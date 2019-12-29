Посольство Израиля в Украине обратилось в Верховную Раду с призывом исключить из списка героев страны имена десяти человек, которые были замешаны в антиеврейских погромах и поддерживали нацистский режим

Об этом в своем Твиттере написал посол Израиля в Украине Йоэль Леон.

«Этим утром в украинском парламенте. Комитет по гуманитарной и информационной политике, я был рад, что мне была предоставлена возможность представить нашу позицию по спорным украинским историческим личностям. У нас была открытая и искренняя дискуссия. Мы встретимся снова».

Ранее посольство уж высказывало свою позицию по запланированному на 2020 год чествованию спорных исторических личностей. В частности, речь идет о признании героями тех, кто сотрудничал с нацистским режимом. В этот список попали Андрей Мельник, ученый Владимир Кубийович, являвшийся одним из основателей отряда СС "Галичина", писатель Улас Самчук, Василий Левкович, Василий Сидор, Кирилл Осьмак, Александр Вышинский, Василий Галас, Ярослав Старух и Максим Зализняк. Позиция посольства Израиля в Украине: признания их национальными героями — это пренебрежение к памяти 6 миллионов евреев, уничтоженных нацистским режимом.

Посольство Израиля в Украине довольно часто реагирует на скандальные события в стране. В начале декабря посол Йоэль Леон выражал удивление по поводу восстановлении в должности дипломата Василия Марущинца.

«Государство Израиль удивлено решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности антисемитского украинского дипломата Василия Марущинця. Однако, мы поддерживаем решение Министерства иностранных дел Украины обжаловать это решение»,- написал в Твиттере посол.

Напомнил дипломат Марущинец был отозван из Гамбурга после того, как разгорелся скандал связанный с его нацистскими публикациями в Фейсбуке. Однако дипломат оспорил это решение МИДа в суде и был восстановлен в должности, кроме того получил еще и денежную компенсацию.

Еще один скандал произошел в ноябре в Киеве. Неизвестные разрисовали свастикой памятник еврейскому писателю. Виновные не были найдены. Посол Израиля тогда отреагировал: «Еще один антисемитский акт в центре Киева — на памятнике еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Украина должна проснуться. Найдите ответственных и предайте их правосудию».

Между тем пока приходится констатировать, что украинская власть очень слабо реагирует на явные антисемитские выходки радикалов и чиновников. А решение Верховной Рады чествовать фашистских пособников, в этом смысле вообще из ряда вон выходящее. Похоже, новая власть постепенгно впитывает в себя радикализм и национализм предыдущего режима.