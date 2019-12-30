Новогодние украшения — обязательный атрибут елки и праздничного настроения. Производители ёлочных игрушек на Украине удивлять в этом году решили различными вариациями на тему хозяйки 2020 года по восточному календарю – Крысы.

Стеклянные шары расписаны крысами-снегурочками, крысами с сыром, мышками-Санта-Клаусами. Цена маленького нарядного шара — 30 гривен (80 руб.), игрушки побольше — 55 грн (145 руб.). Тем не менее, большинство елочных игрушек на украинских прилавках китайского производства.

Вкусы украинцев на правом и левом берегах Днепра, как утверждают маркетологи, несколько отличаются. На востоке отдают предпочтение более традиционным и одноцветным новогодним шарам — красным, синим, зеленым. Жителям западных областей больше нравятся разноцветные и обильно украшенные украшения, сложные цвета, перламутр. Иностранцы вообще отдают предпочтение неожиданным оттенкам и новым формам: домикам, автомобилям, героям современных мультфильмов.

Также немного по-разному относятся украинцы и к стоимости украшений. По наблюдениям специалистов отрасли, жители западных регионов более склонны покупать дорогие стеклянные шары украинского производства, тогда как в других областях жители более экономны, поэтому там преобладает спрос на пластиковые игрушки из Китая. Желтая и очень обидчивая. Украина отпразднует Новый год экономно, но с песнями и плясками © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украина свои елочные игрушки массово отправляет на экспорт. Основным покупателем на сегодня является Евросоюз. За последние годы Украина стремительно набрала популярность среди европейских потребителей как производитель стеклянных рождественских украшений. Соотношение хорошего качества и умеренной цены обеспечило украинским производителям устойчивый спрос на их товар. И хотя украинскими игрушками украшены елки в США, Израиле и даже на Мальдивах, сама Украина массово импортирует китайские новогодние украшения.

Основные производители — на западе

К сожалению, точной статистики по количеству елочных украшений, которые производятся на Украине, нет. Во-первых, каждый производитель подсчитывает собственные успехи. Во-вторых, статистические службы не имеют специально выделенного кода для этой группы товаров: производители новогодних украшений работают по КВЭД 32.40 «Производство игр и игрушек». По оценкам экспертов, речь может идти о полумиллионе и более игрушек в год.

Новогодние забавы при выключенном электричестве © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Среди основных производителей стеклянных новогодних игрушек, которые достаточно успешно на протяжении многих лет импортируют свою продукцию в Европу и ближнее зарубежье, можно выделить ООО «Галимпекс», ООО «Ирэна» и несколько физических лиц — частных предпринимателей. Интересно, что большинство производителей находятся в западных областях страны. Кроме «Орбит» с Тернопольщины регион представляют также ивано-франковская «Юрита» и львовский «Галимпекс». «Галимпекс» — крупнейший производитель и экспортер стеклянных новогодних игрушек на Украине, поскольку ему принадлежат также Клавдиевская фабрика елочных украшений на Киевщине и фабрика елочных украшений в Лисичанске Луганской области.

Лисичанская фабрика стала составной частью зонтичного бренда «Галимпекс» в конце 1990-х годов и благодаря этому возобновила потерянный с советских времен статус одного из крупнейших производителей новогодних украшений. Однако из-за того, что Лисичанск оказался в зоне проведения АТО, фабрика, по словам участников рынка, фактически перестала работать. Хотя до этого ежегодно отправляла только в Россию, которая была ее основным потребителем, не менее двух контейнеров игрушек, каждый из которых насчитывал 120 тыс. изделий.

Самым провальным для рынка елочных украшений был 2014 год, когда спрос на этот товар, по словам производителей и продавцов, был самым низким за многие годы. Но уже со следующего года ситуация улучшилась.

Дешево и сердито

Стоит отметить, что большая часть игрушек, произведенных на Украине, идет на экспорт, а не на внутренний рынок.

Свою продукцию украинцы продают в страны Западной Европы. Среди основных зарубежных потребителей — Германия, Австрия, Польша, Голландия, Италия, Франция, Испания, Литва, Латвия, Эстония, США и Великобритания. Производители объясняют, что экспортная ориентированность украинских фабрик возникла в силу двух обстоятельств: из-за невысокой покупательной способности украинцев и засилья дешевого китайского товара, которое играет на руку стремлению украинцев сэкономить. Разница в стоимости одинаковых по размеру елочных игрушек может достигать 100%. Если украинские стеклянные шары с рисунком можно купить за 50-100 грн (132-264 руб.), то китайские аналоги из ПВХ с узором или без будут стоить от 20 грн (53 руб.) за штуку.

Все же Китай является основной страной-производителем новогодних игрушек. Собственные производства различного уровня мощности есть также в России, Белоруссии, Польше, Голландии и Германии.

Главными конкурентами украинских фабрик на европейском рынке являются польские производители ёлочных игрушек. Однако за счет более дешевой рабочей силы (на рынке утверждают, что даже она дешевле, чем китайская) украинская продукция стоит дешевле при неизменно высоком качестве. Европейцы же очень ценят ручную работу, индивидуальность игрушек, интересные рисунки и оригинальные идеи — именно этим обусловлен успех украинской игрушки в Европе. Как утверждают маркетологи, стенды украинских производителей на главной профильной выставке Christmasworld, которая ежегодно проходит в немецком Франкфурте-на-Майне, всегда пользуются высоким спросом со стороны участников и посетителей.

Но для того, чтобы достичь высокого качества, только лишь мастерства украинских художников недостаточно. Приходится закупать оборудование и материалы, причем все из-за границы, поскольку на Украине просто нет нужного сырья. Нет даже стеклянных трубок, которые импортируют преимущественно из Венгрии. Импортерами выступают также Польша, Чехия, Германия, Финляндия и Китай — оттуда везут краски, блестки и другие украшения для игрушек. Новый год с Фиделем и Че Геварой © AFP, YAMIL LAGE | AFP, YAMIL LAGE | Перейти в фотобанк

Движущая сила экономического роста?

Данные по экспорту украинских елочных украшений два года подряд публиковало правительство Владимира Гройсмана (новое правительство таких сведений, к сожалению, не предоставляет). Так, по данным Минэкономразвития, за 10 месяцев 2016 года Украина увеличила экспорт елочных игрушек на 16,7% — до $4,5 млн.

"Наши игрушки присутствуют на рынках 25 стран мира, и их экспорт растет. За 10 месяцев этого года мы экспортировали на $4,5 млн (+16,7%). 90,6% составляют изделия из стекла, а другие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок. Основной рынок сбыта — это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7%. Среди 5 крупнейших рынков потребления — 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша)… В текущем году появились и новые рынки — Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия", — сообщала Наталья Микольская, на тот момент заместитель министра экономического развития — торговый представитель Украины.

За то же время когда-то крупнейший рынок потребления украинских елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в 2016 году сократился еще на 54,4% и составил лишь $632,3 тыс.

При этом в 2016 году объем импортируемых елочных игрушек на Украину составил $6,1 млн. Основной поставщик — Китай с долей в 98,1% ($6 млн).

За 10 месяцев 2017 года экспорт украинских елочных игрушек увеличился более чем на треть и составил $6,1 млн. По данным Минэкономразвития, за 9 месяцев 2017 года в страны ЕС украинские компании отправили игрушек на общую сумму в $3,4 млн, что составило 71,5% от общего объема экспорта. Это было выше прошлогоднего показателя на 13,3%. В 2017 году на игрушки из стекла пришлось 86% продукции, на другие — 14% экспортных поставок. Любимый жулик Леонида Гайдая © кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Расширилась также и география поставок. Еще три страны — Австрия, Армения и Румыния — стали закупать украинские елочные игрушки. Среди 5 крупнейших рынков потребления украинских новогодних украшений — три страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша). Существенно выросли поставки новогодних украшений в Великобританию — в 2,3 раза, в Россию — в 2,2 раза, в Грузию — в 1,9 раза, в Чехию — в 1,8 раза, в Латвию — в 1,7 раза, на Мальдивы — в 1,5 раза, в Польшу и США — в 1,4 раза.

В украинском правительстве рассматривали отрасль изготовления елочных украшений как очень перспективную для украинского экспорта. И «Экспортная стратегия Украины» определяла сектор креативных индустрий как сектор с высоким спросом на мировых рынках. У Кабмине уверяли, что раз креативная экономика активно развивается во всем мире, она может стать движущей силой для роста украинского экспорта в ближайшие годы. Мол, лиха беда начало — вслед за елочными игрушками подтянутся промышленность и высокие технологии. Увы, не случилось.