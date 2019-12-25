Дворик одесской Молдаванки, где проходили съемки сериала "Ликвидация" и о котором мы сообщали несколько дней назад, пострадал от рук вандалов. Неизвестные изуродовали граффити на воротах двора с главными героями фильма Давидом Гоцманом и Фимой Петровым

В начале декабря на воротах тихого дворика одесской Молдаванки, что на Колонтаевской, 21, появилось граффити с главными героями «Ликвидации», Давидом Гоцманом и Фимой. Это событие не осталось незамеченным, наше издание, как и многие одесские СМИ, рассказало о необычном проявлении одесского юмора, смекалки и дани традициям. Все-таки сериал «Ликвидация» снимался в Одессе и про Одессу.

Подлость и пакость

Но нашлись и недовольные, в основной свое массе оказавшиеся приезжими с различных областей центральной и западной Украины, которые на форумах радикалов в "Фейсбуке" исходили волнами ненависти по поводу увековечивания героев «Ликвидации». В открытую к расправе над муралом никто не призывал, но сам факт появления персонажа Машкова, Давида Гоцмана, на Колонтаевской очень не понравился наводнившим Одессу радикалам.

И вот утром 24 декабря из одесских новостных телеграм-каналов стало известно, что мурал на Колонтаевской изуродовали черной краской.

Шлемазлы с краской

Корреспондент Украины.ру пообщался с жителями двора, которые сообщили обстоятельства произошедшего. Виталий, как он сам представился — коренной житель Молдаванки с сорокалетним стажем, с сожалением рассказал о происшествии.

— Эти художества на воротах нашего двора мы увидели в прошедшую субботу рано утром. Около 7 часов утра мой сосед пошел выгуливать собаку и поднял дикий кипиш: ворота в левой части, где был портрет Фимы, какой-то шлемазл (жаргонное — здесь в значении "негодяй, нехороший человек") методично измазал черной краской. На момент обнаружения краска еще не высохла. Мы начали опрашивать барахольщиков, которые торгуют напротив, и обычно раскладываются уже в 5 утра, но никто из торговцев ничего не видел. Если местные не врут, то над нашими воротами орудовали среди ночи, в 3-4 часа утра. Задуть все ворота у подонков не хватило баллончика, видимо, на Фиме он закончился, но досталось и Гоцману, этот урод немного попортил Давиду сорочку.

- Скажите, а вы обращались в полицию?

— Да, в этот же день. Полиция приехала, приняла у нас заявления, сфотографировала художества и уехала. Нам сказали, что для возбуждения дела нет состава преступления, максимум «админка» за мелкое хулиганство.

- Как вы думаете, кто это сделал?

— А здесь вариантов вообще мало, мы уверены, что Фиму на воротах испаскудили приезжие рагули. После того как в новостях появилось сообщение о нашем граффити, к нам во двор заглянул Демьян Ганул, тот самый, который бьет людей на День Победы, и попытался проводить с нами урок патриотизма, мол, мы нарисовали на воротах российских актеров, популяризируем коммунизм, сталинизм и так далее. Так вот, когда этот клоун начал цепляться во дворе к соседям, мы поняли момент и вышли всем двором, очень жаль, что он не захотел с нами со всеми общаться и быстро сделал ноги, а то «Ликвидация» получила бы новую серию.

- Скажите, вы планируете восстанавливать мурал?

— Мы еще не решили, что будем делать. На этот мурал мы собирали то, что нам оставляли в ящике для пожертвований туристы, которые приходили в наш дворик, чтобы увидеть, где снималась «Ликвидация». Мурал стал нам ровно в 6000 гривен. За эти деньги мы наняли художника, который три дня скрупулезно делал картину, сначала положил слой грунтовки, потом фон и уже весь третий день работал над самими рисунком. Но если и решимся, то поставим камеру и покроем новую картину слоем полимера, который защитит рисунок от вандалов.

Послесловие к вандализму

То, что произошло в минувшую субботу на Молдаванке, иллюстрация к происходящему в Одессе последние пять лет. После прихода к власти националистов во главе с выращенными на деньги Сороса лидерами Одесса, которая строилась двумя империями (российской и советской), подвергается планомерному уничтожению — историческая память вымарывается, ее настоящие исторические герои и лидеры посмертно страдают от вандализма, как это произошло с маршалом Жуковым, памятную доску которому осквернили этой осенью вандалы, прикрываемые полицией, а одиночки, которые осмеливаются открыто противостоять переписыванию истории, подвергаются гонениям, а то еще и попадают в тюрьму, как это произошло с участниками событий на Куликовом поле в мае 2014 года. Как и в случае с муралом на Колонтаевской, приезжие радикалы, не имеющие никакого отношения к Одессе, пытаются насадить здесь свои порядки. И пока им это удается. А нынешняя власть что в Киеве, что в Одессе, своим невмешательством в "мелкие инциденты" потворствует этим вандалам.