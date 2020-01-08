В среду, 8 января, в столице Ирана Тегеране упал украинский самолет класса «Боинг» авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран - Киев. В результате трагедии погибли все пассажиры и члены экипажа

Катастрофа в небе над Ираном

Украинский лайнер вылетел из Тегерана в 4:42 по Киеву, но спустя несколько минут пропал с радаров. Судя по первым кадрам в сети, самолет начал гореть еще в воздухе. По данным сервиса Flightradar24, последнее его местоположение зафиксировано в районе города Паранд. Он находится в 29 км от аэропорта.

22 спасательные бригады прибыли на место крушения лайнера. У медиков оставалась надежда, что кому-нибудь из пассажиров все-таки удалось выжить. Однако шансов на спасение фактически не было.

Как заявили в СНБО Украины, общее количество погибших составляет 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Посольство Украины изменило сообщение о причинах катастрофы самолета в Иране © Daniel Tokarets / flickr

«Подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа», — говорится в сообщении.

Среди погибших насчитывается 11 граждан Украины — 2 пассажира и 9 членов экипажа. Остальные являлись иностранными гражданами: 1 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, 4 гражданина Германии, 3 — Великобритании, 8 — Швеции, 6 — Афганистана. Для большинства пассажиров рейс являлся пересадочным — из Киева они планировали лететь в Европу и Америку.

Похожие данные, только на одного пассажира меньше назвал премьер-министр Алексей Гончарук.

Версии трагического инцидента

Что касается причин трагедии, то представители иранских властей называют техническую неисправность самолета, в частности возгорание двигателей. Интересно, что в посольстве Украины в Иране первоначально придерживались схожей версии.

«По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается», — утверждали в ведомстве.

Правда, позже украинские дипломаты убрали по каким-то причинам данное заявление с сайта посольства.

Компания-перевозчик в целом утверждала, что самолет был исправен, а летный состав — квалифицирован. Самолет проходил техническую проверку 6 января. Там также заявили о прекращении рейсов в Тегеран после инцидента.

«Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года. Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение приостановить выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок», — отмечается в заявлении МАУ в Facebook. Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением самолета МАУ в Иране © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский по причине случившегося прервал свой отдых в Омане. Он дал поручение генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть дело по факту авиакатастрофы в Иране и создать межведомственную следственную группу.

«Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны быть отработаны все возможные версии», — написал он в Facebook.

Глава государства добавил, что независимо от выводов будет проведена проверка летной годности всего гражданского авиафлота Украины.

Интересно, что в украинских националистических кругах и среди «порохоботов» тиражируется версия о том, что самолет сбила иранская ракета. Такое намек прослеживается у «Европейской солидарности» Порошенко, которая процитировала экс-нардепа Владимира Арьева.

«Ужасная история с падением Boeing 737-800, особенно учитывая параллельный ракетный обстрел Ираном военной базы в США и закрытие американцами воздушного пространства над Ираном и Ираком, выглядит подозрительно. Мало верится в технические причины», — полагет Арьев.

«Украинские диванные воины бешено разгоняют фейки и прямым текстом требуют объявить Ирану войну. Так всегда надо поступать — например, когда США сбили иранский авиалайнер над Персидским заливом, или когда украинская ракета уничтожила российский самолет на пути из Израиля. Самые компетентные эксперты говорят, что надо бомбить Москву — потому что Путин вчера был в Дамаске, а иранским ПВО руководят российские офицеры. Тут же обсуждается список пассажиров авиалайнера — мол, это не обычные туристы, которые толпами ходят по Персеполису, Пасагардам, Ширазу, Исфахану и Йезду — а наемники-советники-международные террористы, перевозившие плутоний от Ким Чен Ына к Мадуро», — иронизировал по данному поводу оппозиционный украинский журналист Андрей Манчук.

Большая война неизбежна?

В то же время политолог Валентин Гайдай выразил мнение, что произошедшая авиакатастрофа существенно увеличивает вероятность большой войны на Ближнем Востоке вследствие активно развивающегося в последнее время американо-иранского противостояния.

«1. Очень похоже, что США все же развяжут очередную войну на Ближнем Востоке и к сожалению, в том числе, руками Украины, ведь трагедия с самолетом будет использована как дополнительный повод для атаки на Иран.

2. Черные ящики из самолета американцы не получат, а это значит, что какой бы ни была причина крушения, они все спишут на Иран.

3. На борту украинского самолета, как ни странно почти не было граждан Украины (хотя это не уменьшает трагедию). Зато было, например, 73 гражданина Канады. Несмотря на то, что среди погибших много и иранцев, Канада, скорее всего, резко отреагирует на эту катастрофу и выдвинет обвинения в адрес Ирана. Канаду поддержат ее основные союзники — США и Великобритания. В Иран готовы вылететь два украинских самолета для транспортировки тел погибших в авиакатастрофе © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

4. Украине надо как можно скорее выходить из этой игры, запросить у иранской стороны как можно скорое и объективное расследование этой катастрофы не делая резких обвинений ни в сторону Ирана, ни в сторону США. Не наши это разборки.

5. Увы, в связи с крушением самолета и обстрелом Ираном американских баз в Ираке (которые по непонятной причине не смогли защитить) вероятность войны на Ближнем Востоке вырастает в разы. Возможные участники: США с союзниками, Иран, Ирак, очень возможно — Израиль, ряд арабских государств этого региона», — размышляет политолог в Facebook.

При всех тех данных, которые ныне известны официально, все же действительно остаются вопросы о пассажирах самолета — прежде всего целях их визита в Украину (если исключить просто пересадку для дальнейшего маршрута в Европу). В общем, пока этот рейс выглядит очень странным, как и сама трагедия, произошедшая через несколько дней после планового технического осмотра воздушного судна.