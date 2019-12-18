На днях Владимир Зеленский подал в Раду изменения к закону о гражданстве. Это во многом революционный проект. От запрета двойного гражданства он предлагает перейти к его фактическому разрешению

Правда, только для тех, кто, изначально будучи гражданином Украины, получил паспорт другой страны. Для иностранцев, претендующих на украинский паспорт, по-прежнему требуется отказ от другого гражданства.

Впрочем, нам интересны последствия этой инициативы не для иностранцев, а прежде всего для жителей Донбасса. Напомню, что после выхода апрельского указа президента России о праве на российское гражданство жителей ЛДНР тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявлял, что правительство должно подать законопроект, устанавливающий ответственность за второе гражданство. А другой зам того же министра Юрий Грымчак (ныне подозреваемый по делу о коррупции) сказал: «Те люди, которые будут получать уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать — аннулировать им паспорта Украины». Двойное гражданство как лазейка для украинских чиновников. Но без российского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Реализация последней угрозы не требовала правовых изменений. Ведь по действующему закону гражданин Украины, добровольно получивший гражданство другой страны, утрачивает украинское гражданство, а утрата оформляется указом президента о прекращении гражданства.

Теоретически такая норма означает, что уже давно можно было бы лишить гражданства тысячи жителей Закарпатья с венгерскими паспортами и Буковины с румынскими паспортами. Однако такого не произошло. На практике указы о прекращении гражданства обычно издаются относительно тех людей, которые сами пишут заявления о выходе из украинского гражданства (в ряде случаев такой выход необходим для приобретения гражданства другой страны). Но крайне сложно получить доказательства приобретения каким-либо человеком иного гражданства, если сам человек их предоставить не хочет. Информацию о принятии в гражданство в европейских странах публиковать не принято, а получить ее по официальному запросу, скажем, в Будапеште или Бухаресте не получится. Ответят, что таких сведений не дают. Подобной информацией не делятся даже страны, находящиеся в прекрасных отношениях друг с другом. Так, попытки на уровне Совета Европы установить межгосударственный обмен подобными сведениями провалились более полувека назад — соответствующую конвенцию ратифицировали лишь страны Бенилюкса.

Но понятно, что российские паспорта в Донбассе будут интересовать Киев гораздо больше, чем венгерские в Закарпатье. Некоторое время назад в интернете появился сайт «Социальная карта» (social-carta.ru), где предлагалось оформить карты жителей народных республик Донбасса. Там утверждалось, что в этом сентябре народные советы ЛДНР «при поддержке Фонда социальной защиты РФ приняли законопроект о введении карт жителей ЛНР/ДНР», право на получение которых имеют «все жители ЛНР/ДНР, уже получившие на руки паспорт РФ». Обладателям этих карт сулились всевозможные льготы, например, права «первыми получать субсидии и дотации в соответствии с регламентом государственных выплат федеральной помощи РФ, причем вне очереди в республиканских учреждениях» и т.д.

Для получения карты требовалось заполнить простенькое электронное заявление, где главной фишкой был скан фото с первой страницы паспорта. То есть владельцы сайта — а это, очевидно, украинские спецслужбы — рассчитывали получить не просто персональные данные обладателей российских паспортов, но и их фотобанк. 4 декабря власти ЛДНР разоблачили аферу, сообщив, что никаких решений о подобных картах народные советы не принимали и вообще никакого Фонда социальной защиты в России нет. Вскоре после этого сайт «Социальная карта» объявил о «внеплановых технических работах». Вся информация с него исчезла, однако неясно, сколько людей клюнули на украинскую удочку.

Но вот законопроект Зеленского в случае его принятия снимает угрозу прекращения украинского гражданства для большинства тех, кто имеет наряду с украинским паспортом и российский. Украинский президент предлагает, чтобы человек, имеющий украинское гражданство по праву рождения, сохранял его и получив паспорт другого государства (за исключением тех случаев, когда это сопровождается добровольным поступлением на военную службу другой страны). Просто украинское государство во всех правоотношениях с таким гражданином будет признавать его лишь гражданином Украины. Это обычная практика для всех государств, признающих двойное гражданство де-факто.

Надо сказать, что этим проектом Зеленский пошел заметно дальше тех предложений, которые публично озвучивались до сих пор. Так, бывший глава МИД Павел Климкин, заговоривший о легализации двойного гражданства еще осенью 2018, неизменно подчеркивал, что это не должно касаться тех, кто имеет паспорт «государства агрессора». В конце октября тот же тезис повторял и вице-премьер по евроинтеграции в правительстве Гончарука Дмитрий Кулеба.

Но все же, думаю, президентской инициативе рано радоваться. Во-первых, проект не стал законом, и неизвестно, какой вид он примет в конечном итоге. Наверняка будут поправки самого разного рода. Например, в июле Зеленский утверждал, что представителям диаспоры надо давать украинское гражданство, не требуя отказа от другого. Но, как следует из законопроекта, такое послабление не сделано. Да, депутаты могут сделать эту норму либеральней. Но в украинской практике либерализация в одном аспекте часто компенсируется ужесточением в другом.

Конечно, у «Слуги народа» пока прочное большинство, а у Зеленского еще и право вето. Но мы не застрахованы от неприятных неожиданностей, тем более что президент инициирует хорошие изменения, так сказать, украдкой и не заявляет прямо, что право сохранять украинское гражданство должны иметь украинцы, получившие второй паспорт любой страны.

Кроме того, затеянная им реформа всё равно оставляет в группе риска в Донбассе немалое число граждан. Правда, этот риск обнажится только в случае полного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Будапешт массово изымает венгерские паспорта у жителей Закарпатья © imigrant-hungary.com | imigrant-hungary.com | Перейти в фотобанк

Так, в действующем законе с 2007 есть норма об утрате гражданства для тех, кто «добровольно поступил на воинскую службу другого государства». И после принятия в начале 2018 закона о реинтеграции Донбасса ее смысл выглядит иначе, чем раньше. Напомню, что согласно этому закону Киеву противостоят в Донбассе исключительно российские войска. Вот как звучит соответствующий пункт его преамбулы: «Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации, состоящих из регулярных соединений и подразделений, подчиненных Министерству обороны Российской Федерации, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам Российской Федерации, их советников, инструкторов и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией».

Можно сколько угодно иронизировать над таким определением, но на практике Украина жестко руководствуется именно этой нормой. Так, оперативные сводки, которые ежедневно размещаются на сайте Минобороны, начинаются со слов о том, что такого-то числа «вооруженные формирования Российской федерации» столько-то раз «нарушили режим прекращения огня».

С точки зрения украинского законодательства и народная милиция республик Донбасса, и другие формирования ополченцев, существовавшие до ее создания и некоторое время параллельно с ней, — это «вооруженные формирования Российской Федерации». Следовательно, по логике этого закона Украина будет считать всех жителей Донбасса, служащих или служивших в таких формированиях, поступившими на военную службу России с соответствующими последствиями для их гражданства. При этом амнистией даже самой широкой эта проблема не снимается, ибо прекращение гражданства — это не уголовное наказание, а гражданско-правовой акт.

Да, в законе есть норма о том, что нельзя прекращать гражданство Украины тем лицам, которые, утратив его, станут лицами без какого-либо гражданства. Норма, конечно, хорошая. Но нет никаких гарантий, что она будет хорошо работать, если Донбасс окажется под контролем Киева; что украинская власть не будет стремиться выявить всех, кто участвовал в формированиях ополченцев, а от выявленных не требовать доказательств отсутствия российского гражданства, да так настойчиво, что те предпочли бы покинуть Украину.

Впрочем, оказывать психологическое давление Киев может и на другие категории жителей Донбасса, независимо от того, какие паспорта они имеют. Поэтому хотя инициатива Зеленского с двойным гражданством, безусловно, шаг вперед, этот шаг останется явно недостаточным, если не будет сопровождаться многими другими шагами, а главное — признанием конфликта, начавшегося в 2014-м, внутриукраинским.