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Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек
Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек - 09.07.2026 Украина.ру
Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек
Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек, заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Об этом в ночь на 9 июля сообщает РИА Новости
2026-07-09T03:12
2026-07-09T03:12
2026-07-09T03:12
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новости
венесуэла
землетрясение
спасение
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раненые
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"По данным на 8 июля, погибли 3811 человек, ранены 16740 человек, спасены 6462 человек", — сказал он.24 июня два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли у северного побережья страны с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны, вызвав многочисленные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.В спасательных работах на территории Венесуэлы задействованы все силы республики, также участвуют группы из других государств, в страну поступает иностранная гуманитарная помощь.После землетрясений власти начали масштабную проверку технического состояния зданий и организовали временное размещение жителей, покинувших свои дома.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, венесуэла, землетрясение, спасение, жертвы, раненые
Украина.ру, Новости, Венесуэла, землетрясение, спасение, жертвы, раненые
Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек
Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек, заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Об этом в ночь на 9 июля сообщает РИА Новости
"По данным на 8 июля, погибли 3811 человек, ранены 16740 человек, спасены 6462 человек", — сказал он.
24 июня два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли у северного побережья страны с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны, вызвав многочисленные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.
В спасательных работах на территории Венесуэлы задействованы все силы республики, также участвуют группы из других государств, в страну поступает иностранная гуманитарная помощь.
После землетрясений власти начали масштабную проверку технического состояния зданий и организовали временное размещение жителей, покинувших свои дома.
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