«Украина обрела репутацию страны, которая становится причиной всевозможных бед и трудностей», как никогда справедливо заявил экс-глава МИД Украины Климкин

По словам представителей службы безопасности в Киеве, украинским специалистам понадобилось всего несколько часов на изучение места крушения рейса 752 в окрестностях Тегерана, чтобы подтвердить очевидное: самолет «Украинских авиалиний» был сбит ракетой.

На Украине новость о трагедии вызвала шок и чувство дежавю, отмечает британская газета The Guardian. Появились неизбежные сравнения с рейсом МН17, сбитом пять лет назад на востоке Украины российской ракетой (по результатам нидерландского расследования, с выводами которого не согласна Россия и Малайзия. — Прим. редакции). Но наряду с этим возникло обескураживающее чувство смятения из-за того, что страна снова оказалась втянутой в конфликт, к которому не имеет отношения.

«Кажется, что над Украиной нависла темная туча, — отметила Алина Полякова из Института Брукингса. — Она ведет войну против России, и она стала составной частью политической войны в США. Эта трагедия вновь поставила Украину в центр конфликта, к которому она не имеет никакого отношения».

Сбитый самолет и гибель людей — это само по себе ужасно. Но наряду с этим Украина, сама того не желая, сыграла главную роль в начале процедуры импичмента американского президента, понеся в итоге потери в том, что касается военной помощи, политических альянсов и репутации. Сбитый «Боинг». Якубин объяснил, почему Украине не стоило влезать в конфликт США с Ираном © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Это катастрофа, — сказал Павел Климкин, который до августа прошлого года возглавлял украинский МИД. — Теперь Украина обрела репутацию страны, которая становится причиной всевозможных бед и трудностей. Это полная противоположность всему тому, за что мы боролись».

Отношение администрации Дональда Трампа к украинскому президенту Владимиру Зеленскому можно назвать едва ли не презрительным. Зеленского так и не пригласили в Белый дом, а недавний плановый визит госсекретаря Майка Помпео на Украину с целью демонстрации поддержки был отменен из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

То, как американцы делились с Украиной доказательствами того, что самолет был сбит ракетой, вполне соответствует сложившемуся шаблону. В четверг вашингтонские источники проинформировали журналистов о наличии у них доказательств ракетного пуска по украинскому самолету. Источники в Лондоне проинформировали о том же «Гардиан», а канадский руководитель Джастин Трюдо был настолько уверен, что выступил с публичным заявлением и обвинил Тегеран.

Но никто даже не подумал о том, чтобы поделиться доказательствами с украинцами, указывает издание. Из-за этого Зеленский в пятницу утром написал жалостливое сообщение в "Фейсбуке", призвав западные страны поделиться имеющейся у них информацией. Иранские военные утверждают, что приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Через какое-то время он провел встречу с Кристиной Квин, которая временно заняла многострадальную должность главы американской дипмиссии на Украине, пишет The Guardian. Она заменила Уильяма Тейлора, который недавно вернулся домой, дав показания на слушаниях по импичменту и поставив под сомнение решение об отказе Киеву в предоставлении военной помощи. А тот, в свою очередь, сменил Мари Йованович, которую Дональд Трамп неожиданно отозвал с Украины после того, как президентский адвокат Руди Джулиани высказал в ее адрес ряд обвинений.

На Украине Зеленского критикуют за то, что он соблюдает осторожность, в то время как другие руководители публично обвиняют Иран. Но трудно понять, что он мог сделать, не имея на руках никаких доказательств.

Возможно, что его осторожные высказывания о том, кто несет ответственность за крушение самолета, пойдут Украине на пользу. Украинские следователи получили возможность побывать на месте крушения, где они, по всей видимости, нашли достаточно доказательств ракетного удара, чтобы прижать иранцев к стене и заставить их в субботу публично признать то, о чем им было известно со среды.

Но даже если печальная вовлеченность Украины в ближневосточный кризис не будет длиться долго, остается более долговременный вопрос о том, как ей строить отношения с США. Ведь сейчас абсолютно непонятно, как Киев может выпутаться из этой неразберихи, задается вопросом автор.

Попытки сохранить нейтралитет в вопросах внутренней политики США привели к скандальным угрозам Трампа приостановить помощь Украине. утверждает The Guardian, хотя сам Трамп напрочь отвергает такое толкование его слов и действий. Но если бы Киев в попытке выслужиться перед Трампом дал Джулиани и людям из президентского окружения то, чего они хотели, это могло привести к новому витку недоверия в отношениях с будущей американской администрацией в случае поражения Трампа на выборах в следующем году. Демократы завели импичмент Трампа в тупик, а Джулиани обнаружил связь послов на Украине с Соросом © РИА Новости, Илья Матусихис | Перейти в фотобанк

«Вопрос о том, кто победит на выборах, будет иметь огромное значение для Украины в плане солидарности и сотрудничества», — сказал Климкин. По его словам, Украине нужны «креативные идеи» для восстановления добрых отношений с Вашингтоном.

Зеленский со своей командой втайне наверняка мечтает о скудном на сенсации наступившем годе и о смене состава Белого дома, после чего можно будет открыть новую главу в американо-украинских отношениях при президенте-демократе, предполагает The Guardian, не объясняя, на чем основываются такие прогнозы. Но если судить по событиям последних месяцев, Киев вряд ли получит то, чего хочет, констатирует The Guardian.

«Я даже не знаю, чего ждать дальше. Когда стране наконец-то начнет везти?» — приводит газета запись в Твиттере украинской журналистки Кристины Бердынских.

Материал подготовлен на основе перевода сайта inosmi.ru