсии-2020: кому и сколько дадут © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Проще говоря, для пенсионера из Донецка ничего не изменилось в деле получения пенсии. Если не уезжает в РФ на постоянное место жительства, он как получал свою пенсию в ДНР, так и будет получать. Если ездил за украинской «за ленточку», то так и будет ездить.

Тут необходимо опровергнуть «страшилку», которую забросили в социальные сети украинские пропагандисты и которую некоторые недобросовестные российские журналисты распространяют сегодня в своих пабликах. Дескать, пенсионер, который получил паспорт РФ по упрощенной схеме, автоматически лишается права на донбасскую пенсию. Надо сказать, что к подобным фейковым новостям в Донбассе привыкли и на удочку слухов никто не попадается. В свое время точно так же муссировался слух о паспорте ДНР, без которого, мол, нельзя получить помощь от государства по старости.

Фейк про несчастных пенсионеров, решивших получить российский паспорт, вызывал негодование в ДНР. Специалисты успокаивают местное население, объясняют все буквально на пальцах:

«Оформив российский паспорт, пенсионер должен прописаться на территории РФ, оформить СНИЛС и все положенные документы, потом встать на учёт в ПФ РФ. Для этого он либо на руки (по заявлению) получает свое личное пенсионное дело, либо Пенсионный фонд России официальным запросом получает его от ПФ ДНР. С момента назначения пенсии в РФ пенсионер считается жителем (а не только гражданином) России со всеми вытекающими последствиями».

В ДНР у такого пенсионера нет пенсионного дела — оно в РФ, и пенсию он получает в России. Однако же, пока это дело гражданина (РФ ли, Украины ли — не важно) находится в ПФ ДНР, он обязательно получает пенсию ДНР.

По сути дела это и есть ответ на вопрос, можно ли пенсионеру из Донецка получать сразу три пенсии, будучи гражданином РФ. Нет — пенсий, как и прежде, последние годы, будет две или одна.

Правда, в отличие от официальной трактовки права на пенсию жизнь вносит свои коррективы. Военный пенсионер из РФ, уроженец Донецка Андрей Николаев много лет назад оставил службу в ВС РФ, живет в Донецке. При этом он зарегистрирован в Ростовской области, туда же ездит за пенсией. Говорит, что никаких проблем нет. Да, это нарушение российского законодательства, если следовать букве закона, но обычно на него смотрят сквозь пальцы. Тем более что такого рода пенсионеров Донбассе все-таки совсем немного, в основном это «оставники». И да, они живут только на российскую пенсию.

«Елей» и «сотрясание эфира»

Но есть в Донбассе категория пожилых людей, для которых установление республиканских пенсий на уровне ростовских значит очень много. Больше, чем для остальных пенсионеров. Это люди, которые по тем или иным причинам не могут (или не хотят, например, по идейным соображениям) ездить за украинской «добавкой» к скромному своему достатку. Многим просто не под силу дорога — болезни, более чем скромный кошелек не дают им возможности пополнять свой бюджет таких образом. И Украина, и Донецк с Луганском едва ли могут сказать, сколько таких людей точно. Но по некоторым подсчетом, это примерно треть от общего числа пенсионеров в республиках. Другие эксперты говорят о 25 процентах. Но в любом случае таких людей достаточно много. И вот для них новость о 2022 годе — елей на раны.

Но, конечно, в этой истории есть еще одна сторона — украинская. Конечно, пытаться понять ее действия в отношении пенсионеров Донбасса зачастую приводит к когнитивному диссонансу. Да, после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского его команда попыталась в свойственной ей манере бездумного стремления к пиару поговорить с бывшими согражданами из республик на языке обещаний. Кончилось все пшиком.

Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов Сергей Сивохо, отвечающий у Зеленского, как это помягче выразиться, за связи с соотечественниками. Он даже назвал то, как порошенковцы обращались с пожилыми людьми Донбасса, «возмутительным». В ноябре в глубинах украинского парламента появился законопроект по возвращению пенсионных долгов Украины Донбассу. Но он был немедленно похоронен Кабмином, как только прозвучала цифра долга в 70 с хвостиком миллиардов гривен. У нищего государства, живущего с подачек МВФ, таких денег нет. На этом все и закончилось.

Закончить же эти заметки уместно будет вчерашними словами депутата Народного совета ДНР Марины Жейновой. Говоря о намерении руководства республики поднять зарплаты и пенсии через два года до уровня ростовских, она подчеркнула: «Такое решение руководства Республики доказывает, что интеграция с Российской Федерацией происходит не на словах, а на деле».