В субботу, 28 декабря, Апелляционный суд украинской столицы отпустил под личное обязательство пятерых бывших бойцов «Беркута». Данное решение не устроило многочисленных национал-радикалов, которые хотят оставить последнее слово за собой и не допустить выдачи обвиняемых народным республикам Донецка и Луганска

Вердикт суда был вынесен менее, чем за сутки до обмена заключенными между Киевом и народными республиками Донбасса, который по плану должен состояться в первой половине воскресенья, 29 декабря, на КПП «Майорское». Таким образом, экс-бойцы спецподразделения «Беркут» с большой долей вероятности будут обменены и уже в скором времени покинут территорию Украины. Ищенко объяснил, зачем Киев пытается «мухлевать» с обменными списками © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Последние приготовления

Президент Владимир Зеленский крайне заинтересован в успешном проведении предстоящей процедуры именно до начала новогодних праздников, что было оговорено на нормандском саммите 9 декабря, поэтому все последние дни в разных частях страны суды в спешном порядке решали вопросы по предполагаемым фигурантам обменных списков.

Так, СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что в Одессе накануне из-под стражи были освобождены более 10 человек, которые в разное время якобы совершали взрывы в волонтерских центрах и возле зданий правоохранительных органов. Все они ранее были приговорены к различным срокам заключения.

Также определилась судьба так называемых харьковских террористов, которые проходили обвиняемыми по делу о теракте возле Дворца спорта в феврале 2015 года. Суд признал их виновными и приговорил троих фигурантов дела к пожизненному заключению, однако до вступления решения суда в законную силу они отпущены под личное обязательство.

Затяжка времени

Наиболее драматично развивались события в Киеве, где в свете предстоящего обмена решалась дальнейшая судьба бывших сотрудников украинской милиции, которых все последние годы пытались сделать крайними по убийствам на Майдане в 2014 году.

Активизация их дела началась неделю назад, когда суд продлил Павлу Аброськину, Олегу Янишевскому и Сергею Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое фигурантов — Александр Маринечко и Сергей Мамтура — остались под круглосуточным и ночным домашним арестом соответственно. Подсудимые подали апелляцию на данное решение, рассмотрение которой началось накануне.

Когда позовут, «Беркут» придёт. Боевое братство хранит свои традиции © Константин Кеворкян

Прокуроры старые и новые

Те же трюки представители потерпевших попытались провернуть и в этот день. В конечном счете суд уступил их доводам, предоставив возможность ознакомления с документами, но только в течение 20 минут, что явно не устраивало ходатайствующих, которые взяли курс на затягивание процесса. По мнению выступивших «беркутовцев» и их адвокатов, именно максимальное откладывание итогового решения по апелляции и является главной целью их оппонентов. Те же в ответ прямо заявили, что власти пытаются включить «беркутовцев» в завтрашний обмен, этим и объясняется, по их версии, такая спешка судей. Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского © Facebook, Георгий Бариленко | Перейти в фотобанк

Одним из ключевых моментов стал отвод всей группы прокуроров, которая занималась этим делом в течение последних лет. Их полномочия истекли, а вместо них были назначены трое других. C вновьприбывшими прокурорами связан также и другой любопытный эпизод сегодняшнего заседания — прокуроры не стали скрывать, что все происходящее затевалось с прицелом на обмен, в доказательство чего продемонстрировали документ, подписанный генпрокурором Русланом Рябошапкой, в котором говорится о достижении политического соглашения между Украиной и РФ об обмене, в т.ч. «беркутовцев».

Возмущение справа

В это же время в соцсетях украинских радикалов стали раздаваться призывы прийти к зданию Киевского апелляционного суда и выразить свой протест против развала дела Майдана. Такой клич, в частности, прозвучал от футбольных хулиганов столичного «Динамо».

О том, что выпускать «беркутовцев» на свободу нельзя, в своем Facebook написал также бывший генпрокурор Юрий Луценко, который уверен, что сначала подсудимые должны услышать приговор суда, а уж затем можно обсуждать их обмен.

Националисты продолжали свою кампанию в соцсетях в течение всего дня, постепенно радикализируя риторику. Если сначала речь шла об абстрактном протесте против освобождения «беркутовцев», то очень быстро в ход пошли призывы блокировать здание суда, а если и это не поможет, то собираться возле Лукьяновского СИЗО, чтобы уже там не дать вывезти их к месту обмена в Донбасс.

От слов националисты быстро перешли к делу. К моменту, когда судьи удалились в совещательную комнату для выработки решения, коридоры и сам зал заседаний заполонили разномастные радикалы, полные решимости помешать вероятному освобождению обвиняемых.

Решение суда

Тем не менее, аргументы экс-генпрокурора и праворадикалов услышаны не были, спустя двенадцать часов после начала заседания суд вынес итоговое решение — апелляцию удовлетворить, обвиняемых отпустить под личное обязательство. Легче обменять самого Зеленского © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Таким образом, тянувшееся пять лет в вялотекущем режиме дело о расстрелах на Майдане практически вернулось в исходную точку, а попытка назначить главными виновниками тех трагических событий бойцов «Беркута» выглядит теперь еще более несостоятельной.

Однако такой исход в чем-то даже выгоднее националистам, которые получили еще одну причину для новых обвинений в адрес власти в предательстве и повод к очередным протестным акциям.