В понедельник, 16 декабря, Украина установила новый рекордный минимум курса валют в этом году – 23,49 грн/$1. Еще 13 декабря гривна по отношению к доллару была на 7 копеек выше. Ниже этой отметки курс валют был три года назад - 13 января 2016 года

Заложен спекулятивный курс

Причиной падения доллара по отношению к гривне, как много раз уже писало издание Украина.ру, является выкуп нерезидентами облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) ввиду очень привлекательных процентных ставок по бумагам. Валюта, которую сдают в обмен на гривну государству иностранные спекулянты, чтобы купить ОВГЗ, существенно влияет на рынок. Ставки, правда, постепенно снижаются.

Однако цены на товары, закупленные торговыми сетями и поставщиками по 27/28 грн за доллар, не могут пойти на снижение именно поэтому. Бизнес не может продавать дешевле закупочных цен. И вообще, бизнес никогда не пойдет на понижение стоимости товаров и услуг — там заложены курсовые риски. Так, продавцы импортной продукции закладывают в цены курс повыше, чтобы не оказаться в минусе, если доллар вырвется вперед, Более того, если доллар будет подниматься, будут расти и цены. Так что при текущей ситуации цены максимум могут остаться на одном уровне. Украинцы — самые бедные в Европе, власть ужесточила нормы для субсидий. Главное в экономике Украины с 19 по 25 октября © Украина.ру

Деньги — в бумаги

Кроме того предприниматели видят, что гривна укрепляется не за счет роста экономики, а из-за иностранных спекулянтов, выкупающих ОВГЗ. Импорт превышает экспорт и происходит вымывание валюты из страны. Все это влияет и на курс, и на цены.

«За счет захода спекулятивного капитала у нас появляется избыточное предложение доллара при высоких ставках (они все же снижаются — ред.) и достаточно стабильном партнере — государства — банки предпочитают вкладывать в ОВГЗ, чем заниматься кредитованием. Альтернативой получения прибыли для банка являются потребительские кредиты. На сегодняшний день в эту сферу даже начали попадать продукты питания, которые уже отпускаются в кредит», — так оценивает ситуацию эксперт ОО «Фонд общественной безопасности» Юрий Гаврилечко на пресс-конференции, прошедшей в Киеве.

Таким образом, убежден он, об укреплении гривны не может быть и речи. Можно лишь говорить о насыщении рынка спекулятивным капиталом и о дефиците ликвидности. Если банки не кредитуют реальный сектор экономики, у торговцев начинаются проблемы с деньгами. И если они не могут прокредитоваться, начинают завышать ценники.

«Мало того, в госбюджет-2020 заложено увеличение минимальной зарплаты, которое в пять раз превышает прогнозные темпы роста ВВП, установленные правительством. Это странно, когда рост ВВП — 3,3%, а повышение зарплаты — на 16%. С чего повышать? Чтобы это сделать, цены на товары и услуги должны подниматься», — добавил эксперт.

Привязаны к ЖКУ

Гаврилечко также напомнил, что недавно Кабмин отменил собственное постановление №560, благодаря которому предельная стоимость тепла составляла 1400 грн/1 Гкал. Сейчас же, по словам аналитика, она увеличилась во всех без исключения регионах на 15-20%. Буквально на днях национальный регулятор тарифов (НКРЭКУ) согласовал увеличение тарифов на воду и водоотвод в Киеве от 2 до 10%.

«Если увеличивается стоимость ЖКУ, естественно, будут расти все розничные цены, так как они так или иначе привязаны к коммунальным услугам», — подчеркнул специалист.

В то же время по итогам ноября инфляция составила 5,1%. По итогам года она якобы снизится до 5% плюс-минус 1% по прогнозам Нацбанка. Это значит, что цены зафискировались. Уменьшение темпов инфляции председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак связывает с уменьшением покупательной способности граждан.

«Из-за резкого повышения цен на энергоносители, на транспортные услуги — то есть на те товары и услуги, которые нельзя не оплачивать — у людей не хватает ресурсов, чтобы приобретать другие товары. Поэтому, низкая покупательная способность затормозила темпы роста цен», — пояснил экономист.

Еще один фактор такой «стабильности» — подорожание энергоносителей всех видов «на десятки процентов — на 12%, на 15%, на 20%». Ввиду этого подорожала и себестоимость изготовления товаров. Это инфляция затрат. И вскоре она приведет или уже привела к увеличению цен на абсолютно все товары и услуги, несмотря на укрепление гривны. Госбюджет-2020. Военным – всё, а на бюджетниках и пенсионерах сэкономили © Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU | Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU | Перейти в фотобанк

Индикатор — ваш кошелек

Дополняя сказанное коллегой, Юрий Гаврилечко изъявляет желание пройтись по магазинам с представителем Нацбанка и попробовать купить хотя бы одну вещь, подорожавшую только на 5% с прошлого года.

«В структуре расходов рядового украинца продукты питания занимают 50%, и если, по данным Госстата, они подорожали более чем на 10%, то за их счет уже 5%-я инфляция и есть. Это разве значит, что все остальное — транспорт, мобильная связь, ЖКХ, лекарства, образовательные услуги — подешевело? Это бред сумасшедшего. Я бы вообще не рассматривал ни прогнозы Нацбанка, ни прогнозы правительства как нечто, имеющее связь с реальностью», — возмутился финэксперт и рекомендовал гражданам не ориентироваться на заявления НБУ, а оценивать инфляцию по своему кошельку.

Колбаса дороже бриллиантов

Ситуацию, по убеждению Новака, можно изменить только наращиванием объемов производства и снижением себестоимости. «Это делается путем повышения продуктивности труда, создания более конкурентной продукции, в которой много добавленной стоимости и вся добавленная стоимость формируется на территории Украины украинскими предприятиями. Это единственный источник реального, а не виртуального экономического роста страны», — заключил финэксперт.

Повышение цен, как бы то ни было, идет. Всегда и при всех режимах оно больнее всего воспринимается незащищенными и малоимущими слоями населения. Они каждый день покупают хлеб, мясомолочные и сыросодержащие продукты. «А они дорожают серьезнее, чем бриллианты, золото и свинец в чушках», — констатировал на той же пресс-конференции заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.