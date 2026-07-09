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Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек - 09.07.2026 Украина.ру

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек, заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Об этом в ночь на 9 июля сообщает РИА Новости

2026-07-09T03:12

2026-07-09T03:12

2026-07-09T03:12

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"По данным на 8 июля, погибли 3811 человек, ранены 16740 человек, спасены 6462 человек", — сказал он.24 июня два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли у северного побережья страны с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны, вызвав многочисленные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.В спасательных работах на территории Венесуэлы задействованы все силы республики, также участвуют группы из других государств, в страну поступает иностранная гуманитарная помощь.После землетрясений власти начали масштабную проверку технического состояния зданий и организовали временное размещение жителей, покинувших свои дома.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, венесуэла, землетрясение, спасение, жертвы, раненые