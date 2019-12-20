Создание украинского «Лас-Вегаса» откладывается. В четверг, 19 декабря, Верховная Рада Украины не смогла принять в первом чтении законопроект о легализации казино. Депутаты отправили документ на доработку. Проект закона должен был открыть легальный рынок, а также пресечь теневые потоки от азартных игр

Впервые идею создания игорного кластера озвучил президент Владимир Зеленский во время своего визита в Турцию в августе 2019 года. Напомним, что с 2009 года все виды игрового бизнеса на Украине запрещены, кроме лотереи. Все казино и игорные зоны закрылись, а по факту ушли в тень.

По оценкам экспертов, доходы от нерегулируемого серого рынка казино составляют 3-5 млрд гривен (от 8 до 13,3 миллиардов рублей) в год. Именно на эти средства новая власть рассчитывает, когда думает о наполнении бюджета.

Осенью началась подготовка профильного закона, точнее доработка уже существующей базы с привлечением экспертов и участников рынка. В профессиональной среде инициативу власти восприняли с воодушевлением и оптимизмом.

Еще в августе председатель Всеукраинского объединения работодателей отрасли отдыха и развлечений Игорь Макиевский рассказывал: «Мы очень надеемся, что новая команда президента продемонстрирует качественно новый уровень взаимодействия между бизнесом и властью, чего не было у предыдущей власти. К сожалению, так получилось, что этот вопрос слишком политизирован. Все смотрят через призму коррупции. Хотя этот вопрос более деликатный. Кто бы ни поднимал вопрос о легализации игорного бизнеса, он будет обвинен в лоббировании чьих-либо интересов. Хотя на самом деле эта отрасль экономики работает успешно во многих странах». Зеленский в роли Остапа Бендера. Чем грозит Украине строительство Нью-Васюков под Одессой © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Спустя четыре месяца Рада продемонстрировала своим голосованием, что эксперты были правы — вопрос игорного бизнеса политизирован по всей вертикали. Вот как прокомментировал Макиевский на своей странице в ФБ вчерашние события и перспективы продвижения легализации казино. В этот раз оптимизма в его словах было мало: «Для всех стала неприятным сюрпризом информация о том, что вчера комитет ВР Гетьманцева поддержал совершенно неизвестный текст законопроекта, который сегодня подан на голосование в ВР. Большинство правок, которые вносил бизнес в текст закона, были отодвинуты в сторону, а в ВР пошёл другой проект, вынутый кем-то из-под полы. Более того, даже вчерашний текст закона сегодня был снова изменён перед голосованием в первом чтении. В него внесли ряд лоббистских и коррупционных изменений. Высока вероятность того, что легальный рынок будет монополизирован несколькими известными игроками. А остальной теневой рынок так и останется в тени и криминале. И ни о каком стимулировании экономики и туристического кластера (о чем говорил президент Зеленский) речи уже не идёт! Опять договорняки, опять заносы».

А «заносы» в сфере теневого рынка казино на Украине колоссальные. По информации, которую озвучивал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, речь идет о миллиардах: «Объем наличных взяток эксперты оценивают по меньшей мере около 1 млрд грн в год. То есть миллиард кэша расходится по карманам полиции, СБУ, сопутствующих им бандитов. На эти деньги они, естественно, укрепляют своим позиции, в том числе и коррумпируют другие ветви власти», — рассказывал еще летом глава фракции «Слуга народа».

Параллельно с провалом голосования по легализации казино правительство Украины объявило рейд по закрытию нелегальных точек игорного бизнеса. Под видом пунктов продажи лотереи (разрешенного вида азартных игр в Украине) скрывались запрещенные казино и игровые автоматы. Премьер Алексей Гончарук заявил: «Правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространения лотерей в лицензионных условиях».

Таким образом, по мнению экспертов, власти среагировали на срыв голосования законопроекта в Раде. Так что пока рано делать ставки на красное или чёрное: борьба за азартный рынок в самом разгаре.