Премьер-министр поручил заморозить выплаты из бюджета, Россия и Украина достигли принципиального согласия о транзите газа, население страны за месяц сократилось на 20 тысяч. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Россия и Украина достигли принципиального согласия о транзите газа

Очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и ЕС об условиях транзита российского газа в Европу через территорию Украины с начала 2020 года прошел в четверг, 19 декабря, в Берлине. На встрече стороны обсудили соглашение, охватывающее продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитражный процесс между российским «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины».

Девятичасовые переговоры завершились принципиальными договоренностями сторон, однако подписания документов так и не состоялось. На этот раз к обсуждениям, помимо традиционных участников в лице России, Украины и Еврокомиссии, присоединился крупнейший потребитель российского газа Германия, помогая сторонам договориться. И хотя формат оставался двусторонним, европейские коллеги периодически подключались к диалогу.

Как заявил представитель Еврокомиссии на переговорах Марош Шефчович во время итогового брифинга, Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Попов рассказал, почему Россия и Украина пошли на компромисс по транзиту газа © sobityadnya.ru

В то же время министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта. По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.

«В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон», — добавил Оржель.

По словам российского министра энергетики Александра Новака, Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу.

«Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который сейчас требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности», — заявил Александр Новак.

Шефчович также отметил, что стороны пока не намерены сообщать детали договоренностей, потому что достигнутое принципиальное соглашение в пятницу будет обсуждено в правительствах Украины и России.

«После этого мы перейдем к формальному подписанию», — пояснил он.

Новак пообещал, что следующая встреча по газу произойдет уже скоро, а «Газпром» анонсировал продолжение переговоров с Украиной «на высоком уровне» уже в пятницу в Минске. Затем, в субботу, как заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, состоятся технические переговоры с «Газпромом».

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, выступая в Раде в ходе «Часа вопросов к правительству» в пятницу, что по итогам газовых переговоров с РФ не стоит ждать предательства национальных интересов страны.

«Не Коболев». Марунич рассказал, кто виновен в конфликте «Нафтогаза» и «Газпрома» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк — сказал премьер.

Как рассказал РИА Новости источник в российской делегации, одним из условий пакетного газового соглашения с Украиной может быть выплата «Газпромом» около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Украиной, но указал, что договоренности должны быть взаимоприемлемыми и не создавать риски.

Правительство заморозило расходы бюджета

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой заблокировать часть расходов бюджета до конца года. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на соответствующий документ.

Речь идет о так называемых незащищенных статьях — на развитие, ремонт и строительство. Гончарук принял такое решение с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета.

«Обеспечить временное, до конца текущего бюджетного года, прекращение проведения казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставления кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)», — говорится в документе.

В Министерстве финансов заявили, что приостановка финансирования ряда расходов не повлияет на зарплаты, пенсии и социальные выплаты.

«Министерство финансов осуществляет взвешенную фискальную политику и принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего государственного управления. Казначейство также проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования. А вот остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств. Потому что доходы государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года полностью не выполнены вследствие более крепкого, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, медленного роста импорта, падения производства табачных изделий», — пояснили в ведомстве.

Минфин Украины приостанавливает выплаты из-за недовыполнения бюджета © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«До конца года осталось восемь дней. Теоретически на сегодня большинство важных расходов должно было уже давно быть подано в Государственную казначейскую службу Украины и на них открыты ассигнования, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделало. Но как известно, ежегодно именно вторая половина декабря — это время попыток множества "перебрасываний" с программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальное "осваивание средств и проведение кассы", на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года», — добавила министр.

Она подчеркнула, что в 2019 году за 11 месяцев есть недовыполнение по ряду доходов в результате объективных причин. В частности, это неуплата государственными компаниями 10 млрд грн (26,6 млрд руб.) дивидендов и части чистой прибыли, принятие предыдущей Радой после утверждения госбюджета льгот на оборудование для альтернативной энергетики, что стоило государству 9,6 млрд грн (25,6 млрд руб.), изменение макроэкономической ситуации в результате падения цены на газ и сильный курс.

Министр заверила, что все защищенные расходы финансируются в обычном режиме; все незащищенные расходы 11 месяцев тоже были полностью открыты для финансирования, но и по ним не прошли выплаты «на десятки миллиардов», так как «не было подано ни одного документа или не были проведены тендеры»; деньги на финансирование «Охматдета», зарплаты шахтеров, безопасность и оборону будут выделены.

Премьер-министр Украины в видеообращении, которое опубликовали в YouTube, уверил, что ситуация находится под контролем правительства.

Государственная казначейская служба Украины отчиталась, что по состоянию на 18 декабря бюджет Украины выполнен по доходам на 89,8%. Поэтому Кабмин Украины и принял решение финансировать только защищённые статьи бюджета — всё остальное останется без денег.

Пострадают и субвенции местным бюджетам, за счёт которых выплачиваются заработные платы медикам. Последний раз подобная ситуация на Украине была в 2008/09 гг. во время кризиса.

Население Украины снова сократилось

Украина теряет население, будет раздавать паспорта, но двойное гражданство не разрешит — ГМС © Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

Естественное сокращение населения на Украине за 10 месяцев этого года составило 224,5 тыс. человек, в то же время миграционный прирост населения за этот период составил 12 тыс.

Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорождённых: на 100 умерших — 54 живорождённых.

В то же время в Кабмине подсчитали число граждан, безвозвратно покинувших Украину с 2010 года.

Как сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram по итогам анализа миграционной статистики правительства, с 2010 года Украину безвозвратно покинули около 4 млн украинцев, что составляет почти 10% населения. По словам министра, безвиз существенно на итоговые цифры миграции и сальдо не повлиял.

Он объясняет это тем, что произошло перераспределение: люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально) и больше — в Европу. Он также отмечает, что миграция из Украины имеет циклический характер: больше всего украинцы путешествуют летом, однако чем дальше, тем меньше людей возвращаются на родину.

Напомним, 14 декабря на Украине начался второй этап пробной переписи населения, который проводят в двух районах Киевской области. Последняя всеукраинская перепись населения Украины проводилась в 2001 г. Население Украины составляло 48 млн 457 тыс. С тех пор перепись постоянно переносили.