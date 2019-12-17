Центр Киева сегодня, 17 декабря, будет перекрыт. В столице Украины будут протестовать против рынка земли аграрии. Ожидаются массовые митинги, и полиция уже пытается уменьшить их численность всеми доступными методами

Отдел коммуникации полиции Киева сообщает: 17 декабря центр Киева перекроют. Все ради безопасности киевлян и гостей города. Фурса: Дикари из «Свободы» против рынка земли © Facebook, Сергей Фурса

«Организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы на некоторых участках столичных автопутей будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта. Просим с пониманием отнестись к таким временным мерам. Также рекомендуем при возможности воздержаться от поездок по центральной части Киева на собственном автотранспорте, чтобы избежать осложнений дорожного движения», — указывается в сообщении отдела коммуникации.

Протестовать будут аграрии. Их не устраивает закон о рынке земли. И несмотря на то, что митинги еще не начались, противостояние между аграриями и полицейскими уже началось.

Накануне протестов

В ночь на 17 декабря журналист Дмитрий Василец сообщил о том, что полиция блокировала выдвижение аграриев в Киев из Фастова.

«При выезде из Фастова полиция заблокировала колону техники аграриев, которая направлялась в Киев под Верховную Раду на акцию протеста! Причина — якобы есть звонок о том, что в колонке может быть взрывчатка. Должны приехать кинологи. Чувствую, в каждом тракторе найдут по ФСБшнику и тонне тротила…» — заявил он.

Впрочем, это вряд ли поможет полиции. Ведь митинги ожидаются многочисленные. Тем более, к аграриям уже присоединился ряд партий и общественных движений.

«На Украине создан штаб защиты земли. В него вошли общественные организации, волонтеры, лидеры партий, общественные движения, многие-многие люди, включая профсоюзы Украины. И они очень четко и ясно заявили, что они будут бороться против продажи земли всеми конституционными средствами», — заявила 16 декабря лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее словам, в аграрном комитете Верховной Рады уже начали рассматривать принятые в первом чтении законы, что, как уверена Тимошенко, противоречит парламентскому регламенту. При этом Тимошенко обвинила главу комитета по вопросам аграрной и земельной политики — члена «Слуги народа» Николая Сольского — в том, что он имеет в своем распоряжении около 50 тыс. га земли, а потому заинтересован в принятии во втором чтении закона о рынке земли.

Однако снятия Сольского с должности недостаточно, по словам Тимошенко.

«Аграрии, а также профсоюзы Украины, понимая, что сейчас уже очень тяжело в парламенте остановить процесс распродажи земли, вышли и объявили начало всеукраинской акции протеста против продажи земли. Строго в соответствии с 39-й статьей Конституции. Сегодня с утра аграрии заблокировали почти 14 общенациональных дорог. Они сегодня закрыты сельскохозяйственной техникой. Завтра с утра в Киеве начинается акция протеста, которая будет требовать от Верховной Рады и от президента определенных шагов», — заявила Тимошенко 16 декабря.

Тогда же она зачитала требования аграриев: отозвать законопроекты о продаже земли до проведения всеукраинского референдума, немедленно рассмотреть и принять закон о всеукраинском референдуме, немедленно, до конца 2019 года продолжить на три года мораторий на продажу земли. За это время должен появиться класс фермеров, а также системы переработки аграрной продукции. Их требования, по словам Тимошенко, поддержали все парламентские фракции и группы, кроме «Слуги народа», «Голоса» и группы «Доверие». Землянский рассказал, почему транзит российского газа будет приостановлен © Facebook Валентина Землянского

В общем, аграрии нашли себе поддержку в парламенте. И готовятся к протестам.

Взлетит или не взлетит?

Несмотря на то, что тема продажи земли является на Украине болезненной, у многих возникает закономерный вопрос: насколько будут масштабными митинги и способны ли они повлиять на политику властей.

С одной стороны, судя по заявлениям Тимошенко, митинги должны быть многочисленными. При этом у митингующих может быть и силовая поддержка в виде националистов из «Свободы». По крайней мере, те анонсировали свое участие в протестах.

«Киев, 17 декабря 2019 года, с 9:00 (10:00 по Москве — Ред.), Верховная Рада Украины, акция «Защитим украинскую землю!» Присоединяйся!» — призвал своих читателей в Facebook лидер «Свободы» Олег Тягнибок.

Однако с другой — те же «свободовцы» не сделали серьезной угрозой для власти митинг 9 декабря на площади Независимости в Киеве. А вот их побратимы из «Национального корпуса» в тот же день под Офисом президента заставили понервничать власть, и Зеленский уже жаловался на них в Париже на саммите «нормандской четверки».

«Национальный корпус» уже заявил о поддержке протестующих аграриев.

«В 2014 году именно малый и средний фермеры первыми помогли украинским военным. Сегодня мы встаем в их защиту и снова — в защиту украинской земли. Зеленский много говорит о народовластии. Так вот, почти 70% граждан категорически против продажи земли», — заявил лидер партии Андрей Билецкий.

Он также записал видео, где назвал реформу Зеленского «смертью украинского фермера и крестьянина».

«В 9:30 (10:30 по Москве — Ред.) фермеры, аграрии, крестьяне выходят под Верховную Раду. Место патриотов, место ветеранов, я думаю, вместе с ними. Мы будем выходить, мы будем говорить и мы будем действовать, чтобы донести до так называемых «слуг народа» украинское мнение: не продавайте украинскую землю», — подчеркнул Билецкий в своем видеообращении.

Однако власть тоже не намерена идти на попятную. Ведь она считает, что без рынка земли экономика Украины понесет серьезный урон.

«Мы потеряем, по нашим оценкам, 0,23% ВВП в следующем году. И до 1%, затем 2 и 3% в последующие годы <…> Так, чтобы просто прикинуть — $150 млрд. Считаем 1% от него — это полтора миллиарда. Нам нужен экономический рост. Кажется, что это маленькая цифра — один или два процента. Но если бы мы их посчитали за последние 20 лет, то у нас было бы 20%. А 20% — это уже значительно. Нам важно, чтобы мы росли постоянно — 4-5%. Чтобы у нас было меньше кризисов и больше стабильности. Поэтому для развития аграрной отрасли нам нужны долгие и дешевые деньги. А без запуска рынка земли, без того, что фермер станет владельцем своего главного актива, на котором он работает, длинные дешевые деньги к фермеру не придут. Поэтому в долгосрочном периоде влияние гораздо более негативное. Мы не сможем запустить переработку и прибавить больше стоимости, полученной на агро. И мы останемся аграрной отраслью, которая производит довольно простые продукты. Поэтому рынок земли крайне необходим», — сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов вечером 16 декабря в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

В то же время эта неделя — последняя пленарная неделя в этом году. Поэтому судьба рынка земли будет решаться именно в эти дни. И у властей Украины появится шанс показать, кто в стране хозяин: президент, парламент и правительство — или улица.