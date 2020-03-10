Рынок уже сделал предложение для состоятельных господ: пережить эпидемию в собственном бункере или загородном доме, переждать на роскошной яхте, летать на персональных бизнес-джетах, подготовив внушительный запас продуктов и дизайнерских защитных масок

Материал о том, как богатые люди собираются жить в условиях вспышки коронавируса в Азии и Европе, публикует американская газета The New York Times.

Знаменитая актриса Гвинет Пэлтроу выложила в Instagram свое фото в черной лицевой маске у самолета по дороге на Парижскую неделю моды. Она выбрала навороченную «городскую маску» шведской компании Airinum, с пятью слоями фильтрации и «ультранежной, приятной для кожи, оторочкой». Маски стоимостью от 69 до 99 долларов, в которых теперь красуются иконы стиля, уже распроданы, а очередь на них расписана до апреля.

В фешенебельной аптеке «Бигелоу» в богатом районе Нью-Йорка фильтрующие вирусы маски №95 распроданы на несколько недель вперед. Уже сформировался список очередности из 300 человек. Кристофер Доббинг, основатель британской компании Cambridge Mask, которая сулит клиентам «фильтрующие слои твердых частиц и уголь армейского качества», сообщил, что спрос на маски для лица стоимостью 30 долларов превышает нормальный в 20-30 раз.

Хотя зачем тратить 3,79 доллара за флакон обычного дезинфицирующего средства, когда европейский люксовый бренд Byredo предлагает гель для рук «с цветочными нотами груши и бергамота» за 35 долларов, с иронией спрашивает газета. Признавая, впрочем, что и этот дорогой гель уже распродан.

Коронавирус и рецессия. Эпидемия и проблемы мировой экономики в зарубежных СМИ © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Чартерная компания Southern Jet из штата Флорида недавно разослала рекламные письма со слоганом: «Обезопасьте себя от коронавируса, летайте частным самолетом!» На компанию обрушился шквал заказов, хотя стоимость одного полета на самолете среднего размера из Флориды в Нью-Йорк может доходить до 20 000 долларов.

Некоторые богачи признались агентству Bloomberg, что пока что прячутся по своим домам в фешенебельном районе Хэмптон, но готовы отправиться на загородные виллы в Айдахо, если положение ухудшится. Газета The Guardian сообщает, что руководители компаний заказали себе «эвакуационные полеты» из Китая и других пострадавших районов.

Другие состоятельные путешественники предпочитают отдыху в охваченных вирусом странам вроде Италии уединение на море. На шикарной яхте можно отдохнуть, нежась на средиземноморском солнце вдали от заразы.

Президент яхтенной компании B&B Yacht Charter Дженнифер Сайа рассказала, что один их давний клиент отменил бронирование виллы во Флоренции и на апрель арендовал яхту на Багамах.

«Ваша семья будет в гарантированно безопасном месте. К частному самолету машина подвозит до самого трапа. Потом сразу на яхту, и никакой лишней публики», — говорит она. Коронавирус в Украине. Действия и последствия © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Куда еще люди стараются не попадать даже в лучшие времена? В обычную больницу. Обеспеченные граждане, жаждущие круглосуточных медицинских услуг, неотложного приема специалистов и VIP-палат, нанимают домашнего врача.

Одна нью-йоркская клиника предлагает абонемент за 8 тыс. долларов в год, со всеми удобствами — в том числе комнаты скорой помощи класса люкс на Манхэттене, где в вестибюлях висят картины модных художников. Из-за страхов вокруг коронавируса спрос на абонементы вырос. Беспокойные клиенты запасаются противовирусными препаратами, лекарствами от гриппа, ингаляторами и антибиотиками.

Личный самолет Gulfstream IV или 50-метровая суперъяхта — прекрасное убежище для богачей, желающих бороздить мир микробов со вкусом. Но если вы действительно хотите укрыться от эпидемии, ваш выбор — хорошо укомплектованный домашний бункер, отмечает газета.

Одна богатая наследница из Саутгемптона, штат Нью-Йорк, выстроила изолированную комнату с собственной системой вентиляции. Помещение оборудовано приборами отрицательного давления для сокращения циркуляции патогенных микроорганизмов и представляет собой полностью изолированное крыло из спальни и кухни. Там имеются капельницы, лекарства, медицинские принадлежности, перчатки, халаты, маски, кислород и запас провианта, а также набор посуды и постельного белья.

В Кремниевой долине многих подумывают о брошенных ракетных шахтах, превращенных в роскошные бункеры. В ожидании вспышки один предприниматель запасся консервами, водой, дезинфекцией для рук и туалетной бумагой — а в последнее время присматривается к высокопроизводительному очистителю воздуха за 799 долларов. У президента Эстонии Кальюлайд взяли анализы на коронавирус после визита в США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Другой выживальщик, который живет в Колорадо, имеет запас продовольствия на четыре месяца. Он приобрел стетоскоп и пульсоксиметр, прибор для измерения уровня насыщения капиллярной крови кислородом, и собирается самостоятельно проверять членов семьи на симптомы вируса, пишет The New York Times.

Поскольку случаи заражения уже зарегистрированы в более чем 100 странах мира, германская газета Die Welt опубликовала материал о крупнейших эпидемиях в истории человечества. Эпидемии регулярно охватывали целые регионы и континенты и буквально выкашивали население.

Можно упомянуть знаменитую эпидемию, разразившуюся на второй год Пелопоннесской войны и буквально опустошившую Афины в 430 году до н. э. Её жертвами пали тысячи людей.

Свидетельства современников легли в основу предположений о причинах эпидемий: одни утверждали, что враги-спартанцы отравили источники воды, другие считали, что болезнь добралась до Греции морским путем с Востока на торговых кораблях. Кто-то был уверен, что погрязший в грехах город прогневил богов. В итоге виновником был объявлен политик Перикл, сам павший жертвой чумы. Вот и сейчас по миру распространяется немало теорий заговора о причинах возникновения коронавируса Covid-19.

То же самое можно сказать и об обстоятельствах эпидемии, разразившейся в VI веке. Ученым удалось выяснить, что речь шла о чумной палочке Yersinia pestis, из-за которой в 536 году погибли до половины жителей Византийской империи. Именно эта напасть стала одной из важных причин, почему сорвалось отвоевание Западного Рима, и начался победный марш ислама. Многие тогда также узрели в этом «руку божью». Уралов: Эпидемия коронавируса отменяет бесполезные форумы © Семен Уралов

Не менее разрушительными были и последствия Черной смерти, также вызванной бактерией Yersinia pestis, которая в 1347 году пришла из Крыма, где заканчивался Великий шелковый путь, в Европу и погубила, по меньшей мере, треть ее населения. На этот раз чума уничтожила средневековый феодальный строй, потому что ее жертвами стало большое количество крестьян и ремесленников, обслуживавших рыцарство.

Победителем стало княжеское территориальное государство, которое доказывало способность противостоять всевозможным эпидемиям. В его арсенал входили, в частности, карантинные меры наряду с распоряжением строить каменные дома, лишая прибежищ крыс — переносчиков заразы. Другие же якобы спасительные средства: шествия самобичующихся флагеллантов и кровавые погромы лишь подтверждали, что любая эпидемия имеет огромный потенциал для распространения паники.

Такие заболевания, как оспа или корь, позволили европейцам уничтожить империю ацтеков и инков в Новом Свете. У тамошних коренных народов не было иммунитета, а значит и никаких шансов противостоять чужестранным возбудителям заболеваний. Зато из Америки в Европу попал неведомый там доселе сифилис: в 1494 году он буквально уничтожил французское войско под Неаполем. Через несколько лет это венерическое заболевание добралось до Китая.

Случались в мире и вспышки других заболеваний, таких как, например, так называемый «английский пот», смертность от которого в XV и XVI веке превышала даже смертность от чумы. По поводу его возбудителя нет ясности до сих пор — как и по поводу стремительного отступления этой болезни.

С ростом городов и появлением бедных кварталов бичом XIX века стала холера. Но тогда цивилизации впервые удалось победить эпидемию собственными силами: власти городов стали строить канализации, а позже ученым удалось получить антибиотики. Медицинский прогресс подарил людям средства борьбы с бактериями.

Но против эпидемии гриппа, обрушившейся на мир в 1918 году, в последний год Первой мировой войны, имевшиеся лекарства оказались бессильны. Так называемая «испанка» к 1920 году унесла до 50 миллионов человеческих жизней — в несколько раз больше, чем мировая война.

Сегодня можно лишь поражаться тому, что в мире, в котором миллионы людей ежегодно гибнут от малярии, гриппа или ВИЧ, до сих пор ведутся острые дискуссии о целесообразности прививок от кори, подчеркивает газета.

В ситуации, когда все больше людей задается вопросом «а что же будет дальше?», финское издание Yle попробовало составить шесть сценариев исчезновения человечества. На вопросы ответил Карим Джебари — футуролог из шведского Института исследований будущего. Он прокомментировал различные угрозы, которые могут привести к гибели человечества.

1. Климатический кризис

Хотя климатический кризис с повышением температуры и уровня моря и может иметь огромные последствия, Джебари считает, что человечеству ничего не грозит.

Сценарий, который мог бы иметь фатальные последствия, можно допустить, только если представить, что климат нашей планеты станет таким же жарким, как на Венере.

«Я считаю, что климатический кризис — это очень серьезная проблема. Не потому, что высокие температуры и лесные пожары представляют собой конкретную угрозу человечеству, а потому, что растет уровень рисков в целом», — говорит Джебари. Грета Тунберг, преемница Иисуса. История о том, как хищники используют ребенка © REUTERS, Carlo Allegri | REUTERS, Carlo Allegri | Перейти в фотобанк

2. Извержение супервулкана

На планете существует около 20 так называемых супервулканов — огромных полостей в земной коре, которые заполняются магмой. Самый знаменитый — это кальдера или гранд-гейзер в национальном парке США Йеллоустон.

Извержения супервулканов случаются примерно раз в 100 000 лет, но это происходит не настолько регулярно, чтобы нам нужно было бояться за человечество. При извержении такого вулкана земная кора взрывается, и вытекающая лава уничтожает все живое вокруг. Однако потенциальное извержение вулкана человечеству не угрожает, считает Джебари.

Когда примерно 75 000 лет назад извергся супервулкан Тоба, это, предположительно, стало причиной вулканической зимы по всей планете. Она длилась от шести до десяти лет. Пепел в воздухе просто-напросто не пропускал солнечные лучи.

3. Пандемия

Поскольку сейчас в мире бушует коронавирус, нельзя не упомянуть такие известные пандемии, как чума или испанский грипп.

Вирус обычно характеризуется либо высокой смертностью, либо сильной контагиозностью. В случаях, когда смертность велика, человек обычно настолько болен, что чисто физически не может передвигаться и заражать всех вокруг. Однако есть и исключения, именно они-то и пугают.

«ВИЧ/СПИД не очень заразен, но, чтобы его обнаружить, нужно много времени. Поэтому больной человек может заразить очень многих», — говорит Джебари. Однако пока есть экономические ресурсы на исследования, а также соблюдение норм гигиены, пандемии в целом можно контролировать. Коронавирус оставил жителей Житомирской области без развлечений и праздников © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

4. Война

«Четыре всадника апокалипсиса — это одна команда. В истории пандемии были часто связаны с войнами», — объясняет Джебари.

Со времён последней мировой войны много изменилось — возьмем хотя бы современное оружие и беспилотники.

«Мы не знаем, что случится в ситуации ядерной мировой войны, сможем ли мы контролировать процесс масштабного использования ядерного оружия», — говорит он.

Самый ужасный сценарий ядерной войны связан с возникновением так называемых огненных смерчей. От взрыва ядерной бомбы в городе возникает жар и формируется микроклимат с ураганными ветрами, поднимающимися высоко в стратосферу. Сажа от горящих городов может перекрыть доступ солнечному свету, а это в свою очередь приведет к ядерной зиме. Согласно новым климатическим моделям, ядерные зимы представляют собой более серьезную проблему, чем предполагалось ранее.

Средняя температура может упасть на 10-20 градусов. Холод может продолжаться до десяти лет, что катастрофически скажется на сельском хозяйстве.

«Такого рода ядерную зиму я считаю самой вероятной угрозой человечеству», — подчеркнул ученый.

5. Искусственный интеллект

Искусственный интеллект уже сейчас управляет многими нашими повседневными решениями. Уже давно существуют ИИ, которые в специфических областях превосходят человека. Например, чемпион мира по шахматам в 1996 году проиграл компьютеру Deep Blue.

Пугающий сценарий подразумевает, что человек теряет контроль над машиной и она сама начинает принимать решения и совершенствоваться, а люди этого даже не понимают.

Футуролог считает, что у существующих технологий нет потенциала для того, чтобы стать лучше, чем человек. Их архитектура слишком ограничена. А поскольку всё это отодвигается в отдаленное будущее, человек, по мнению Джебари, успеет проанализировать риски и создать систему, которая не даст ИИ выйти из-под контроля.

6. Космос

Вселенная и ближайшие к нам галактики — страшное место, полное враждебных сил, способных легко с нами разделаться.

«Что касается астероидов, то ближайшее к нам пространство мы изучили достаточно хорошо. Мы примерно поняли, где находятся самые крупные камни, и мы знаем, что они с нами не столкнутся еще несколько столетий», — говорит Джебари.

Но это касается астероидов, которые представляют собой угрозу планетарного масштаба. Что же до небесных тел поменьше, однако способных, например, уничтожить город, то тут, по словам Джебари, риск возрастает. Тем не менее вероятность того, что в ближайшее время человечество будет уничтожено астероидом, мы исключили, завершает газета.

Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru