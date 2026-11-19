https://ukraina.ru/20261119/evropa-opasaetsya-ostatsya-v-menyu-peregovory-putina-si-tszinpina-i-trampa-sravnivayut-s-novoy-yaltoy-1084603687.html
Европа опасается остаться "в меню": переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа сравнивают с новой Ялтой
Европа опасается остаться "в меню": переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа сравнивают с новой Ялтой - 19.11.2026 Украина.ру
Европа опасается остаться "в меню": переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа сравнивают с новой Ялтой
Европейский союз обеспокоен перспективой оказаться за пределами обсуждения ключевых вопросов мировой политики. Поводом стала запланированная трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает Euronews
2026-11-19T14:08
2026-11-19T14:08
2026-11-19T14:08
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На телеканале обратили внимание на отсутствие европейских представителей за столом переговоров и задали вопрос: "Если Европа не за столом, не находится ли она в меню?" Опасения европейских стран связаны прежде всего с возможностью обсуждения нового распределения сфер влияния между крупнейшими мировыми державами. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в Европе меньше всего хотят разделения мира на зоны влияния между тремя ведущими державами. "Я не утверждаю, что это произойдёт, но это то, чего мы не хотим видеть", — подчеркнул глава норвежского МИД. При этом Эйде отметил, что считать подобный сценарий неизбежным пока преждевременно. В западных СМИ возможные переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа уже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство мира. Некоторые обозреватели используют выражение "Ялта 2.0", проводя параллели с возможным формированием нового мирового порядка. В Euronews также выразили надежду, что фундаментальные вопросы европейской безопасности невозможно будет решить без участия самих европейских государств. Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что Евросоюз не намерен обсуждать с Россией архитектуру безопасности в Европе и сосредоточен на требовании прекращения огня на Украине как условии для дальнейших содержательных переговоров. О встрече Путина и Трампа – подробнее в материале "Историческая встреча": Путин и Трамп перевернули мировую дипломатию
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, россия, сша, владимир путин, мид, euronews, ес, си цзиньпин, дональд трамп
Новости, Европа, Россия, США, Владимир Путин, МИД, Euronews, ЕС, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Европа опасается остаться "в меню": переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа сравнивают с новой Ялтой
Европейский союз обеспокоен перспективой оказаться за пределами обсуждения ключевых вопросов мировой политики. Поводом стала запланированная трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает Euronews
На телеканале обратили внимание на отсутствие европейских представителей за столом переговоров и задали вопрос:
"Если Европа не за столом, не находится ли она в меню?"
Опасения европейских стран связаны прежде всего с возможностью обсуждения нового распределения сфер влияния между крупнейшими мировыми державами. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в Европе меньше всего хотят разделения мира на зоны влияния между тремя ведущими державами.
"Я не утверждаю, что это произойдёт, но это то, чего мы не хотим видеть", — подчеркнул глава норвежского МИД.
При этом Эйде отметил, что считать подобный сценарий неизбежным пока преждевременно.
В западных СМИ возможные переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа уже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство мира. Некоторые обозреватели используют выражение "Ялта 2.0", проводя параллели с возможным формированием нового мирового порядка.
В Euronews также выразили надежду, что фундаментальные вопросы европейской безопасности невозможно будет решить без участия самих европейских государств.
Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что Евросоюз не намерен обсуждать с Россией архитектуру безопасности в Европе и сосредоточен на требовании прекращения огня на Украине как условии для дальнейших содержательных переговоров.