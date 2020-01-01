Шаблоны разрушенные и незыблемые. Украина-2019 в фотографиях

Украина пережила непростой год. Возлагавшиеся на него надежды и в политике, и в экономике, и просто по жизни, как правило, оборачивались разочарованиями для народа. Почему? У каждого может быть свой ответ на этот вопрос. Станете над ним размышлять — рассматривайте фотографии, иллюстрирующие 2019 год. Это уже документы истории

Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это гласит старинная народная мудрость. Причем, как оказывается, не напрасно. Смотрите, как встречала 2019 год Украина. С фашиствующим снеговиком, с камуфлированными отморозками в колпаках… Так его и провела.

Минувший год вошел в историю как время небывалого раскола и торжества ереси на Украине. А начиналось все с подписания томоса об автокефалии для украинской церкви во владениях патриарха Варфоломея в Стамбуле. Воздастся каждому по делам его!

Отменить православное Рождество до сего момента на Украине никто не решился, хотя идеи о смещении дат периодически вбрасываются в информационную среду. Пока в качестве пробных камней. На фотографии детишки радуются Рождеству в неоднозначном городе Львов.

Были на Украине времена, когда она вносила грандиозный вклад в покорение космоса. Были и такие, когда в Бога люди истово верили. Сейчас же мы являемся свидетелями крайне своеобразного периода… На картинке скучает и мерзнет гид музея космонавтики, расположенного в церкви Святой Параскевы в Переяслав-Хмельницком.

Иордань в Киеве, Крещение Господне.

Когда-то шахтёры были страшной силой. Советский Союз шатали, шутка ли… Теперь власти могут спокойно не обращать на горняков внимания. Денег не платят? Ничего страшного. Касками постучите — и расходитесь по участкам! Задолженности по зарплатам в отрасли потрясают воображение.

Людей жалко, погибли не за понюшку табака. «Небесная сотня» стала одним из самых бесстыдных мифов Майдана. Кого только туда не записали креативщики безумного шабаша, лишь бы взбудоражить публику масштабами «сакральной жертвы». Кстати, им удалось. В 2019 году отметили 5-летие тех страшных событий.

Предыдущая команда управленцев загнала Украину в прошлые века. Из небытия вернулись хвори, о которых и позабыли уже. Корь, например. Как смогут оздоровить народ молодые и энергичные руководители, это мы еще посмотрим, хотя прогнозы не располагают к благодушию.

Выясняя, кто достоин представить страну на «Евровидении», Украина с присвистом и гиканьем пролетела мимо участия в конкурсе. Кандидатура певицы Анны Корсун, известной под сценическим псевдонимом MARUV, была гневно отвергнута. Мол, какая-то она недостаточно проукраинская, что ли. Сложно представить, как был поражен оргкомитет «Евровидения» подобным поворотом событий. Всякое бывало, но такое!

Государство лишилось монополии на применение насилия. Теперь показать удаль молодецкую, силу бицепсов и оружием побряцать могут многие. Особенно регулярно по этой части выступают ультраправые элементы. Их хлебом не корми, а дай подраться. Точнее, и корми, и давай подраться. Пусть и с полицией даже, в которой теперь зачастую служат аналогичные персонажи, просто под погонами.

Президентские выборы – вот уж вышло громкое событие минувшего года. Избиратели были готовы голосовать за кого угодно, лишь бы тот смог прекратить войну. На Петра Порошенко в этом смысле надежду уже не возлагали. Выбрали нового лидера. Война, правда, не прекратилась.

Не сказать, чтобы предвыборная агитация на Украине потрясала креативностью, но некоторые образцы лаконичного выражения близких электорату идей попадались.

Невесть откуда взявшийся на Украине обычай по любому поводу — и особенно без — падать на колени, имеет разные модификации. Владимир Зеленский, конечно, актер опытный, он понимает, что даже в такой позе надо торговать лицом. Петр Порошенко избрал иной ракурс, в котором он и запомнится благодарным соотечественникам.

Пепел Одессы стучит в наших сердцах! Второе мая теперь навсегда останется черным днем для всех нормальных людей. Прошло пять лет, как случилось страшное преступление, унесшее десятки жизней. Виновные, даже те, которые наверняка известны, не наказаны. У этого злодеяния нет срока давности.

9 мая 2019 года. Героические несгибаемые бабушки в Киеве с портретом маршала Георгия Константиновича Жукова. Фашизм не пройдет. Враг будет разбит. Победа будет за нами!

Весело, с шутками и прибаутками Владимир Зеленский вбежал во власть. Там все оказалось несколько сложней, чем представлялось из-за пианино на сцене «95 квартала». Не так смешно и легкомысленно, зато декорации богатые.

Четырехдневный чемпионат мира по средневековому боевому искусству в Киеве. Это были самые безобидные битвы, зафиксированные за последнее время на Украине. А вот средневекового антуража в стране хватает и без рыцарей.

Молодость – это прекрасно! Босиком по фонтанам в новую жизнь отправились тысячи вчерашних школьников.

Сувенирный магазин в Чернобыльской зоне отчуждения. Еще недавно это можно было воспринять в качестве дурной шутки, а теперь – мода, тренд. Туристов к атомной станции тянет, будто там медом намазано.

Крутейшее достижение прошлого года. Юношеская сборная Украины (до 20 лет) выиграла Кубок мира по футболу. Взрослой команде такое достижение может пригрезиться только в самых отчаянных фантастических снах.

Понятно, в принципе. Популярный сериал «Игра престолов» завладел вниманием многих и подарил публике множество образов, фраз, символов. Включая Железный трон. Но сделать пародию на него из металла, подобранного на полях сражений в Донбассе, – это, знаете ли, слишком. Не находите? Интересно, днище не припекает, когда громоздишься на этакое кресло?

Праздновать на Украине любят и умеют. Поводы могут быть любые: свои и чужие, христианские и языческие, традиционные и синтетические. Можно и вовсе без повода обойтись. А можно сделать коктейль из мотивов. На снимке отмечают день Иван Купала. Не все понимают, что он обозначает, но это отнюдь не мешает скакать через костер.

Президент в красных труселях на всенародном обозрении – новое слово в украинской политике. Зеленский отправился плескаться в Черном море на одесском пляже. И сам получил удовольствие от водных процедур, и электорат взбодрил своей голой правдой.

Полет с высоты вниз головой. В данном случае, это не краткий итог 2019 года на Украине, а одно из развлечений досужей публики в Киеве.

Кирилл Вышинский на свободе! Это после продолжительного заключения в украинской тюрьме за то, что журналист просто выполнял свой профессиональный долг, воспринимая реальность не по лекалам киевского режима. Специфическое отношение к свободе на Украине давно стало притчей во языцех. Случай с Вышинским – яркая тому иллюстрация, увы, не единственная.

Верховная Рада в прошлом году апгрейдилась. Вместо одних странных типажей пришли другие, тоже, надо заметить, оригинальные. Новое поколение народных избранников, можно даже сказать, слуг народа, расковано внедрилось в политические процессы. Зафиксировало себя на селфи, и взялось с необычной скоростью штамповать законы. Не изменяя при этом своим устоявшимся привычкам, вплоть до общения с проститутками на рабочем месте. Ну, полагаю, вы помните тот скандальный случай.

Аборигенными танцами встречает Украина солдат НАТО, которые теперь чувствуют себя тут даже лучше, чем дома. В данном случае, на снимке зафиксирован фрагмент учений Rapid Trident-2019 во Львовской области.

Ночь, Киев, террорист, гуманность… Чудик открыл стрельбу и грозил взорвать мост через Днепр. Потом сдался. Не просто не был наказан, ему чуть ли не талоны на усиленное питание выписали. В Зазеркалье так случается.

Дональд Трамп – выходец из шоу-бизнеса, делец планетарного масштаба. В былые времена провинциальный актер Зеленский мечтал бы встретиться с ним, попросить об ангажементе. Собственно, вот и встретился. Но сегодня они в таких ролях, что Зеленский резко переквалифицировался из Арлекина в Пьеро. У большого политического театра свои законы, свой репертуар.

Эффектно, согласитесь, вышло. Самолет что-то распыляет, пожарные машины на изготовке… Так выглядят учения соответствующих подразделений МВД Украины. И это правильно. Страна такая, что чрезвычайная ситуация может где угодно и когда угодно полыхнуть. Только успевай тушить.

Иногда, кажется, что украинские спортсмены существует вне общей ситуации в стране. В том смысле, что сильны, успешны, трофееносны. За год атлеты Украины завоевали множество призов разного достоинства. Для иллюстрации мы взяли момент триумфа Марины Бех-Романчук, завоевавшей серебряную медаль по прыжкам в длину среди женщин на Чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Как только мировое сообщество начинает принуждать Украину к миру в Донбассе, так сразу на улицы Киева вываливают радикалы с акциями протеста. Вот, скажем, и формула Штайнмайера им не понравилась. В чем заключается формула, и кто такой этот Штайнмайер, далеко не всякий митингующий знал. А это, в принципе, и не обязательно, чтобы выражать лютое несогласие.

Еще новинка – говорильный марафон президента Украины на продуктовом рынке. Сказано много, сказано смачно. Подкреплялись участники многочасового общения гамбургерами и чизбургерами, что, понятно, очень демократично и созвучно курсу страны на западные цивилизационные ценности.

Периодически Киев стал погружаться в туман. И это не фигура речи, а натуральное явление, беспокоящее обитателей и гостей украинской столицы. С чего бы такой феномен? А кто его знает… Видимо, времена мутные, туманные.

Чуть выше было говорено о тяге украинцев праздновать все на свете: и свое, и, особенно, чужое, приносное, типа Хэллоуина. Правда, одна полезная опция у этого торжества нечистой силы есть. Символом Хэллоуина — тыквой – можно слона накормить.

Это провал! В центре европейской столицы автомобиль рухнул в яму, возникшую на месте колоссального разрыва отопительной системы. А все тяжкое наследие СССР. Начинает, видите ли, выходить из строя.

После продолжительных политических боев, на шестом году реальной кровопролитной войны, удалось добиться разведения войск на нескольких участках противостояния вооруженных сил Украины и подразделений народных республик Донбасса. Робкая, но все же надежда на то, что война закончится в сколько-нибудь обозримом будущем. Хотя бы горячая ее стадия.

Корабли ВМФ Украины, злонамеренно прорывавшиеся в Керченский пролив и провоцировавшие Россию, вернули в украинские порты. Казалось бы, жест доброй воли. Но на Украине ничего умнее не придумали, как сообщить, что суда отдали без унитазов. Понятное дело, мемов в сеть вылетело несчетное множество. Пафос события сам собой рассосался. Точнее, смылся в гальюн.

При свечах и в неоднозначном настроении на Украине встретили шестью годовщину начала волнений на майдане. Былой энтузиазм изрядно уменьшился. Но, в принципе, дело майдана живет. В том смысле, что у украинских политиков теперь имеется дежурная забава — пугать друг друга майданом, если вдруг что не по их воле пойдет. Короче говоря, призрак бродит по Украине, призрак майданизма.

Все-таки они собрались! "Нормандская четверка" смогла преодолеть многочисленные преграды, зоны турбулентности мировой политики и усесться за одним столом. Пока это еще не решение кризисной ситуации в Донбассе. До него, если честно, еще очень далеко. Но, во всяком случае, появилась робкая надежда на то, что дело движется в сторону урегулирования вооруженного конфликта, пусть и не такими уж семимильными, как хотелось бы, шагами.

Обмен пленными между Украиной и народными республиками Донбасса состоялся. И слава Богу! Замечательное событие в конце 2019 года, обнадеживающее. Показательно, что меняли, в подавляющем большинстве, граждан Украины на граждан Украины. Бразильский ополченец, воевавший на стороне восставшего Донбасса и отловленный СБУ — исключение. При этом, никаких российских десантников, спецназовцев и прочих представителей России среди согласованных к обмену заключенных не оказалось. Какой удар по украинской пропаганде, верно? Зато 80% тех, кого Украина отправила в ДНР и ЛНР — не проживали ранее в этих республиках. Одесские, харьковские и прочие политические узники, проще говоря, заложники официального Киева, наконец-то вышли на свободу. Многие отсидели за решеткой без суда и приговора более 5 лет…