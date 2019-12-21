Выпуск в столице ДНР почтовой марки, посвященной 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина, спецгашение конверта с портретом генералиссимуса, дикий ажиотаж у коллекционеров, возникший по этому поводу, в очереди за раритетами, на местном почтамте чуть до рукопашной не доходило, резонанс в прессе породили у публики ряд вопросов

Главный из которых, мол, откуда в Донецке такой бешеный «культ личности» Сталина? Даже в Волгограде (Сталинграде, в смысле) такого нет? А ведь «вождь и учитель» даже и не бывал в Донецке, город когда-то в честь него назывался, но это же не повод, так сказать…

Понятно, что подобные вопросы и искреннее непонимание исходят от людей, чаще всего далеких от нынешних реалий Донбасса и не очень хорошо знающих историю этого края. Сегодня было бы странно даже, если бы в ДНР не почитали Сталина.

Слишком красив для Сталина © кадр из фильма "Первая конная" Никита Хрущев, курский уроженец, но сформировавшийся в Юзовке (прежнее название Донецка. — Прим. авт.) политик, сделал все, чтобы вымарать имя своего предшественника из истории. Получилось у него слабовато. Кстати, к самому Хрущеву, казалось бы, земляку, в Донбассе питают куда как более неоднозначные чувства, нежели к Сталину. В-третьих, жители ДНР сбросили с себя нелепую синтетическую мишуру украинской идеологии, показав миру непокорный характер, сформировавшийся в значительной степени в советские времена. А кто был самым выдающимся руководителем СССР? Для дончан — Сталин. Сегодня об этом можно говорить вполне открыто.

Что до «культа личности»… Видите ли, Донбассу столько раз пытались впарить культ без личности, что симпатии к сильному, волевому, успешному историческому деятелю смотрятся вполне естественно.

Но самое главное, сегодня в 5-6 километрах от центра Донецка проходит линия фронта. Натуральная, не из кино, но из жизни и смерти. С той стороны, вообразите, скрипят зубами и жаждут крови самые натуральные фашисты, наподобие подразделения «Азов» с эсэсовской руной на шевронах. Кто бы мог еще недавно такое представить, верно? Потому для Донецка ассоциации с Великой Отечественной войной — не фигура речи, а содержание текущего момента. И уж более выразительный образ, символизирующий Победу над нацизмом, чем товарищ Сталин, трудно придумать.

Замечательно по этому поводу высказался популярный российский журналист Владимир Соловьев в интервью деловой газете «Взгляд».

«Отношение к Сталину в Донбассе понятно, потому что там идет борьба с украинскими нацистами, и первые образы, которые всплывают в сознании, это образы победы над нацизмом, победы в Великой Отечественной войне. А руководителем Советского Союза тогда был Сталин», — сказал Соловьев.

Сталин стал первым из «Великих людей» Донбасса © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Кстати, все вышесказанное исчерпывающе поясняет, почему в Донецке (Сталино) отношение к Иосифу Виссарионовичу более уважительное даже, чем в Волгограде (Сталинграде). Слава Господу, нацисты сегодня не стоят на подступах к героическому городу на Волге. Там могут позволить себе быть расслабленными и менее категоричными в исторических суждениях. А война, знаете ли, заставляет концентрироваться и оперативно выбирать, на чьей ты стороне, четче соображать, где свои, а где чужие. Собственно, это прописная истина, обычная диалектика выживания.

Теперь что касается темы «а его там и не было никогда». В смысле Сталина, в смысле в Донецке. Вообще-то отношение жителей некоего региона к значительным историческим фигурам вовсе не обязательно ставить в зависимость от географического фактора. Скажем, украинские националисты Донецка (были и такие, как ни чудно это теперь звучит), до того как стали спешно эвакуироваться на «внешнюю Украину» в 2014 году, сильно негодовали по поводу памятника Ленину в центре города.

Так и аргументировали, Ленин-де никогда здесь не был. Причем толковали об этом так неистово, как будто Тарас Шевченко, памятник которому в Донецке стоит в нескольких сотнях метров от ленинского изваяния, безвылазно всю жизнь просидел с кобзой на берегу Кальмиуса.

Сталин не запятнал себя контактами с Гитлером, в отличие от всех остальных — Путин © Public domain

В принципе можно было бы вспомнить о том, как Иосиф Сталин воевал в Донбассе в годы Гражданской войны, причем тут есть что сказать не только донецким, но и луганским товарищам. О том, как он строил красноармейские части в Волновахе или инспектировал азовских моряков в Мариуполе. Но даже и это не обязательно. Есть и другие показательные страницы в его насыщенной биографии.

— Сталин был правой рукой Ленина в Совете труда и обороны (СТО), курировал жизненно важные угольные вопросы. Бывал в Донбассе, спускался в шахту, — рассказал корреспонденту сайта Украина.ру историк Святослав Рыбас, автор книги «Сталин» в серии «Жизнь замечательных людей».

— Святослав Юрьевич, в интернете можно найти информацию, впрочем, достаточно невыразительную, как бы вскользь, что Сталин являлся Почетным депутатом Сталинского (ныне — Донецкого) городского совета, так ли это? — поинтересовался я у исследователя биографии генералиссимуса.

— Так и есть, можете смело на меня ссылаться, — ответил Рыбас. Святослав Рыбас: Пять зон российской пассионарности — Москва, Санкт-Петербург, Донбасс, Урал, Баку © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

С удовольствием это делаю, ссылаюсь на авторитет знаменитого историка. Но при этом хочу слегка пояснить пафос обозначенного факта. Сталин, разумеется, был обладателем многих почетных званий. Вот только на него они обрушились в конце 30-х, а особенно в послевоенные 40-е годы, когда многие города и страны Европы, освобождённые Красной Армией, мечтали видеть советского лидера среди своих почетных граждан. И депутатская деятельность Иосифу Виссарионовичу была не чужда.

Но! Почетным депутатом он, похоже, был единственный раз в жизни. Именно в Сталинском городском совете. Началось это в 1924 году, когда и Сталин только восходил по не самой простой, часто без перил, скользкой лестнице политической власти, и будущий Донецк лишь прорастал из задымленной, холерой траченой Юзовки, превращаясь в крупный промышленный центр Страны Советов. В этом смысле перспективный руководитель и потенциально могучий город нашли друг друга.

Кстати, для полноты понимания следует сказать, что Юзовка превратилась в Сталин (Сталино) не в честь Иосифа Сталина, а в честь Владимира Ленина. Ничего не поделаешь, есть такая курьезная донецкая история.

Вот какую цитату из протокола прений в ходе заседания горсовета 9 марта 1924 года в свое время опубликовали специалисты отдела информации и использования документов Государственного архива Донецкой области: «По условиям нашего округа, где у нас преобладает стальная промышленность, а сама революция, изображавшая, по словам тов. Ленина, локомотив, сделанный из стали, на котором, как уже говорилось был машинистом тов. Ленин. Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина будет «сталь»…»

Короче говоря, заслушав доклад по вопросу об увековечивания памяти Ленина, Юзовский горсовет постановил переименовать Юзовку в Сталин. При этом самого Иосифа Сталина избрали Почетным забойщиком и, вот здесь особенно важно, Почетным членом горсовета. Сталинского, с этого момента, горсовета.

За Родину! За Сталино! © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Власа Яковлевича Чубаря, Ионы Эммануиловича Якира, Михаила Павловича Томского и Иосифа Виссарионовича Сталина. Они были избраны Почетными членами Сталинского горсовета и удостоверили это своими подписями».

Любопытный момент, в Донецке тот факт, что среди городских депутатов в свое время значился сам Сталин, никогда особо не будировался. Не уверен, что каждый местный народный избранник знаком с этой незаурядной все-таки, согласитесь, информацией. Все же, видимо, Никита Хрущев в свое время неплохо поработал, зашкуривая историческую память. А в украинские времена дело его было продолжено национально озабоченными персонажами, да и просто конъюнктурщиками.

Люблю рассказывать при случае об одном своем старшем коллеге, который, перебравшись в Россию, имел бешеный успех в различных миграционных структурах. А все дело в том, что в его документах было указано черным по белому потрясающее название места рождения: «Сталинская область, город Сталино, Сталино-Заводской район». Может быть, даже почти наверняка, такой вариант сегодня был бы не вполне уместен. Но увековечить память Иосифа Сталина в Донецке можно было бы и не только почтовой маркой, хотя даже она имела эффект бомбы, попавшей в Рейхсканцелярию.

Донецкий Сталинград нашей Юли Чичериной © Facebook, Чичерина | Перейти в фотобанк

Понятно, сегодня это только фантазия. Но и марку с изображением Иосифа Сталина, выпущенную почтой ДНР, скажем, в 2013 году тяжело было вообразить. А сегодня, извольте видеть, коллекционеры за нее бьются не на шутку. В конце концов, через 10 лет будет 150-я годовщина со дня рождения генералиссимусу Победы. Отличный повод. Впрочем, можно и без привязке к дате обойтись. Масштаб личности героя этой публикации это позволяет.