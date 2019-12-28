Вердикт суда был вынесен менее, чем за сутки до обмена заключенными между Киевом и народными республиками Донбасса, который по плану должен состояться в первой половине воскресенья, 29 декабря, на КПП «Майорское». Таким образом, экс-бойцы спецподразделения «Беркут» с большой долей вероятности будут обменены и уже в скором времени покинут территорию Украины. 

Ищенко объяснил, зачем Киев пытается «мухлевать» с обменными списками
Ищенко объяснил, зачем Киев пытается «мухлевать» с обменными списками
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Последние приготовления

Президент Владимир Зеленский крайне заинтересован в успешном проведении предстоящей процедуры именно до начала новогодних праздников, что было оговорено на нормандском саммите 9 декабря, поэтому все последние дни в разных частях страны суды в спешном порядке решали вопросы по предполагаемым фигурантам обменных списков. 

Так, СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что в Одессе накануне из-под стражи были освобождены более 10 человек, которые в разное время якобы совершали взрывы в волонтерских центрах и возле зданий правоохранительных органов. Все они ранее были приговорены к различным срокам заключения. 

Также определилась судьба так называемых харьковских террористов, которые проходили обвиняемыми по делу о теракте возле Дворца спорта в феврале 2015 года. Суд признал их виновными и приговорил троих фигурантов дела к пожизненному заключению, однако до вступления решения суда в законную силу они отпущены под личное обязательство. 

Затяжка времени

Наиболее драматично развивались события в Киеве, где в свете предстоящего обмена решалась дальнейшая судьба бывших сотрудников украинской милиции, которых все последние годы пытались сделать крайними по убийствам на Майдане в 2014 году. 

Активизация их дела началась неделю назад, когда суд продлил Павлу Аброськину, Олегу Янишевскому и Сергею Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое фигурантов — Александр Маринечко и Сергей Мамтура — остались под круглосуточным и ночным домашним арестом соответственно. Подсудимые подали апелляцию на данное решение, рассмотрение которой началось накануне. 

Когда позовут, «Беркут» придёт. Боевое братство хранит свои традиции
Когда позовут, «Беркут» придёт. Боевое братство хранит свои традиции
© Константин Кеворкян
Однако в первый день заседание суда фактически было сорвано, т.к. адвокаты, представляющие потерпевших, попытались максимально затянуть рассмотрение жалобы бывших «беркутовцев», настаивая на отводе судьи и необходимости выделить им время на ознакомление с документами. Впрочем, в обоих случаях им было отказано, однако добиться переноса заседания на субботу им в итоге удалось. 

Прокуроры старые и новые

Те же трюки представители потерпевших попытались провернуть и в этот день. В конечном счете суд уступил их доводам, предоставив возможность ознакомления с документами, но только в течение 20 минут, что явно не устраивало ходатайствующих, которые взяли курс на затягивание процесса. По мнению выступивших «беркутовцев» и их адвокатов, именно максимальное откладывание итогового решения по апелляции и является главной целью их  оппонентов. Те же в ответ прямо заявили, что власти пытаются включить «беркутовцев» в завтрашний обмен, этим и объясняется, по их версии, такая спешка судей.  

Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского
Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского
© Facebook, Георгий Бариленко | Перейти в фотобанк

Одним из ключевых моментов стал отвод всей группы прокуроров, которая занималась этим делом в течение последних лет. Их полномочия истекли, а вместо них были назначены трое других. C вновьприбывшими прокурорами связан также и другой любопытный эпизод сегодняшнего заседания — прокуроры не стали скрывать, что все происходящее затевалось с прицелом на обмен, в доказательство чего продемонстрировали документ, подписанный генпрокурором Русланом Рябошапкой, в котором говорится о достижении политического соглашения между Украиной и РФ об обмене, в т.ч. «беркутовцев». 

Возмущение справа

В это же время в соцсетях украинских радикалов стали раздаваться призывы прийти к зданию Киевского апелляционного суда и выразить свой протест против развала дела Майдана. Такой клич, в частности, прозвучал от футбольных хулиганов столичного «Динамо». 

О том, что выпускать «беркутовцев» на свободу нельзя, в своем Facebook написал также бывший генпрокурор Юрий Луценко, который уверен, что сначала подсудимые должны услышать приговор суда, а уж затем можно обсуждать их обмен. 

Националисты продолжали свою кампанию в соцсетях в течение всего дня, постепенно радикализируя риторику. Если сначала речь шла об абстрактном протесте против освобождения «беркутовцев», то очень быстро в ход пошли призывы блокировать здание суда, а если и это не поможет, то собираться возле Лукьяновского СИЗО, чтобы уже там не дать вывезти их к месту обмена в Донбасс. 

От слов националисты быстро перешли к делу. К моменту, когда судьи удалились в совещательную комнату для выработки решения, коридоры и сам зал заседаний заполонили разномастные радикалы, полные решимости помешать вероятному освобождению обвиняемых.

Решение суда

Тем не менее, аргументы экс-генпрокурора и праворадикалов услышаны не были, спустя двенадцать часов после начала заседания суд вынес итоговое решение — апелляцию удовлетворить, обвиняемых отпустить под личное обязательство.

Легче обменять самого Зеленского
Легче обменять самого Зеленского
© РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Таким образом, тянувшееся пять лет в вялотекущем режиме дело о расстрелах на Майдане практически вернулось в исходную точку, а попытка назначить главными виновниками тех трагических событий бойцов «Беркута» выглядит теперь еще более несостоятельной. 

Однако такой исход в чем-то даже выгоднее националистам, которые получили еще одну причину для новых обвинений в адрес власти в предательстве и повод к очередным протестным акциям.      