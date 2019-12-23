Прошедшая пятница оказалась рекордно богатой на обыски, проведенные различными силовыми структурами у организаций, близких к Петру Порошенко и его окружению

«Сегодня утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу Открытого офиса партии «Европейская солидарность» по адресу ул. Лаврская, 16. Молодые спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта «спецоперация» проводится сотрудниками Государственного бюро расследований», — сообщила 20 декабря пресс-служба партии "Еворопейская солидарность", возглавляемой бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Синхронно с этим люди в балаклавах, без форменной одежды (кто в камуфляже без опознавательных нашивок, кто просто в парках по погоде) и с оружием наведались в пафосный столичный фитнес-клуб «Пятый элемент», конечными бенефициарами которого являются Порошенко и его близкий сподвижник по партии Игорь Кононенко. Фотографии визитеров опубликовал в Facebook бизнесмен Игорь Когородский, как раз приехавший утром позаниматься в клуб — да так и простоявший у заблокированного входа.

«Налет СБУ (так они представились) на фитнес «5 элемент», — негодующе написал Корогодский. — Да, это бизнес Порошенко… Но — проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы».

В тот же день, впрочем, пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) сообщила, что Бюро также причастно и к этому визиту. «Обыски проводят следственные ГБР при оперативном сопровождения представителей Службы безопасности Украины… Это… не только «5 элемент». Это несколько адресов. В связи с тем, что следственные действия продолжаются, я не могу вам разглашать местонахождение наших работников», — сообщила в пятницу Радио «Свобода» пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Иванова пояснила также, по какому поводу проводятся следственные действия: «Речь идет о досудебном расследовании по двум уголовным производствам: о купле-продаже завода «Кузница на Рыбацком» и о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию так называемой ситуативной комнаты (речь о выносе серверов с документами из Администрации президента Украины, произошедшем при передача дел сотрудникам Офиса президента Украины Владимира Зеленского. — Авт.)». Клиентов спортклуба Порошенко в Киеве подслушивали и подглядывали за ними в раздевалке - ГБР © flickr.com, chris scott

Официальная информация на сайте ГБР появилась лишь 21 декабря, и уже в связи с новыми вскрывшимися фактами: «По результатам санкционированных обысков в спортивном клубе «5 элемент» было обнаружены линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба. Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия возможно находились в рабочем состоянии… Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю. Досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Напомним, санкционированные обыски в спортивном клубе «5 элемент» состоялись 20 декабря при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины».

На обыски в «Европейской солидарности» отреагировали довольно своеобразно — в офис партии спешно прибыла целая делегация крепких отставных и действующих военных, но всех одетых по парадной форме и с наградами на груди. После этого, как написал в Facebook Юрий Бирюков (ранее советник президента, пока главой государства являлся Петр Порошенко), «у сотрудников ГБР, проводящих обыск, резко испортилось настроение». Картинка в случае драки с ветеранами получилась бы действительно невыгодная для силовиков.

Впрочем, все это в конечном счете не помешало следственным действиям в офисе партии, по итогам которых пресс-служба ГБР сообщила об обнаружении (и даже опубликовала видеозапись изъятия) некоторой техники, пропавшей (читай — унесенной людьми Порошенко) перед сдачей дел людям Зеленского: «Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже — после того, как будет проведена экспертиза».

Но это еще не все. Вернемся к процитированному выше заявлению пресс-службы «Европейской солидарности». Там дальше говорится следующее: «Обыски ГБР, санкционированные заместителем генпрокурора Касько, в офисе партии «Европейская Солидарность» и обыски НАБУ в офисе телеканала «Думская ТВ» в Одессе состоялись одновременно, что свидетельствует о скоординированной работе силовиков». Партия Порошенко назвала обыски в своем офисе политическим преследованием © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Происходившее хорошо документировано видеоматериалами «Думской ТВ», оперативно публиковавшимися на страницах телеканала в Facebook и Telegram. Действительно, сравнивая первые публикации об обысках на страницах «Думской ТВ» и Бирюкова, несложно убедиться, что пришли по двум адресам в разных городах абсолютно синхронно (а вот в «5 элемент» следователи приехали на пару часов раньше).

«С утра на канал «Думская ТВ» с обысками пришли сотрудники НАБУ. Журналистов не пускают на рабочие места, толкают. Изымают технику», — говорилось в первом официальном сообщении телеканала. Спустя полтора часа было уточнено: «Следственные действия НАБУ на канале продолжаются. Однако в течение двух часов!!! сотрудники НАБУ проводили обыски без присутствия адвокатов со стороны телеканала, что является грубым нарушением законодательства Украины».

Следственные действия практически шли в режиме онлайн, так как «Думская ТВ», хотя и прервала свою работу как телеканал, постоянно давала видеоматериалы в соцсетях и мессенджерах. Был оперативно опубликован и акт о повреждении имущества в ходе обыска (кстати, там упомянуто более-менее точное время прибытия детективов НАБУ в офис «Думской ТВ», — около 9:30 утра 20 декабря).

Народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев не преминул напомнить про «обыски НАБУ на одесском телеканале «Думская ТВ»: он принадлежит Михаилу Шмушковичу, первому заместителю председателя «Европейской солидарности» в области». В свою очередь, глава одесской региональной организации партии Алексей Гончаренко добавил в Telegram, что Шмушкович не только его заместитель, но и друг.

Эти публичные демарши становятся понятны, если учесть такое обстоятельство (попавшее не во все СМИ) — еще до обыска на телеканале детективы НАБУ прибыли к Шмушковичу по домашнему адресу. «Уже в семь часов утра они были у меня дома. Там всё прошло без конфликтов, я не очень понял, почему нельзя было со мной вместе поехать на телеканал», — сообщил позже владелец «Думской ТВ» в комментарии Радио «Свобода». Обыски на телеканале «Думская TV» в партии Порошенко связывают с Гончаренко © Facebook, alexeygoncharenko

По поводу чего проводятся обыски, пресс-служба НАБУ кратко пояснила 20 декабря на странице ведомства в Facebook: «Следственные действия санкционированы, осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (Одесса) в пользу ООО «Шаг вперед». Целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК «Думская», является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указанные СМИ и ООО «Шаг вперед» имели одних и тех же бенефициарных владельцев».

Шмушкович упомянул в интервью Радио «Свобода», что в уголовных делах речь идет о двух компаниях: «Мне сказали, что я не могу во время следственных действий их называть, но ни в одной из этих компаний я не учредитель. Одну из них я консультировал, а ко второй я не имею никакого отношения — просто продал им свою собственность».

Таковы детали и формальные причины масштабного «наезда», произведенного силовыми ведомствами на различные вотчины Порошенко и его окружения.