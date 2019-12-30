Обмен «всех на всех» в количестве 76 на 127 человек состоялся в воскресенье, 29 декабря. Несмотря на яростное сопротивление радикалов, еще ряд заключенных был отпущен на свободу

Согласно исследованию «Политик и событие 2019 года», опубликованному 23 декабря Социологической группой «Рейтинг», самым значимым событием уходящего года украинцы назвали прежде всего «Освобождение военнопленных моряков и других политузников». Этому событию уступили даже президентские выборы, на которых победил Владимир Зеленский (соответственно, 48% и 44% голосов), а «Возобновление переговоров о ситуации в Донбассе в нормандском формате» набрало лишь 21%. Так что решение президента и его окружения форсировать новый обмен пленными, несмотря на протесты радикалов, выглядело вполне логичным в электоральном плане. Зеленский признал, почему началась война в Донбассе. Что показал прошедший обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Напомню, после решения Лукьяновского районного суда Киева освободить 28 декабря пятерых бывших бойцов спецназа МВД «Беркут», обвиняемых в расстреле майдановцев — Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру — активисты «Движения отпора капитуляции» взяли Лукьяновский следственний изолятор в блокаду, перекрыв импровизированными баррикадами из мусорных баков выезд из здания автозаков и проверяя, кто находится в выезжающих машинах. Не помогло и прибытие к суду бойцов Национальной гвардии.

Во Львове активисты движения «Свободные люди» Андрея Левуса (собственно, это и есть основа «Движения отпора капитуляции»), Украинской галицкой партии (сотрудничающей с весны со «Свободными людьми» в формате коалиции «Защити Украину») и «Европейской солидарности» провели экстренный митинг против освобождения «беркутовцев» под лозунгом «Небесную сотню убили еще раз», впрочем, довольно малочисленный.

Однако «Лукьяновская варта» своей цели так и не достигла. К утру 29 декабря число ее участников заметно поредело («остались самые стойкие», отметил в Facebook Левус), импровизированные баррикады разобрали и «беркутовцев» увезли на обмен, который в итоге произошел на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области. Факт их передачи представителям ДНР (эти забрали Зинченко, Аброськина и Янишевского) и ЛНР (эти — Маринченко и Тамтуру) уже подтвержден адвокатами.

Зеленский постарался минимизировать негативные последствия своего решения, заявив на брифинге перед журналистами в аэропорту «Борисполь», где встречали прибывших украинских пленных: «По поводу «беркутовцев» — это условия, условия (для обмена по формуле. — Авт.) «всех на всех». Это условие этого обмена. Мы забирали наших героев. Это тяжелое было решение, политическое, это правда. Я считаю, что наши бойцы, военные, журналисты — они все — герои. Я уверен, что для нас приоритет — вернуть наших людей. С уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет. Но мы могли вернуть живых. Я уверен, что это приоритет». Президент пообещал, что уголовное дело о расстрелах на Майдане так или иначе будет расследовано до конца.

Что касается собственно обмена. Уже вечером 29 декабря Офис президента Украины опубликовали полные списки пленных, полученных украинской стороной, включающие 76 человек, из которых 12 — военнослужащие, а 64 — гражданские лица.

Кроме того, как сообщил журналистам советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, изначально «договорились о 80, но четыре человека остались из-за семей, они освобождены, но остались там». При этом официальная пресс-служба президента Украины говорит о пяти отказниках и изначальной цифре обмена в 81 человека.

Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5 — hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019

Что касается переданных украинской стороной, никаких списков пока нет, известны лишь общие цифры. Тот же Сивохо назвал следующие цифры: «Отдали 127, забрали 76». По поводу «отказников» с украинской стороны советник секретаря СНБО начал несколько «плавать», сначала сказав, что отказались от обмена «то ли 17, то ли 19», а затем назвав цифру в 14 отказников (при 141 предложенных на обмен со стороны Украины).

В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская на брифинге в аэропорту «Борисполь» назвала иную цифру: «17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще более 30 человек, которые вообще отказались от участия в обмене. Они продолжают отбывать наказание».

Цифру в 17 «отказников» со стороны Украины назвал и Владимир Зеленский.

Безусловно, это не окончание процесса обмена пленными. «У нас на сегодня есть действительное подтверждение около 100 человек, которые имеют документы — их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки… Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов… Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по поводу 300 человек мы будем вести переговоры», — сообщила Лутковская.

Однако Владимиру Зеленскому удалось непосредственно накануне Нового года получить мощнейший козырь для удержания и возвращения симпатий граждан Украины, по сути, предподнеся им «под елку» такой подарок, как освобождение восьми десятков человек, многие из которых находились в плену уже не первый год. На ближайшие день-два картинка возвращения домой пленных, их рукопожатий с главой государства и объятий с родственниками будет доминировать в СМИ и соцсетях, а это и нужно президенту.