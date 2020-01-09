Многие наблюдатели обратили внимание на то, что последний обмен, в ходе которого мятежным республикам Донбасса были переданы бывшие сотрудники «Беркута», находящиеся под следствием и судом по делу о расстрелах на Майдане, создал совершенно новую политико-правовую ситуацию

«Беркутов», понятно, выпустили под обязательство в дальнейшем участвовать в различных процессуальных действиях (так же, как до этого Кирилла Вышинского). Однако очевидно, что расследования дела, которое стояло на точке замерзания пять лет, это отнюдь не ускорит. Андрей Портнов вообще высказался в этом отношении довольно жёстко, сказав, что им не следовало уезжать, а надо было остаться на Украине и доказывать свою правоту в суде.

Логика тут очевидна — дело обязательно надо было довести до суда, а суд — до приговора. В условиях отсутствия реальных доказательств вины сотрудников «Беркута» и обилия вновь выявившихся доказательств (свидетельства Бубенчика, Парасюка, грузинских снайперов и т.д.) было достаточно, чтобы дело прекратить за отсутствием состава преступления. «Беркут» либо не стрелял вообще, либо стрелял в ответ на применение огнестрельного оружия «мирными протестующими» (что он был не только вправе, но и обязан делать по закону, защищая себя).

В случае развала дела в суде неминуемо вставал другой вопрос — относительно соответствия должности следователей и о привлечении к ответственности подлинных организаторов и исполнителей расстрелов. Фамилии их известны, есть факты и доказательства (в частности, проходившая на глазах у журналистов эвакуация «правосеков» с огнестрельным оружием из гостиницы «Украина», организованная Сергеем Пашинским). Это всё естественным образом вело к делегитимизации «святого Майдана» и ставило вопрос об ответственности его лидеров.

Понятно, в условиях сохранения постмайданного режима до конца дело доведено не было бы. В конечном итоге выйти на нелегитимность новой власти не удалось бы — она признана и на международном, и на внутреннем уровне (всё же с момента Майдана прошли дважды выборы президента, дважды парламента и местных органов власти, в которых приняло участие более половины избирателей). Но тут ведь важно другое — преступление, которое не имеет срока давности, должно быть рано или поздно раскрыто, а преступники наказаны. Только в этом случае появляется надежда, что столь циничные преступления, как расстрел собственных сторонников для усиления мятежа, не будут повторяться в будущем.

Вообще ситуация с делами по «преступлениям против Майдана» совершенно непонятна — почему они не были расследованы и доведены до судебного решения? Ведь основные выводы были сделаны ещё тогда — в феврале 2014 года. Янукович осуждён за то, что посмел сопротивляться «мирным протестующим». Сам же осуждённый Янукович признал, что протестующие были мирные (особенно парасюки и бубенчики с автоматами), а «Беркут» нарушил приказ. С какой стороны ни подойдёшь — «Беркут» виноват.

Нет доказательств? Вот странно. Чтобы посадить людей на время следствия, доказательств почему-то хватало, а в суд нести нечего… А если нет доказательств против конкретных подозреваемых, значит, их либо нет вообще (тогда они не виновны и надо искать тех, кто реально совершил преступления), либо надо наказывать тех, кто не смог доказать вину подозреваемых, то есть следователей и прокуроров. Впрочем, они в этой ситуации (отсутствия доказательств или нежелания/неумения их собирать) в любом случае виновны, поскольку продержали в СИЗО пять лет людей, так и не доказав их вину.

Понятно, что в 2014 году доводить следствие до конца было неразумно — шла война, «внутряшки» и «беркуты» составляли определённую часть сил АТО. Нередко бывало так, что бойцы сотен самообороны оказывались в подчинении офицеров, ещё недавно стоявших в оцеплении в правительственном квартале. Отношения между ними складывались весьма затейливо. Расследование дела нанесло бы существенный ущерб и так невысокой боеспособности сил МВД.

Но после подписания Минских соглашений это препятствие было минимализировано. Да, было сопротивление в системе прокуратуры. Но никто не мешал найти правильных следователей с Майдана (возможно, даже с юридическим образованием). Назначили же Луценко генпрокурором? Осуждение мирового сообщества? Мировое сообщество дружно признало, что никакого переворота не было, а Янукович, устыдившись своей коррупции, ушёл сам.

В крайнем случае можно было обвинить бывших сотрудников правоохранительных органов в антигосударственном мятеже (опять же есть показания Януковича, который признал, что «Беркут» приказ таки нарушил). Тем более что это правда — если бы они действительно разогнали Майдан, то нынешняя власть властью никогда бы не стала.

В общем, украинская власть сама создала проблему и сама её теперь героически преодолела. Мы, впрочем, и не сомневались, что добро победит зло и выходить на организаторов Майдана никто не будет. Ведь такое дело поставило бы под вопрос и нынешнюю власть, с Майданом прямо не связанную, но появившуюся именно в результате провалов власти постмайданной.

Ну и главный итог этого дела: теперь украинская власть и украинская правоохранительная система могут закрыть дело о расстрелах на Майдане под предлогом того, что имевшихся у нее подозреваемых она же (власть) обменяла и выдала за пределы страны. А тем временем подлинные убийцы и их кураторы могут спать спокойно, понимая, что теперь правосудие до них точно не доберется.

Впрочем, это не о "беркутах", это про власть.