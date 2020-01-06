В прошлом году, как известно, в столице Донбасса широко отметили ее 150-летие. Давным-давно, а если конкретней, 60 лет назад, в качестве даты основания Донецка был выбран 1869 год. Никто никогда не задумывался, почему именно этот год является точкой отсчет существования нынешнего мегаполиса в Донбассе

А между тем в датировке есть своя пикантность, которая объясняет, почему в 2020 году столица Донецкой Народной Республики может запросто еще раз отпраздновать полтора века основания города шахтеров и металлургов.

Год бумажный и год исторический

С 1869 годом все очень просто. Именно в этот год 18 апреля император Александр II согласился на создание британско-российского «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового» (НРО) и выдал соответствующее разрешение.

Стальная пальмовая республика. Столица ДНР размашисто отмечает славный юбилей Сергея Кочубея концессию на строительство в Бахмутском уезде металлургического завода для выпуска рельсов, необходимых для быстрейшего проведения железнодорожной ветки от Харькова к Севастополю, возрождать который после жестокого поражения в Восточной войне (1853-1856) Российская империя собиралась в любом случае. Правда, решалась судьба будущей компании все-таки не на Неве, а на Темзе.

Что пообещали британцам?

Царское правительство очень нуждалось в британских инвестициях, менеджменте, технологиях. Обращает на себя внимание список преимуществ, предоставленных британской стороне российской, — только бы не передумали вкладываться и строить. Российская империя соглашались даже на то, что исполнительным директором британцы поставят своего человека.

Выбор зарубежных акционеров пал на 55-летнего директора Миллуоллского завода в лондонском Ист-Энде валлийца Джона Хьюза, ставшего «Юзом» в русском произношении. Под строительство будущего рельсового завода правительство России обещало акционерам невиданные комиссионные за каждый пуд произведенных рельсов, а также отдавало в полную собственность строительство и на 10 лет эксплуатацию участка железной дороги от Харькова до Харцызска.

Кроме того, в правлении акционеров, состоявшем из 19 человек, российская сторона, представленная 8 джентльменами, имела больше представительский характер. Правда, российские переговорщики постарались несколько ограничить влияние британского менеджмента на местах. Поэтому на роль директора именно российской стороной был предложен имеющий опыт работы, но не имеющий состояния и влияния, полуграмотный (практически не умел читать и писать) Джон Хьюз, которому даже не достались привилегированные акции НРО, а только малое количество акций класса «Б».

Плавильный котел Донбасса: русская руда и всероссийские добавки © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Мёрчиссоном. В июне 1869 года он в компании со своим соплеменником, британским консулом в Харькове Джоном Хьюмом (еще один шотландец), проинспектировал местность в долине Кальмиус в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии, которая изобиловала выходящим сплошь и рядом к поверхности земли углем и которую выбрали в качестве рабочей площадки князь Кочубей и его бывший коллега по геологическим исследованиям на Кавказе и в Донбассе, известный русский геолог Александр Иваницкий.

Секретный план Александра Кэмерона

Только после этого 4 июля 1869 года в Лондоне было создано Новороссийское общество. Его представитель, еще один шотландец, инженер Александр Кэмерон осмотрел место и к осени того же года подготовил план строительства. В регионе было очень плохо с рабочей силой — немногочисленные крестьяне неохотно покидали скудные земельные наделы ради работы на стороне, а на первом этапе необходимы были квалифицированные рабочие. Мистер Кэмерон предлагал привезти горняков, сталеваров и прокатчиков из Южного Уэльса, с родины директора затевавшегося предприятия Джона Юза. Кроме того, план предполагал на земле рядом с заводом, загодя арендованной у князя Ливена, поставить поселок для рабочих, застроив его разборными домиками, купленными англичанами у французов еще в Крымскую кампанию под Севастополем.

По договору с российской стороной акционерного общества (в него через «министра финансов» царского двора Дмитрия Нессельроде вошла и августейшая фамилия) первые рельсы новый завод должен был произвести осенью 1870 года, но срок пришлось корректировать.

Этот странный мистер Юз

Первой преградой на пути строительства стало самоуправство директора Юза. Пользуясь своими связями в России, где он ранее работал уже и над фортами в Кронштадте, и над флотской литейной в Ижоре, а также покровительством великого российского инженера Эдуарда Тотлебена и главы Императорского технического комитета Оттомара Герна, валлиец затеял аферу. Через юристов-посредников из Варшавы он начал скупать мелкие шахты в окрестностях будущего завода, памятуя, что ему понадобится немало угля с первых же плавок. Потрачены были деньги акционеров, которые тут же передали дело в суд. Разбирательство длилось около года. Благодаря ему мы знаем об одном-единственном письме Юза, правда, написано оно его адвокатом.

Через год взаимных перепалок директор помирился с акционерами и начал собираться, наконец, в Россию. Самый подробный биограф Юза Родерик Хизэр в книге «Железный царь» пишет о том, как началось то, что в итоге привело к основанию Донецка:

«В последние дни августа 1870 года восемь кораблей с грузами и рабочими ушли из Саутгемптона, Портсмута и Плимута в русский порт Таганрог».

Сталинская сокровищница. Донбасс отмечает юбилей уникального собрания произведений искусства © Министерство культуры ДНР

Там разницы-то год

Собственно говоря, эта дата и должна по справедливости считаться датой основания нынешнего Донецка, который вырос из поселка Ливенка (на земле князя Ливена), ставшего местечком и городом Юзовка, а затем и Сталино. Так оно и было довольно долго. Вряд ли, конечно, кто-то до революции отмечал годовщины, тем более что завод НРО долго отделял себя от поселка, а своей датой основания, которая иногда-таки отмечалась, считал январь 1872 года. Так и писали везде, и на фото павильона НРО на Нижегородской выставке 1896 года к имени завода добавлена табличка: «1872 —1896».

Хорошо известно, что 75-летие города, который тогда назывался Сталино, решили все-таки отметить. Торжественное собрание в ДК им. Ленина (ныне Центр славянской культуры) устроили день в день — 30 декабря 1945 года. О чем в первых числах января 1946 года и сообщила газета «Социалистический Донбасс». Кроме того, и в многочисленных публикациях тридцатых годов, так или иначе затрагивавших историю Юзовки, часто и густо упоминается именно 1870 год. Справедливости ради должны заметить, что и 1869 года появляется в публикациях дореволюционных еще. Связан он так или иначе с вышеупомянутой царской бумагой от 18 апреля. Наверное, однажды, наткнувшись на такую дату, кто-то из партийных историков Донбасса подсунул своим боссам идею «удревнить» историю города на год. Тем более, что и надобность в том появилась вполне практическая.

А «крайним» оказался Ленин

Первый раз 1869 год в официальном обороте появляется в 1959 году, когда Сталинский облисполком решил отметить 90-летие города. Но тогда эта дата прошла незамеченной. Окончательно она закрепилась и в массовом сознании, и в многочисленных газетных, журнальных и книжных публикациях в 1969 году. Долгое время считалось, что тогдашний «хозяин» Донецкой области первый секретарь обкома КПСС Владимир Дегтярев дал указание не смешивать столетие города со столетием В. И. Ленина, которого угораздило родиться в один год с нашим городом. Путь Донбасса. Что думают о своем будущем жители мятежных республик © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Но, скорее всего, еще за десять лет до этого до такой же мысли додумались в Сталино. Теперь это уж не выяснишь, но хотелось бы вернуться к тому, с чего мы начали — любые подробности истории столицы ДНР интересны и поучительны. Поэтому знание, что завод и поселок — будущий город — начали строить осенью 1870 года, никак не мешает отметить нам его 150-летие в нынешнем году, как не мешало в прошлом. Тем более что есть очень удобная и правильная для этого дата — 4 июля, день создания НРО, то есть всего, что потом в нашем краю из общества и его завода и шахт выросло.