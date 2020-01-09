В ночь на 8 января в Иране потерпел крушение Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ. Спустя несколько суток после трагедии остались несколько основных версий произошедшего

Четверг, 9 января, объявлен на Украине днем национального траура.

«Уважаемые украинцы, утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины и всего мира», — заявил в обнародованном утром 9 января видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.

Он выразил свои соболезнования семьям одиннадцати погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк. Зеленский заверил, что их семьям государство предоставит всю необходимую помощь. Президент Ирана выразил глубокие соболезнования в связи с катастрофой украинского «Боинга» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Кроме граждан Украины, в произошедшей утром 8 января под Тегераном авиакатастрофе погибли 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана и по 3 гражданина Великобритании и Германии. При этом СМИ утверждают, что большинство иностранцев были этническими иранцами. Кроме того, многие из находившихся на борту были студентами, преподавателями и учеными. Среди последних можно отметить Форуг Хадем, докторская диссертация которой помогла получить новые знание о висцеральном лейшманиозе — смертельном паразитарном заболевании.

В своем обращении Зеленский выразил соболезнования и семьям погибших иностранцев и заявил о том, что в Иране уже работают украинские специалисты, занимающиеся расследованием обстоятельств трагедии.

«В Иран в составе поисково-спасательной группы в 3:30 (4:30 по Москве. — Ред.) прибыли 45 наших специалистов, в частности из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Через два часа они отравятся на место катастрофы. Мы ожидаем, что все они присоединятся к работе комиссии и к расшифровке записей «черных ящиков». В случае необходимости в состав комиссии могут быть включены и другие эксперты, которые также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, Службы безопасности Украины, Минобороны, ГСЧС, министерства иностранных дел, внутренних дел и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз», — заявил Зеленский.

Он призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств трагедии.

Президент Украины в своем обращении особый акцент сделал и на поведении украинских СМИ.

«Сейчас наше информационное пространство полно многочисленными теориями и домыслами касательно трагедии. Понятно, что все мы хотим как можно скорее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех, особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговоров, поспешных категорических оценок и непроверенных версий. Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий», — подчеркнул Зеленский.

Последние слова Зеленского могут быть вызваны развернувшейся в украинских СМИ и сегментах соцсетей спекуляции по поводу того, что самолет был сбит. Так, пресс-служба «Европейской солидарности» распространила заявление экс-нардепа Владимира Арьева.

«Ужасная история с падением Boeing 737-800, особенно учитывая параллельный ракетный обстрел Ираном военной базы в США и закрытие американцами воздушного пространства над Ираном и Ираком, выглядит подозрительно», — заявил тот.

Арьев призвал применить к Ирану самые жесткие дипломатические действия, если тот не привлечет украинских специалистов к расследованию трагедии.

Наиболее радикальные сторонники «Европейской солидарности» в соцсетях чуть ли не призывают объявить Ирану войну. Они обосновывают это одной из наиболее популярных конспирологических версий.

Атака, которой не было?

После появления первых фотографий с места трагедии некоторые из бдительных пользователей обнаружили на обломках самолета якобы следы от шрапнели. Масла в огонь подлило и сообщение в Twitter иорданского издания «Аль-Хадат» о том, что самолет, вероятно, был сбит. Украинское информационное агентство УНИАН в итоге выпустило новость с заголовком: «Арабское СМИ Al Hadath: Украинский Боинг случайно сбили силы ПВО Ирана».

В то же время на сайте самого издания «Аль-Хадат» такой новости нет. А сообщение в Twitter буквально гласит следующее: «Иран — Daily Mail: украинский самолет загорелся и, вероятно, был сбит».

#إيران — ديلي ميل: اشتعال النيران في الطائرة الأوكرانية وترجيحات أنها أسقطت — الحدث (@AlHadath) 8 января 2020 г.

​Несмотря на то, что на поверку новость о том, что самолет сбит, оказалась перевранным упоминанием лишь предположения, сама версия о том, что причиной трагедии стала активность иранской ПВО, продолжила жить.

Позже западные СМИ обратили внимание на запись пользователя Ашкана Монфареда в Twitter.

«Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом жителя. У самолета есть что-то подобное? Разве это не ракета?» — написал он и разместил фото ракеты, которую опознали как деталь от советского зенитного ракетного комплекса «Тор». Этот ЗРК находится на вооружении Ирана.

این یک قطعه پیدا شده در محل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی است که جلوی خونه یکی از ساکنان محل افتاده.



هواپیما چیزی شبیه این داره؟ سر موشک نیست؟ pic.twitter.com/4H0ZeUgMNl — Ashkan Monfared (@AshkanMonfared_) 8 января 2020 г.

​Западное сообщество блогеров Bellingcat уже заявило, что проверит эту версию.

«Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета (в воздушном пространстве) и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем «Тор», — заявил основатель Bellingcat, британский журналист-расследователь Элиот Хиггинс. Обломки и вещи пассажиров: последствия крушения украинского Боинга в Иране - видео © Скриншот из видео Украина.ру

С учетом того, что Bellingcat известно как предвзятое сообщество, зачастую оперирующее непроверенными фактами, вряд ли на их экспертизу можно будет положиться.

В свою очередь несколько источников авторитетного и старейшего западного мирового информационного агентства Reuters в спецслужбах нескольких государств опровергли эту версию. Так, трое американцев, один европеец и один канадец, которые попросили не называть их имен, — сообщили, что первоначальная оценка западных спецслужб состоит в том, что самолет не был сбит, а стал жертвой технической неисправности. Так, по словам канадского источника, имелись свидетельства перегрева одного из реактивных двигателей.

Техническая неисправность

Версия о технической неисправности является, пожалуй, основной в расследовании. Видео крушения, которое засняли очевидцы трагедии, свидетельствует о пожаре в одном из двигателей.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 января 2020 г.

​Сразу после трагедии в МАУ заявили, что самолет 6 января проходил техосмотр.

Однако в тот же день, когда в Иране украинский борт потерпел крушение, в другом ближневосточном государстве, Израиле, аналогичная модель самолета — Boeing 737-800 была снята с рейса. У самолета авиакомпании Rwanda Air во время разгона перед взлетом в аэропорту Бен-Гурион загорелся двигатель.

«На борту самолета находились более 100 пассажиров — все граждане Израиля. После выявления неисправности их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал», — сообщил корреспондент радиостанции «Решет-бет» Шарон Идан.

737-800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.

תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0 — Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) 8 января 2020 г.

​На видео, которое Идан прикрепил к своей записи в Twitter, видно, как из одного из двигателей вырывается пламя.

Такое совпадение может весьма болезненно ударить по корпорации Boeing, сейчас оправляющейся после того, как во всем мире запретили использование ее самолета Boeing 737 Max. Это произошло после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, причиной которых назвали неисправность в системе управления самолетов.

Позже мировые СМИ распространили информацию о том, что причиной ошибки мог стать аутсорс — программное обеспечение самолета разрабатывали выпускники индийского колледжа, которые получали за это $9 в час. Убытки компании за три месяца после авиакатастрофы в Эфиопии были рекордными и составили $3 млрд за три месяца, как свидетельствовал опубликованный в конце июля 2019 года отчет. До сих пор в мире не возобновляют эксплуатацию Boeing 737 Max, несмотря на то, что компания уже заявила об обновлении программного обеспечения лайнеров. Странный рейс украинского Боинга из Тегерана в Киев оборвался крушением. Что известно о трагедии © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Разбившийся в Тегеране Boeing 737-800 был предшественником Boeing 737 Max, что уже упомянул ряд СМИ.

Пока техническая неисправность — основная версия произошедшего. Теперь экспертам предстоит выяснить, чем она могла быть вызвана.

И тут стоит прислушаться к украинскому президенту и не плодить безосновательные версии, базирующиеся лишь на ничем не подкрепленных домыслах.